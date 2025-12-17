Készül az alap, hamarosan kiemelkedik a földből Sepsiszentgyörgy új jégcsarnoka

A jégcsarnok stratégiai beruházásnak számít, nem veszítette el a finanszírozást
Fotó: Tuchiluș Alex
A sportlétesítmény alapozási munkálatait pár hónap múlva befejezik, nemsokára látványosabb szakaszba ér az építkezés. Sepsiszentgyörgy új jégcsarnoka stratégiai beruházásnak számít, építését nem veszélyeztetik a megszorítások.
Több beruházás is zajlik egyszerre a város északi kijáratánál: épül az egyetemi kampusz, és a jégcsarnok alapozása is folyamatban van. A sportlétesítmény kivitelezését idén nyáron indították el, Jakab István Barna városmenedzser szerint azóta a munkálatok 10 százalékát sikerült teljesíteni.
Mint mondta, az elmúlt időszakban rengeteg, kívülről kevésbé látványos munka zajlott, ezek mostanra nagyrészt elkészültek. A következő egy-másfél hónapban teljes mértékben befejezik az alapozást. Az elmúlt héten mintegy
A jégcsarnok az Országos Beruházási Társaságon (CNI) keresztül valósul meg, a kivitelezéshez 36 hónap áll rendelkezésére. A városmenedzser emlékeztetett: a beruházás elindításának kulcsa az volt, hogy a földfelszín alatti, illetve a felszíni munkálatokat külön tervezték meg. Biztató az is, hogy a jégcsarnok bekerült a CNI stratégiai projektjei közé, tehát a finanszírozás nem áll le.
Az elmúlt héten mintegy ezer köbméter, holnap pedig további hatszáz köbméter betont öntenek le
Fotó: Tuchiluș Alex
„Ha nem választottuk volna ketté a terveket, körülbelül most, vagy egy hónappal ezelőtt indult volna csak el a beruházás. Vagyis a megvalósítás nem lenne 10 százalékos, sőt lehet, hogy el sem indult volna a megszorítások miatt” – húzta alá.
A föld alatti munkálatokra vonatkozó terv még nyáron elkészült, és amint ennek kivitelezése befejeződik, következhet az építkezés látványosabb része.
a részleteket ezen a héten szögezik le.
A jégcsarnok építésének szándéka 2021-ben fogalmazódott meg, az erről szóló bejelentést Tánczos Barna akkori környezetvédelmi miniszter, a Mens Sana Alapítvány elnöke tette meg Novák Eduárd ifjúsági és sportminiszterrel közösen. Az építkezési munkálatok elkezdését 2024. áprilisban hagyta jóvá a kormány, végül – a régészeti feltárások után – 2025-ben az MIS Grup elkezdte a kivitelezést.
A jégcsarnok 2180 ülőhellyel fog rendelkezni
A jégcsarnok 12 ezer négyzetméteres hasznos felülettel és 7623 négyzetméteres beépített területtel, 2180 ülőhellyel rendelkezik majd. Gyakorlóhely lesz a jégkorongozók és a műkorcsolyázók számára,
is alkalmas lesz. Emellett a csarnok otthonául szolgál a Háromszéki Ágyúsoknak, akik mindaddig a kézdivásárhelyi jégpályán játsszák hazai mérkőzéseiket. Az új sportlétesítményt ellátják
orvosi és sportrehabilitációs központtal,
öltözőkkel,
médiateremmel,
büfével és sportszertárral is.
A beruházás értéke áfával együtt meghaladja a 230 millió lejt, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat önrésze az 5 millió lejhez közelít.
Az építkezés az alapozási munkálatok elvégzése után léphet látványosabb szakaszba
Fotó: Tuchiluș Alex
Az új létesítmény a lakosság számára is korcsolyázási lehetőséget fog biztosítani. Ez azért fontos, mert jelenleg a háromszéki megyeszékhelyen csak kültéri, sátorral fedett jégpálya működik.
A Sepsi Aréna és a Sepsi Duna Aréna szomszédságában épül a jégcsarnok
Fotó: Tuchiluș Alex
Kettéválasztották a föld alatti és feletti munkálatok terveit, ennek köszönhetően indult el időben a beruházás
Fotó: Tuchiluș Alex
A felszíni munkálatok terveinek részleteiről ezen a héten egyeztetnek
Fotó: Tuchiluș Alex
Tűz ütött ki egy családi gazdaság csűrjében a Kovászna megyei Dobollón csütörtök hajnalban, nem sokkal 4 óra után. A lángokkal órákon át küzdöttek a tűzoltók.
Több mint 1500 óvodás és kisiskolás vett részt a Sepsi Metropolisz Övezet idén először meghirdetett Kiskertész programjában, és egyesek sikerélményekkel, szép terméssel is büszkélkedhetnek. Jövőre még izgalmasabban folytatódik a program.
A téli hideg beköszöntével az állatok jóllétére is jobban oda kellene figyelni: van ugyan, akinek ez magától értetődő, de olyan is akad, akit a törvény erejével kell rábírni.
Megszavazta a szenátus azt a törvénytervezetet, amely havi egy fizetett szabadnapot biztosítana az endometriózissal küzdő nőknek. A fogamzóképes korú nők 10–15 százaléka küzd a betegséggel, amely rendkívül fájdalmas, ráadásul meddőséget is okozhat.
Elindította a Tessék mondani! kampány és a Városjárás akció keretében felmerült kisebb, helyi problémák egy részének megoldását az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete. Eddig 68 érdeklődőt fogadtak a meghallgatásokon.
Jó ideje egy dohánygyári raktárhelyiségben várnak jobb sorukra azok a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által megrendelt köztéri szobrok, amelyek felállításához – az avatóünnepségek többszöri halasztása után – még mindig várni kell.
A háromszéki vízszolgáltató elérhetővé tette a mesterséges intelligencia által támogatott telefonközpontját, amellyel leegyszerűsödik a vízóra aktuális állásának jelentése. A szolgáltatás a 0373 814 814-es számon érhető el – tájékoztatott a Hydrokov.
Jótékonykodásra hív a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium közössége. Az adománygyűjtést Tas számára szervezik, aki mindössze tízéves, de felnőttként harcol a Duchenne-féle izomdisztrófiának nevezett genetikai betegséggel.
December 15-től a Kovászna Megyei Gépjárművezetői Engedélyeket Kibocsátó és Járműbejegyzési Hivatal (SPCRPCIV) ügyfélszolgálati ablakánál igénybe vehető szolgáltatásokhoz kizárólag a Hub MAI online platformon keresztül lehet időpontot előrejegyezni.
Üzembe helyezték az új villanyrendőröket Sepsiszentgyörgyön. A Kovászna megyei rendőrség felhívja a figyelmet, hogy olyan útkereszteződésekben is működnek jelzőlámpák, ahol eddig nem voltak, ezért fokozott figyelemmel kell közlekedni.
1 hozzászólás