Négy éve gondos kezekben a háromszéki sport ékköve, a Sepsi Duna Aréna

Beteljesült a remény: a stadion emlékezetes mérkőzések helyszíne volt az elmúlt években
Fotó: Tuchiluș Alex
Hatalmas munkával és elszántsággal tartják fenn a sepsiszentgyörgyi labdarúgócsapat arénájának színvonalát. Diószegi László klubelnök büszke a Sepsi OSK otthonára, és hisz benne, hogy a csapat újra kivívja a szurkolók elismerését.
Minőségi gyepszőnyegével és sajátos építészeti stílusával a sepsiszentgyörgyi labdarúgócsapat otthona ma is az ország legkorszerűbb sportbázisai közé tartozik. Megnéztük, milyen állapotban van ma a Sepsi Duna Aréna névre keresztelt létesítmény, amelyet több évnyi építkezés után 2021-ben vett birtokába a Sepsi OSK.
Már a tervezésekor, építésekor körvonalazódott, hogy a 8400 férőhelyes, UEFA 4-es besorolású aréna az egyik legkiemelkedőbb sportlétesítménye lesz az országnak. A Makovecz Imre és Kós Károly építészetét idéző homlokzattal Sepsiszentgyörgy védjegyévé vált, és hamarosan felzárkózott Háromszék turisztikai látnivalóinak sorába. Azonban nem a látvány és a pazar minőség volt fontos szempont:
Csaknem négy és fél év telt el a stadion felavatása óta. A koronavírus-járvány miatt az első, 2021. októberi mérkőzésen csak pár ezer ember vehetett részt, a nézőtér benépesülésére 2022 júliusáig kellett várni, amikor a járványügyi szigorítások enyhültek.
A Makovecz és Kós építészetét idéző homlokzattal Sepsiszentgyörgy védjegyévé vált az aréna
Fotó: Tuchiluș Alex
Erre a mérkőzésre azonban már különleges vendégek is érkeztek, közöttük Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya és Orbán Viktor, Magyarország kormányfője.
– idézte fel Diószegi László klubelnök, akit arra kértünk, vezessen körbe az arénában, és a nosztalgia mellett arról is beszéljen, milyen erőfeszítések árán tudják megőrizni a magyar állam támogatásával megépült sportlétesítmény kiváló állapotát.
Az aréna legértékesebb eleme kétségkívül a gyep, amelyet három és fél év használat után tavaly újítottak meg. A klubelnök szerint nem is kérdéses, hogy
Diószegi László hisz a csapatban és abban, hogy a későbbiekben is sikerül benépesíteni a stadiont
Fotó: Tuchiluș Alex
A sajtó, a szurkolók, sőt ő maga is rendszeresen a csodájára jár, ugyanakkor az első- és másodosztályban egyaránt elismerően beszélnek róla. Nagy figyelmet szentelnek a tisztaságra, minőségre, hiszen ahogy Diószegi mondta, a klub tükre a játéktér. „Természetesen ehhez nagyon sok munka, komolyság, és olyan szakemberek kellettek, akiknek ez a gyep a mindenük.
– húzta alá a klubelnök. A pálya karbantartását hat munkatárs végzi.
Tavaly újult meg a gyepszőnyeg, amelyre okkal büszkék a sepsiszentgyörgyiek
Fotó: Tuchiluș Alex
A fedett lelátóval, gyepfűtéssel, esti világítással és vendéglátóhelyiséggel felszerelt futballstadion építése 2019 tavaszán kezdődött, ám a koronavírus-járvány miatt a munkálatok csak 2021-ben fejeződtek be.
A létesítményt 2025 májusában neveztek át Sepsi Duna Arénára a Duna Aszfalt Zrt.-vel kötött hosszú távú együttműködés nyomán. Abban bíznak, hogy a partnerség új lendületet ad az infrastruktúra fejlesztésének és a nemzetközi versenyképesség erősítésének.
A létesítmény a Sepsiszentgyörgy északi kijáratánál kialakuló sportkomplexum része: itt található három szabadtéri edzőpálya, a román kormány támogatásával felépített Sepsi Aréna, és itt emelik az új jégcsarnokot is, amelynek kivitelezése már zajlik.
A klubelnök szerint mindent megtesznek azért, hogy a szurkolók büszkék legyenek a Sepsi OSK-ra
Fotó: Tuchiluș Alex
Az ülések alatti részeken itt-ott megkopott a festék, de ez korrigálható – mutatott rá Diószegi –, ezt leszámítva sikerült megőrizni a stadion eredeti állapotát, színvonalát. Ez annak köszönhető, hogy
Persze az sem mindegy, hogy kik játszanak benne – a Sepsi OSK a stadionavatót megelőző és azt követő években is nagyszerű sikereket ért el, 2025-ben azonban kudarc érte a klubot, ugyanis kiesett az élvonalból. Diószegi László azonban hisz a csapatban, a cél pedig egyértelmű: vissza akarnak jutni az első osztályba, és újra büszkévé tenni a szurkolótábort.
