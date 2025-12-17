Készül az alap, hamarosan kiemelkedik a földből Sepsiszentgyörgy új jégcsarnoka

A jégcsarnok stratégiai beruházásnak számít, nem veszítette el a finanszírozást

A sportlétesítmény alapozási munkálatait pár hónap múlva befejezik, nemsokára látványosabb szakaszba ér az építkezés. Sepsiszentgyörgy új jégcsarnoka stratégiai beruházásnak számít, építését nem veszélyeztetik a megszorítások.

Farkas Orsolya 2025. december 17., 21:162025. december 17., 21:16

Több beruházás is zajlik egyszerre a város északi kijáratánál: épül az egyetemi kampusz, és a jégcsarnok alapozása is folyamatban van. A sportlétesítmény kivitelezését idén nyáron indították el, Jakab István Barna városmenedzser szerint azóta a munkálatok 10 százalékát sikerült teljesíteni. Jó ütemben halad a munka Mint mondta, az elmúlt időszakban rengeteg, kívülről kevésbé látványos munka zajlott, ezek mostanra nagyrészt elkészültek. A következő egy-másfél hónapban teljes mértékben befejezik az alapozást. Az elmúlt héten mintegy

ezer köbméter, ezen a héten pedig további hatszáz köbméter betont öntenek le.

A jégcsarnok az Országos Beruházási Társaságon (CNI) keresztül valósul meg, a kivitelezéshez 36 hónap áll rendelkezésére. A városmenedzser emlékeztetett: a beruházás elindításának kulcsa az volt, hogy a földfelszín alatti, illetve a felszíni munkálatokat külön tervezték meg. Biztató az is, hogy a jégcsarnok bekerült a CNI stratégiai projektjei közé, tehát a finanszírozás nem áll le.

Az elmúlt héten mintegy ezer köbméter, holnap pedig további hatszáz köbméter betont öntenek le Fotó: Tuchiluș Alex

„Ha nem választottuk volna ketté a terveket, körülbelül most, vagy egy hónappal ezelőtt indult volna csak el a beruházás. Vagyis a megvalósítás nem lenne 10 százalékos, sőt lehet, hogy el sem indult volna a megszorítások miatt” – húzta alá. A föld alatti munkálatokra vonatkozó terv még nyáron elkészült, és amint ennek kivitelezése befejeződik, következhet az építkezés látványosabb része.

A felszíni munkálatokra vonatkozó terv is megszületett már,

a részleteket ezen a héten szögezik le. Mindenkinek fontos a jégcsarnok A jégcsarnok építésének szándéka 2021-ben fogalmazódott meg, az erről szóló bejelentést Tánczos Barna akkori környezetvédelmi miniszter, a Mens Sana Alapítvány elnöke tette meg Novák Eduárd ifjúsági és sportminiszterrel közösen. Az építkezési munkálatok elkezdését 2024. áprilisban hagyta jóvá a kormány, végül – a régészeti feltárások után – 2025-ben az MIS Grup elkezdte a kivitelezést.

A jégcsarnok 2180 ülőhellyel fog rendelkezni

A jégcsarnok 12 ezer négyzetméteres hasznos felülettel és 7623 négyzetméteres beépített területtel, 2180 ülőhellyel rendelkezik majd. Gyakorlóhely lesz a jégkorongozók és a műkorcsolyázók számára,

az edzéseken kívül mérkőzések, versenyek lebonyolítására

is alkalmas lesz. Emellett a csarnok otthonául szolgál a Háromszéki Ágyúsoknak, akik mindaddig a kézdivásárhelyi jégpályán játsszák hazai mérkőzéseiket. Az új sportlétesítményt ellátják orvosi és sportrehabilitációs központtal,

öltözőkkel,

médiateremmel,

büfével és sportszertárral is. A beruházás értéke áfával együtt meghaladja a 230 millió lejt, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat önrésze az 5 millió lejhez közelít.

Az építkezés az alapozási munkálatok elvégzése után léphet látványosabb szakaszba Fotó: Tuchiluș Alex

Az új létesítmény a lakosság számára is korcsolyázási lehetőséget fog biztosítani. Ez azért fontos, mert jelenleg a háromszéki megyeszékhelyen csak kültéri, sátorral fedett jégpálya működik.

A Sepsi Aréna és a Sepsi Duna Aréna szomszédságában épül a jégcsarnok Fotó: Tuchiluș Alex

Kettéválasztották a föld alatti és feletti munkálatok terveit, ennek köszönhetően indult el időben a beruházás Fotó: Tuchiluș Alex

A felszíni munkálatok terveinek részleteiről ezen a héten egyeztetnek Fotó: Tuchiluș Alex