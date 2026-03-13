Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Négy éve gondos kezekben a háromszéki sport ékköve, a Sepsi Duna Aréna

Hatalmas munkával és elszántsággal tartják fenn a sepsiszentgyörgyi labdarúgócsapat arénájának színvonalát. Diószegi László klubelnök büszke a Sepsi OSK otthonára, és hisz benne, hogy a csapat újra kivívja a szurkolók elismerését.

Farkas Orsolya

2026. március 13., 21:392026. március 13., 21:39

Beteljesült a remény: a stadion emlékezetes mérkőzések helyszíne volt az elmúlt években • Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Minőségi gyepszőnyegével és sajátos építészeti stílusával a sepsiszentgyörgyi labdarúgócsapat otthona ma is az ország legkorszerűbb sportbázisai közé tartozik. Megnéztük, milyen állapotban van ma a Sepsi Duna Aréna névre keresztelt létesítmény, amelyet több évnyi építkezés után 2021-ben vett birtokába a Sepsi OSK.

Emlékezetes pillanatok helyszíne

Már a tervezésekor, építésekor körvonalazódott, hogy a 8400 férőhelyes, UEFA 4-es besorolású aréna az egyik legkiemelkedőbb sportlétesítménye lesz az országnak. A Makovecz Imre és Kós Károly építészetét idéző homlokzattal Sepsiszentgyörgy védjegyévé vált, és hamarosan felzárkózott Háromszék turisztikai látnivalóinak sorába. Azonban nem a látvány és a pazar minőség volt fontos szempont:

a stadiont azzal a reménnyel építették, hogy emlékezetes mérkőzések, örömteli pillanatok helyszíne lesz a fociszurkolóknak határon innen és túl.

Csaknem négy és fél év telt el a stadion felavatása óta. A koronavírus-járvány miatt az első, 2021. októberi mérkőzésen csak pár ezer ember vehetett részt, a nézőtér benépesülésére 2022 júliusáig kellett várni, amikor a járványügyi szigorítások enyhültek.

Erre a mérkőzésre azonban már különleges vendégek is érkeztek, közöttük Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya és Orbán Viktor, Magyarország kormányfője.

Idézet
A legelső telt ház azon a július végi mérkőzésen volt, amikor 3–1-re megvertük a szlovén Olimpija Ljubljanát. Szerintem arra a mérkőzésre mindenki fog emlékezni”

– idézte fel Diószegi László klubelnök, akit arra kértünk, vezessen körbe az arénában, és a nosztalgia mellett arról is beszéljen, milyen erőfeszítések árán tudják megőrizni a magyar állam támogatásával megépült sportlétesítmény kiváló állapotát.

Vigyáznak az értékre

Az aréna legértékesebb eleme kétségkívül a gyep, amelyet három és fél év használat után tavaly újítottak meg. A klubelnök szerint nem is kérdéses, hogy

Románia-szerte ez a legjobb gyepszőnyeg és ez a stadion megépítése óta így van.
A sajtó, a szurkolók, sőt ő maga is rendszeresen a csodájára jár, ugyanakkor az első- és másodosztályban egyaránt elismerően beszélnek róla. Nagy figyelmet szentelnek a tisztaságra, minőségre, hiszen ahogy Diószegi mondta, a klub tükre a játéktér. „Természetesen ehhez nagyon sok munka, komolyság, és olyan szakemberek kellettek, akiknek ez a gyep a mindenük.

Idézet
Azért dolgoznak, hogy ez a gyepszőnyeg olyan legyen, hogy mindig, amikor a tévében a több százezer néző látja, ez úgy mutasson, hogy büszke legyen mindenki a klubra, a csapatra, és persze erre a szentélyre, erre a csodálatos létesítményre is”

– húzta alá a klubelnök. A pálya karbantartását hat munkatárs végzi.

A fedett lelátóval, gyepfűtéssel, esti világítással és vendéglátóhelyiséggel felszerelt futballstadion építése 2019 tavaszán kezdődött, ám a koronavírus-járvány miatt a munkálatok csak 2021-ben fejeződtek be.

A Sepsi OSK otthona a magyar állam támogatásának köszönhetően épült fel, értéke mintegy 25 millió euró.

A létesítményt 2025 májusában neveztek át Sepsi Duna Arénára a Duna Aszfalt Zrt.-vel kötött hosszú távú együttműködés nyomán. Abban bíznak, hogy a partnerség új lendületet ad az infrastruktúra fejlesztésének és a nemzetközi versenyképesség erősítésének.

