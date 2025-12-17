Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Készül az alap, hamarosan kiemelkedik a földből Sepsiszentgyörgy új jégcsarnoka

A jégcsarnok stratégiai beruházásnak számít, nem veszítette el a finanszírozást • Fotó: Tuchiluș Alex

A jégcsarnok stratégiai beruházásnak számít, nem veszítette el a finanszírozást

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A sportlétesítmény alapozási munkálatait pár hónap múlva befejezik, nemsokára látványosabb szakaszba ér az építkezés. Sepsiszentgyörgy új jégcsarnoka stratégiai beruházásnak számít, építését nem veszélyeztetik a megszorítások.

Farkas Orsolya

2025. december 17., 21:162025. december 17., 21:16

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több beruházás is zajlik egyszerre a város északi kijáratánál: épül az egyetemi kampusz, és a jégcsarnok alapozása is folyamatban van. A sportlétesítmény kivitelezését idén nyáron indították el, Jakab István Barna városmenedzser szerint azóta a munkálatok 10 százalékát sikerült teljesíteni.

Jó ütemben halad a munka

Mint mondta, az elmúlt időszakban rengeteg, kívülről kevésbé látványos munka zajlott, ezek mostanra nagyrészt elkészültek. A következő egy-másfél hónapban teljes mértékben befejezik az alapozást. Az elmúlt héten mintegy

ezer köbméter, ezen a héten pedig további hatszáz köbméter betont öntenek le.

A jégcsarnok az Országos Beruházási Társaságon (CNI) keresztül valósul meg, a kivitelezéshez 36 hónap áll rendelkezésére. A városmenedzser emlékeztetett: a beruházás elindításának kulcsa az volt, hogy a földfelszín alatti, illetve a felszíni munkálatokat külön tervezték meg. Biztató az is, hogy a jégcsarnok bekerült a CNI stratégiai projektjei közé, tehát a finanszírozás nem áll le.

Az elmúlt héten mintegy ezer köbméter, holnap pedig további hatszáz köbméter betont öntenek le • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Az elmúlt héten mintegy ezer köbméter, holnap pedig további hatszáz köbméter betont öntenek le

Fotó: Tuchiluș Alex

„Ha nem választottuk volna ketté a terveket, körülbelül most, vagy egy hónappal ezelőtt indult volna csak el a beruházás. Vagyis a megvalósítás nem lenne 10 százalékos, sőt lehet, hogy el sem indult volna a megszorítások miatt” – húzta alá.

A föld alatti munkálatokra vonatkozó terv még nyáron elkészült, és amint ennek kivitelezése befejeződik, következhet az építkezés látványosabb része.

A felszíni munkálatokra vonatkozó terv is megszületett már,

a részleteket ezen a héten szögezik le.

Mindenkinek fontos a jégcsarnok

A jégcsarnok építésének szándéka 2021-ben fogalmazódott meg, az erről szóló bejelentést Tánczos Barna akkori környezetvédelmi miniszter, a Mens Sana Alapítvány elnöke tette meg Novák Eduárd ifjúsági és sportminiszterrel közösen. Az építkezési munkálatok elkezdését 2024. áprilisban hagyta jóvá a kormány, végül – a régészeti feltárások után – 2025-ben az MIS Grup elkezdte a kivitelezést.

A jégcsarnok 2180 ülőhellyel fog rendelkezni Galéria

A jégcsarnok 2180 ülőhellyel fog rendelkezni

A jégcsarnok 12 ezer négyzetméteres hasznos felülettel és 7623 négyzetméteres beépített területtel, 2180 ülőhellyel rendelkezik majd. Gyakorlóhely lesz a jégkorongozók és a műkorcsolyázók számára,

az edzéseken kívül mérkőzések, versenyek lebonyolítására

is alkalmas lesz. Emellett a csarnok otthonául szolgál a Háromszéki Ágyúsoknak, akik mindaddig a kézdivásárhelyi jégpályán játsszák hazai mérkőzéseiket. Az új sportlétesítményt ellátják

  • orvosi és sportrehabilitációs központtal,

  • öltözőkkel,

  • médiateremmel,

  • büfével és sportszertárral is.

A beruházás értéke áfával együtt meghaladja a 230 millió lejt, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat önrésze az 5 millió lejhez közelít.

