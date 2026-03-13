Négy éve gondos kezekben a háromszéki sport ékköve, a Sepsi Duna Aréna Hatalmas munkával és elszántsággal tartják fenn a sepsiszentgyörgyi labdarúgócsapat arénájának színvonalát. Diószegi László klubelnök büszke a Sepsi OSK otthonára, és hisz benne, hogy a csapat újra kivívja a szurkolók elismerését. Farkas Orsolya 2026. március 13., 21:392026. március 13., 21:39

Beteljesült a remény: a stadion emlékezetes mérkőzések helyszíne volt az elmúlt években Fotó: Tuchiluș Alex

Hatalmas munkával és elszántsággal tartják fenn a sepsiszentgyörgyi labdarúgócsapat arénájának színvonalát. Diószegi László klubelnök büszke a Sepsi OSK otthonára, és hisz benne, hogy a csapat újra kivívja a szurkolók elismerését.

Farkas Orsolya 2026. március 13., 21:392026. március 13., 21:39

Minőségi gyepszőnyegével és sajátos építészeti stílusával a sepsiszentgyörgyi labdarúgócsapat otthona ma is az ország legkorszerűbb sportbázisai közé tartozik. Megnéztük, milyen állapotban van ma a Sepsi Duna Aréna névre keresztelt létesítmény, amelyet több évnyi építkezés után 2021-ben vett birtokába a Sepsi OSK. Emlékezetes pillanatok helyszíne Már a tervezésekor, építésekor körvonalazódott, hogy a 8400 férőhelyes, UEFA 4-es besorolású aréna az egyik legkiemelkedőbb sportlétesítménye lesz az országnak. A Makovecz Imre és Kós Károly építészetét idéző homlokzattal Sepsiszentgyörgy védjegyévé vált, és hamarosan felzárkózott Háromszék turisztikai látnivalóinak sorába. Azonban nem a látvány és a pazar minőség volt fontos szempont:

a stadiont azzal a reménnyel építették, hogy emlékezetes mérkőzések, örömteli pillanatok helyszíne lesz a fociszurkolóknak határon innen és túl.

Csaknem négy és fél év telt el a stadion felavatása óta. A koronavírus-járvány miatt az első, 2021. októberi mérkőzésen csak pár ezer ember vehetett részt, a nézőtér benépesülésére 2022 júliusáig kellett várni, amikor a járványügyi szigorítások enyhültek.

A Makovecz és Kós építészetét idéző homlokzattal Sepsiszentgyörgy védjegyévé vált az aréna Fotó: Tuchiluș Alex

Erre a mérkőzésre azonban már különleges vendégek is érkeztek, közöttük Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya és Orbán Viktor, Magyarország kormányfője.

A legelső telt ház azon a július végi mérkőzésen volt, amikor 3–1-re megvertük a szlovén Olimpija Ljubljanát. Szerintem arra a mérkőzésre mindenki fog emlékezni”

– idézte fel Diószegi László klubelnök, akit arra kértünk, vezessen körbe az arénában, és a nosztalgia mellett arról is beszéljen, milyen erőfeszítések árán tudják megőrizni a magyar állam támogatásával megépült sportlétesítmény kiváló állapotát. Vigyáznak az értékre Az aréna legértékesebb eleme kétségkívül a gyep, amelyet három és fél év használat után tavaly újítottak meg. A klubelnök szerint nem is kérdéses, hogy

Románia-szerte ez a legjobb gyepszőnyeg és ez a stadion megépítése óta így van.

Diószegi László hisz a csapatban és abban, hogy a későbbiekben is sikerül benépesíteni a stadiont Fotó: Tuchiluș Alex

A sajtó, a szurkolók, sőt ő maga is rendszeresen a csodájára jár, ugyanakkor az első- és másodosztályban egyaránt elismerően beszélnek róla. Nagy figyelmet szentelnek a tisztaságra, minőségre, hiszen ahogy Diószegi mondta, a klub tükre a játéktér. „Természetesen ehhez nagyon sok munka, komolyság, és olyan szakemberek kellettek, akiknek ez a gyep a mindenük.

Azért dolgoznak, hogy ez a gyepszőnyeg olyan legyen, hogy mindig, amikor a tévében a több százezer néző látja, ez úgy mutasson, hogy büszke legyen mindenki a klubra, a csapatra, és persze erre a szentélyre, erre a csodálatos létesítményre is”

– húzta alá a klubelnök. A pálya karbantartását hat munkatárs végzi.

Tavaly újult meg a gyepszőnyeg, amelyre okkal büszkék a sepsiszentgyörgyiek Fotó: Tuchiluș Alex

A fedett lelátóval, gyepfűtéssel, esti világítással és vendéglátóhelyiséggel felszerelt futballstadion építése 2019 tavaszán kezdődött, ám a koronavírus-járvány miatt a munkálatok csak 2021-ben fejeződtek be.

A Sepsi OSK otthona a magyar állam támogatásának köszönhetően épült fel, értéke mintegy 25 millió euró.

A létesítményt 2025 májusában neveztek át Sepsi Duna Arénára a Duna Aszfalt Zrt.-vel kötött hosszú távú együttműködés nyomán. Abban bíznak, hogy a partnerség új lendületet ad az infrastruktúra fejlesztésének és a nemzetközi versenyképesség erősítésének. Úgy gondozza mindenki a létesítményt, mintha a sajátja lenne A létesítmény a Sepsiszentgyörgy északi kijáratánál kialakuló sportkomplexum része: itt található három szabadtéri edzőpálya, a román kormány támogatásával felépített Sepsi Aréna, és itt emelik az új jégcsarnokot is, amelynek kivitelezése már zajlik.

A klubelnök szerint mindent megtesznek azért, hogy a szurkolók büszkék legyenek a Sepsi OSK-ra Fotó: Tuchiluș Alex

Az ülések alatti részeken itt-ott megkopott a festék, de ez korrigálható – mutatott rá Diószegi –, ezt leszámítva sikerült megőrizni a stadion eredeti állapotát, színvonalát. Ez annak köszönhető, hogy

az aréna minden dolgozója úgy gondozza a létesítményt, mintha a sajátja lenne.