Elindították az új jelzőlámpákat, rendőrök is figyelik a forgalmat Sepsiszentgyörgyön

Bekapcsolták az új jelzőlámpákat a sepsiszentgyörgyi útkereszteződésekben
Fotó: Tuchiluș Alex
Üzembe helyezték az új villanyrendőröket Sepsiszentgyörgyön. A Kovászna megyei rendőrség felhívja a figyelmet, hogy olyan útkereszteződésekben is működnek jelzőlámpák, ahol eddig nem voltak, ezért fokozott figyelemmel kell közlekedni.
2025. december 12., 18:112025. december 12., 18:11
2025. december 12., 18:132025. december 12., 18:13
A közlekedésrendészet munkatársai figyelik az érintett útkereszteződéseket, és szükség esetén fellépnek a torlódások megelőzése érdekében. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy:
közlekedjenek fokozott figyelemmel, különösen azokban a kereszteződésekben, ahol az új jelzőlámpákat felszerelték;
tartsák be a helyszínen tartózkodó közlekedési rendőrök utasításait;
a sebességet igazítsák a forgalmi viszonyokhoz, és tartsanak megfelelő követési távolságot az előttük haladó járműtől;
kerüljék a hirtelen sávváltásokat;
fordítsanak különös figyelmet a gyalogosokra és a kerékpárosokra, akiknek szintén hozzá kell szokniuk az új forgalmi szabályozáshoz.
Sepsiszentgyörgy több kereszteződésében már működnek az új jelzőlámpák, de egyelőre a régi, hagyományos program szerint. Az intelligens forgalomirányítási rendszert valószínűleg október végén, az iskolások vakációja alatt kezdik el tesztelni.
Úgy tűnik, sem Sepsiszentgyörgyön, sem Kézdivásárhelyen nem éri meglepetés az illetékeseket, ha hirtelen lehavaz. A két városban összesen több mint harminc járművel, valamint 1200 tonnát meghaladó homokkal és sóval várják az igazi tél beálltát.
Megszavazta a szenátus azt a törvénytervezetet, amely havi egy fizetett szabadnapot biztosítana az endometriózissal küzdő nőknek. A fogamzóképes korú nők 10–15 százaléka küzd a betegséggel, amely rendkívül fájdalmas, ráadásul meddőséget is okozhat.
Elindította a Tessék mondani! kampány és a Városjárás akció keretében felmerült kisebb, helyi problémák egy részének megoldását az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete. Eddig 68 érdeklődőt fogadtak a meghallgatásokon.
Jó ideje egy dohánygyári raktárhelyiségben várnak jobb sorukra azok a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által megrendelt köztéri szobrok, amelyek felállításához – az avatóünnepségek többszöri halasztása után – még mindig várni kell.
A háromszéki vízszolgáltató elérhetővé tette a mesterséges intelligencia által támogatott telefonközpontját, amellyel leegyszerűsödik a vízóra aktuális állásának jelentése. A szolgáltatás a 0373 814 814-es számon érhető el – tájékoztatott a Hydrokov.
Jótékonykodásra hív a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium közössége. Az adománygyűjtést Tas számára szervezik, aki mindössze tízéves, de felnőttként harcol a Duchenne-féle izomdisztrófiának nevezett genetikai betegséggel.
December 15-től a Kovászna Megyei Gépjárművezetői Engedélyeket Kibocsátó és Járműbejegyzési Hivatal (SPCRPCIV) ügyfélszolgálati ablakánál igénybe vehető szolgáltatásokhoz kizárólag a Hub MAI online platformon keresztül lehet időpontot előrejegyezni.
A képviselőház elfogadta azt a törvénytervezetet, amely megváltoztatja a helyi közpénzügyek törvényét, és jelentősen növeli a községi önkormányzatok bevételét azáltal, hogy a kisebb munkapontok alkalmazottainak személyi jövedelemadója is helyben marad.
Nem üzemelhetett pénteken a körhinta Sepsiszentgyörgy főterén, miután a szállító cég nem a megrendelt eszközt szállította ki. Az önkormányzat és a Kónya Ádám Művelődési Ház új megoldással igyekszik elkerülni a gyerekek csalódását.
Hová lett a régi tánc? Többek között erről beszélgetnek és tartanak bemutatót adatközlőkkel péntek este a felsőcsernátoni Malomkertben. Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány itt szervezi meg a roma tánc téma köré épülő Élő Parázs-konferenciáját.
szóljon hozzá!