Az építkezés az alapozási munkálatok elvégzése után léphet látványosabb szakaszba • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Az építkezés az alapozási munkálatok elvégzése után léphet látványosabb szakaszba

Fotó: Tuchiluș Alex

Az új létesítmény a lakosság számára is korcsolyázási lehetőséget fog biztosítani. Ez azért fontos, mert jelenleg a háromszéki megyeszékhelyen csak kültéri, sátorral fedett jégpálya működik.

A Sepsi Aréna és a Sepsi Duna Aréna szomszédságában épül a jégcsarnok • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A Sepsi Aréna és a Sepsi Duna Aréna szomszédságában épül a jégcsarnok

Fotó: Tuchiluș Alex

Kettéválasztották a föld alatti és feletti munkálatok terveit, ennek köszönhetően indult el időben a beruházás • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Kettéválasztották a föld alatti és feletti munkálatok terveit, ennek köszönhetően indult el időben a beruházás

Fotó: Tuchiluș Alex

A felszíni munkálatok terveinek részleteiről ezen a héten egyeztetnek • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A felszíni munkálatok terveinek részleteiről ezen a héten egyeztetnek

Fotó: Tuchiluș Alex

Hirdetés

Háromszék Sepsiszentgyörgy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Koalíciós megállapodás: július elsejétől 4325 lejre emelkedik a minimálbér
Felfigyeltek a bombaformában lévő csatárra: Heras góljaival a hónap csapatába lőtte magát
Bolojan elmagyarázta, miért van szükség az ingatlanadó drasztikus emelésére
Nagy löketet adott a szezonrajt – a bizonyítási vágy hajtja a Marosvásárhelyi ASA székely védőjét
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Székelyhon

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Koalíciós megállapodás: július elsejétől 4325 lejre emelkedik a minimálbér
Székelyhon

Koalíciós megállapodás: július elsejétől 4325 lejre emelkedik a minimálbér
Felfigyeltek a bombaformában lévő csatárra: Heras góljaival a hónap csapatába lőtte magát
Székely Sport

Felfigyeltek a bombaformában lévő csatárra: Heras góljaival a hónap csapatába lőtte magát
Bolojan elmagyarázta, miért van szükség az ingatlanadó drasztikus emelésére
Krónika

Bolojan elmagyarázta, miért van szükség az ingatlanadó drasztikus emelésére
Nagy löketet adott a szezonrajt – a bizonyítási vágy hajtja a Marosvásárhelyi ASA székely védőjét
Székely Sport

Nagy löketet adott a szezonrajt – a bizonyítási vágy hajtja a Marosvásárhelyi ASA székely védőjét
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nőileg

Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 17., szerda

Kigyulladt egy csűr Dobollón – órákon át oltották a lángokat

Tűz ütött ki egy családi gazdaság csűrjében a Kovászna megyei Dobollón csütörtök hajnalban, nem sokkal 4 óra után. A lángokkal órákon át küzdöttek a tűzoltók.

Kigyulladt egy csűr Dobollón – órákon át oltották a lángokat
Kigyulladt egy csűr Dobollón – órákon át oltották a lángokat
2025. december 17., szerda

Kigyulladt egy csűr Dobollón – órákon át oltották a lángokat
Hirdetés
2025. december 17., szerda

Megszerették a zöldségeket a Kiskertész programban résztvevő gyermekek

Több mint 1500 óvodás és kisiskolás vett részt a Sepsi Metropolisz Övezet idén először meghirdetett Kiskertész programjában, és egyesek sikerélményekkel, szép terméssel is büszkélkedhetnek. Jövőre még izgalmasabban folytatódik a program.

Megszerették a zöldségeket a Kiskertész programban résztvevő gyermekek
Megszerették a zöldségeket a Kiskertész programban résztvevő gyermekek
2025. december 17., szerda

Megszerették a zöldségeket a Kiskertész programban résztvevő gyermekek
2025. december 16., kedd

Mi legyen a háziállatokkal a gazdik elhunyta után?

A téli hideg beköszöntével az állatok jóllétére is jobban oda kellene figyelni: van ugyan, akinek ez magától értetődő, de olyan is akad, akit a törvény erejével kell rábírni.

Mi legyen a háziállatokkal a gazdik elhunyta után?
Mi legyen a háziállatokkal a gazdik elhunyta után?
2025. december 16., kedd

Mi legyen a háziállatokkal a gazdik elhunyta után?
2025. december 13., szombat

Endometriózis: amikor a fájdalom a mindennapok része

Megszavazta a szenátus azt a törvénytervezetet, amely havi egy fizetett szabadnapot biztosítana az endometriózissal küzdő nőknek. A fogamzóképes korú nők 10–15 százaléka küzd a betegséggel, amely rendkívül fájdalmas, ráadásul meddőséget is okozhat.

