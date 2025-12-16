Rovatok
Mi legyen a háziállatokkal a gazdik elhunyta után?

Fotó: Igyártó Nándor archívuma

Ha rajta állna, Igyártó Nándor egy lejt sem fizetne sintéreknek

Fotó: Igyártó Nándor archívuma

A téli hideg beköszöntével az állatok jóllétére is jobban oda kellene figyelni: van ugyan, akinek ez magától értetődő, de olyan is akad, akit a törvény erejével kell rábírni.

Bodor Tünde

2025. december 16., 14:292025. december 16., 14:29

Igyártó Nándort, a Justice for Animals állatvédő egyesület alapítóját arról kérdeztük, kapott-e bejelentést vagy hívták-e olyan helyszínekre, ahol állathoz is méltatlan körülmények között talált négylábút.

Nagyon gyakoriak az ilyen esetek – osztotta meg tapasztalatát a fiatal állatvédő –, utak szélén, portákon egyedül maradt kutyák ügyében is többször kellett intézkednie az utóbbi időben, legutóbb éppen a múlt héten.

A gazdik elhunyta után a szomszédok hónapokig etették a kutyákat, ami az utóbbi időben már terhes kötelességgé vált számukra,

menedékhelyük sem volt az állatoknak, ahová meghúzódhattak volna, így valamilyen elhelyezési megoldást keresve Igyártó Nándorhoz fordultak, aki el is hozta volna a két kistermetű ebet, ám ekkor szólt a külföldön élő hozzátartozó, hogy igényt tart rájuk.

Ebből végül rendőrségi ügy lett, hiszen

a hozzátartozó az örökséggel, a hagyatékkal együtt az állatok gondozásának kötelezettségét is megkapja,

és ha nem gondoskodik azok ellátásáról, felelősségre vonható, közölte az egyesületi elnök.

A nemkívánatos állatoktól való megszabadulással szemben nem a „tüneti kezelés” (vagyis az állatok menhelyre vitele) a hatékony megoldás, hanem a kiváltó ok megszüntetésre. A Justice for Animals a háromszéki falvak területén szabadon kószáló ebeket befogja és ivartalanítja, a beavatkozások költségeit adófelajánlásokból és németországi támogatásból fedezi.

Emellett felajánlja a gazdáknak, hogy

segít a kutyáik szállításában, amennyiben a rutinműtét mellett döntenek.

Bár eleinte a gazdák ódzkodtak, mára belátták, hogy ez egy jó módszer. A kutyákat kezelés és az ivartalanítást jelző fülszámozás után visszaengedik az élőhelyükre.

Ne fizessenek sintéreknek!

Igyártó Nándor úgy gondolja, az önkormányzatoknak inkább ebbe kellene energiát, pénzt fektetniük, mintsem sintérekkel szerződést kötniük. Nehezményezi, hogy több háromszéki önkormányzat fizet a Vrancea megyei Suraia községbeli magánmenhelyet működtető cégnek, amely azonban csak azért tud országszerte hasonló szolgáltatást nyújtani – miközben az itteni menhelyek folyamatosan túlzsúfoltak –, mert

a kutyákat két hét után elaltatja, így folyamatosan van hely az újabb négylábúak számára.

Azt meg különösen felháborítónak tartja, hogy olyan ebeket is befognak, amelyek chippel vagy fülszámmal vannak ellátva: az előbbi esetben kötelesek lennének a gazdákat értesíteni (és megbüntetni), az utóbbival viszont „csak” az állatvédők munkáját szabotálják, teszik hiábavalóvá.

Felelős a polgármester, ha a lakosok felelőtlenül tartják az állataikat?
Felelős a polgármester, ha a lakosok felelőtlenül tartják az állataikat?

Egy nap alatt 37 gazdátlan ebet gyűjtöttek be Sepsikőröspatak község területéről. Az intézkedés – habár törvényes –, megosztotta a közvéleményt: az önkormányzat szerint a kötelességet teljesítettek, az állatbarátok szerint embertelen döntést hoztak.

Mert igaz ugyan, hogy a mélyszegénységi telepeken élők nem tartják az udvaron belül az állatokat (ez ugyanis nem tartozik a közösség normarendszerébe), de

hiába viszik el az ivartalanított kutyákat, azok helyett nagyon könnyen kerülnek újabbak, és a gond tovább él,

érvel egy hatékonyabb fellépés érdekében Igyártó.

Az ivartalanítás a megoldás

Úgy véli, valóban felvetődhet az is, hogy a fülszámozott kutyák agresszívek, és ezért az elszállításuk a közbiztonság szempontjából jogos lehet, de nincs biztosíték arra, hogy helyettük nem kerülnek még agresszívebbek az utcára. A kutyák drága elaltatása értelmetlen és eredménytelen, szerinte hatékony csak az lenne, ha a közpénzeket az ivartalanításra és az utcán élő kutyák időnkénti oltására költenének, így előbb-utóbb „elfogynának” mind a közterületekről, mind a menhelyekről.

Az állatvédő rendőrséggel is együtt kell működni, mindenki jelentse, ha nem megfelelő körülmények között tartott állatokat észlel a környezetében, ezt írásban is meg lehet tenni, tanácsolja Igyártó Nándor.

Az egyesület kidobott, elhagyott, elgázolt macskákat is ment, sok ilyet gyűjtenek be a megye egész területéről. Az alapvető kezelést megkapják, néha komolyabb műtétre is sor kerül a sepsiszentgyörgyi Barka állatorvosi rendelőben, amelyikkel együttműködik az egyesület: volt macska, amelyiknek amputálni kellett a lábát, de olyan is, amelyiknek az egyik szemét kellett eltávolítani. A többi állattal együtt olyan önkénteseknél helyezik el ezeket, akik átmeneti szállást biztosítanak. Ezenkívül a rendelőben, illetve annak udvarán is menedéket nyújtanak számukra. Konténert vásároltak, kenneleket építettek annak érdekében, hogy ideiglenesen elhelyezzék az állatokat. A macskákat könnyebb örökbe adni, mint a kutyákat, de ezzel együtt átmenetileg egyszerre 20–30 állatot fogadnak be, de ha az utcán tengődő, ellátott állatokat ide számolják, akkor 50 és 100 közötti négylábú szorul felelős emberek támogatására, tudtuk meg.

Háromszék Társadalom