Úgy gondozza mindenki a létesítményt, mintha a sajátja lenne

A létesítmény a Sepsiszentgyörgy északi kijáratánál kialakuló sportkomplexum része: itt található három szabadtéri edzőpálya, a román kormány támogatásával felépített Sepsi Aréna, és itt emelik az új jégcsarnokot is, amelynek kivitelezése már zajlik.

Az ülések alatti részeken itt-ott megkopott a festék, de ez korrigálható – mutatott rá Diószegi –, ezt leszámítva sikerült megőrizni a stadion eredeti állapotát, színvonalát. Ez annak köszönhető, hogy

az aréna minden dolgozója úgy gondozza a létesítményt, mintha a sajátja lenne.

Persze az sem mindegy, hogy kik játszanak benne – a Sepsi OSK a stadionavatót megelőző és azt követő években is nagyszerű sikereket ért el, 2025-ben azonban kudarc érte a klubot, ugyanis kiesett az élvonalból. Diószegi László azonban hisz a csapatban, a cél pedig egyértelmű: vissza akarnak jutni az első osztályba, és újra büszkévé tenni a szurkolótábort.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 13., péntek

Sepsi Pilvax: kokárdakészítéssel hangolódnak az ünnepre

Kokárdakészítéssel és énekkel hangolódtak a nemzeti ünnepre csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Tein kávézóban, de még pénteken is bárki betérhetett elkészíteni a saját kokárdáját.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

A rendőrség által közölt fényképek jobb belátásra bírták egy bankautomatánál történt lopás elkövetőjét

Bankautomatánál felejtett pénzt emelt el egy sepsiszentgyörgyi nő, de amikor a rendőrség közzétette a fényképét, két órán belül jelentkezett az őrsön.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Megmenekült a burkolt államosítástól a sepsiszentgyörgyi Szemerja-Görgő Közbirtokosság

A kirívóan magas adóterhek miatt a csőd szélére került szemerjai közbirtokosságot egy rendhagyó megoldás mentette meg: magánszemélyek adományaiból fedezték a többletadót, így a tagság jövedelme idén érintetlen maradt.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Nagy kockázatot jelentenek az elharapózó avar- és tarlótüzek

Március 6. és 12. között harminc hektáron pusztított a tűz Kovászna megye több településén. A tűzoltóság figyelmeztet: a száraz növényzet felgyújtása nemcsak törvénytelen, hanem életveszélyes is, a bírságok pedig a több tízezer lejt is elérhetik.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Egyszeri támogatással könnyítenek a fogyatékkal élők adóterhein Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgy helyi tanácsa rendkívüli ülésén jóváhagyta egy legfeljebb 1000 lej értékű támogatás nyújtását a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élő és az elsőfokú rokkantsági besorolású személyek, valamint személyi gondozóik számára a 2026-os évre.

2026. március 13., péntek

2026. március 12., csütörtök

Mindössze négy napig működött a sugásfürdői síközpont nagy pályája ebben a szezonban

Az idei szezonban mintegy ötvenezer látogatója volt a sugásfürdői síközpontnak. A Sepsiszentgyörgyhöz közeli üdülőtelep kisebb sípályája több mint két hónapon át működött, a nagyobbat csak négy napig tudták üzemeltetni.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

Zavarta, hogy grillezik a szomszéd, ezért panaszt tett a rendőrségen

Több mint 1400 riasztás érkezett tavaly a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrséghez. A bejelentések között egészen szokatlan esetek is akadtak: volt olyan, akit egy esküvős limuzin vagy épp egy macska zavart, más a szomszéd sültje miatt tett panaszt.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 11., szerda

AnyDesk-csapda: perceken múlt egy 76 ezer lejes csalás

Több mint 76 ezer lej kárt sikerült visszaszerezni egy informatikai csalás ügyében – a rendőrök még azelőtt blokkolták a pénzt, hogy a csalók felvehették volna.

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

Leállították a fizetési rendszert, újraszámolják a helyi adókat Sepsiszentgyörgyön

Március 11-én megszavazta a helyi adók és illetékek módosítását a sepsiszentgyörgyi tanács. Az adatok frissítése már szerdán elkezdődött, a lakosság pár napon belül már az újraszámolt adókról tájékozódhat a ghișeul.ro platformon.

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

Súlyosan beteg újszülöttek életét menthetik meg a távgyógyítás révén

A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház intenzív terápiás újszülöttrészlege csatlakozott a PULS Intensiv országos telemedicina-hálózathoz. Az együttműködés áttörést hozhat a kritikus állapotú újszülöttek ellátásában.

2026. március 11., szerda

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!