Endometriózis: amikor a fájdalom a mindennapok része
Endometriózis: amikor a fájdalom a mindennapok része
2025. december 13., szombat

Endometriózis: amikor a fájdalom a mindennapok része
Hirdetés
2025. december 13., szombat

Városjárás Háromszéken: ezek a dolgok foglalkoztatják az embereket

Elindította a Tessék mondani! kampány és a Városjárás akció keretében felmerült kisebb, helyi problémák egy részének megoldását az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete. Eddig 68 érdeklődőt fogadtak a meghallgatásokon.

Városjárás Háromszéken: ezek a dolgok foglalkoztatják az embereket
Városjárás Háromszéken: ezek a dolgok foglalkoztatják az embereket
2025. december 13., szombat

Városjárás Háromszéken: ezek a dolgok foglalkoztatják az embereket
2025. december 13., szombat

Kikívánkoznak a raktárból a sepsiszentgyörgyi köztéri szobrok

Jó ideje egy dohánygyári raktárhelyiségben várnak jobb sorukra azok a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által megrendelt köztéri szobrok, amelyek felállításához – az avatóünnepségek többszöri halasztása után – még mindig várni kell.

Kikívánkoznak a raktárból a sepsiszentgyörgyi köztéri szobrok
Kikívánkoznak a raktárból a sepsiszentgyörgyi köztéri szobrok
2025. december 13., szombat

Kikívánkoznak a raktárból a sepsiszentgyörgyi köztéri szobrok
2025. december 12., péntek

Mesterséges intelligencia segíti a vízóraállás lejelentését Háromszéken

A háromszéki vízszolgáltató elérhetővé tette a mesterséges intelligencia által támogatott telefonközpontját, amellyel leegyszerűsödik a vízóra aktuális állásának jelentése. A szolgáltatás a 0373 814 814-es számon érhető el – tájékoztatott a Hydrokov.

Mesterséges intelligencia segíti a vízóraállás lejelentését Háromszéken
Mesterséges intelligencia segíti a vízóraállás lejelentését Háromszéken
2025. december 12., péntek

Mesterséges intelligencia segíti a vízóraállás lejelentését Háromszéken
Hirdetés
2025. december 12., péntek

Adományokat gyűjt a Székely Mikó Kollégium a Duchenne-szindrómás Tasnak

Jótékonykodásra hív a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium közössége. Az adománygyűjtést Tas számára szervezik, aki mindössze tízéves, de felnőttként harcol a Duchenne-féle izomdisztrófiának nevezett genetikai betegséggel.

Adományokat gyűjt a Székely Mikó Kollégium a Duchenne-szindrómás Tasnak
Adományokat gyűjt a Székely Mikó Kollégium a Duchenne-szindrómás Tasnak
2025. december 12., péntek

Adományokat gyűjt a Székely Mikó Kollégium a Duchenne-szindrómás Tasnak
2025. december 12., péntek

Megváltozik az időpontfoglalás menete a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatalnál

December 15-től a Kovászna Megyei Gépjárművezetői Engedélyeket Kibocsátó és Járműbejegyzési Hivatal (SPCRPCIV) ügyfélszolgálati ablakánál igénybe vehető szolgáltatásokhoz kizárólag a Hub MAI online platformon keresztül lehet időpontot előrejegyezni.

Megváltozik az időpontfoglalás menete a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatalnál
Megváltozik az időpontfoglalás menete a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatalnál
2025. december 12., péntek

Megváltozik az időpontfoglalás menete a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatalnál
2025. december 12., péntek

Elindították az új jelzőlámpákat, rendőrök is figyelik a forgalmat Sepsiszentgyörgyön

Üzembe helyezték az új villanyrendőröket Sepsiszentgyörgyön. A Kovászna megyei rendőrség felhívja a figyelmet, hogy olyan útkereszteződésekben is működnek jelzőlámpák, ahol eddig nem voltak, ezért fokozott figyelemmel kell közlekedni.

Elindították az új jelzőlámpákat, rendőrök is figyelik a forgalmat Sepsiszentgyörgyön
Elindították az új jelzőlámpákat, rendőrök is figyelik a forgalmat Sepsiszentgyörgyön
2025. december 12., péntek

Elindították az új jelzőlámpákat, rendőrök is figyelik a forgalmat Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!