Nagy kockázatot jelentenek az elharapózó avar- és tarlótüzek

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Március 6. és 12. között harminc hektáron pusztított a tűz Kovászna megye több településén. A tűzoltóság figyelmeztet: a száraz növényzet felgyújtása nemcsak törvénytelen, hanem életveszélyes is, a bírságok pedig a több tízezer lejt is elérhetik.

 

Bodor Tünde

2026. március 13., 13:042026. március 13., 13:04

Egy hét alatt Bodokon, Székelyszáldoboson, Árapatakon, Uzonban, Bölönpatakon, Vargyason és Egerpatakon is avar- és tarlótüzekhez kellett kivonulniuk a tűzoltóknak.

A tűzoltóság ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy a száraz növényzet felgyújtása törvényellenes cselekedet, a törvénysértők nemcsak a természetet károsítják, hanem súlyos anyagi büntetésre is számíthatnak. Az erős szél a tűz gyors elharapózását eredményezheti, a keletkező sűrű füst pedig a forgalmat veszélyeztetheti és baleseteket okozhat.

A hatóságok zéró toleranciát hirdettek a tarlóégetéssel szemben,

egyúttal arra kérik a lakosságot, hogy ha hasonló tüzeknek a tanúi lesznek, hívják azonnal a tűzoltóságot és adjanak meg minél pontosabb helyleírást.

A száraz növényzet felgyújtásáért magánszemélyek 7500 és 15 000 lej közötti büntetéssel sújthatók, míg jogi személyek akár 50 000–100 000 lejjel is megbírságolhatók.

Háromszék Tűzoltóság
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

2026. március 13., péntek

A rendőrség által közölt fényképek jobb belátásra bírták egy bankautomatánál történt lopás elkövetőjét

Bankautomatánál felejtett pénzt emelt el egy sepsiszentgyörgyi nő, de amikor a rendőrség közzétette a fényképét, két órán belül jelentkezett az őrsön.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Megmenekült a burkolt államosítástól a sepsiszentgyörgyi Szemerja-Görgő Közbirtokosság

A kirívóan magas adóterhek miatt a csőd szélére került szemerjai közbirtokosságot egy rendhagyó megoldás mentette meg: magánszemélyek adományaiból fedezték a többletadót, így a tagság jövedelme idén érintetlen maradt.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Egyszeri támogatással könnyítenek a fogyatékkal élők adóterhein Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgy helyi tanácsa rendkívüli ülésén jóváhagyta egy legfeljebb 1000 lej értékű támogatás nyújtását a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élő és az elsőfokú rokkantsági besorolású személyek, valamint személyi gondozóik számára a 2026-os évre.

2026. március 13., péntek

2026. március 12., csütörtök

Mindössze négy napig működött a sugásfürdői síközpont nagy pályája ebben a szezonban

Az idei szezonban mintegy ötvenezer látogatója volt a sugásfürdői síközpontnak. A Sepsiszentgyörgyhöz közeli üdülőtelep kisebb sípályája több mint két hónapon át működött, a nagyobbat csak négy napig tudták üzemeltetni.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

Zavarta, hogy grillezik a szomszéd, ezért panaszt tett a rendőrségen

Több mint 1400 riasztás érkezett tavaly a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrséghez. A bejelentések között egészen szokatlan esetek is akadtak: volt olyan, akit egy esküvős limuzin vagy épp egy macska zavart, más a szomszéd sültje miatt tett panaszt.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 11., szerda

AnyDesk-csapda: perceken múlt egy 76 ezer lejes csalás

Több mint 76 ezer lej kárt sikerült visszaszerezni egy informatikai csalás ügyében – a rendőrök még azelőtt blokkolták a pénzt, hogy a csalók felvehették volna.

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

Leállították a fizetési rendszert, újraszámolják a helyi adókat Sepsiszentgyörgyön

Március 11-én megszavazta a helyi adók és illetékek módosítását a sepsiszentgyörgyi tanács. Az adatok frissítése már szerdán elkezdődött, a lakosság pár napon belül már az újraszámolt adókról tájékozódhat a ghișeul.ro platformon.

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

Súlyosan beteg újszülöttek életét menthetik meg a távgyógyítás révén

A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház intenzív terápiás újszülöttrészlege csatlakozott a PULS Intensiv országos telemedicina-hálózathoz. Az együttműködés áttörést hozhat a kritikus állapotú újszülöttek ellátásában.

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

Természet női szemmel

Az elmúlt években több erdélyi városban, így Sepsiszentgyörgyön, Nagyszebenben, Székelyudvarhelyen és Brassóban is nagy sikert aratott, most újabb kiadásához érkezett. Csütörtökön 17 órakor nyílik meg a harmadik Természet női szemmel című kiállítás.

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

Hungarikum vetélkedő: akár a nemzeti döntő is nyerhető

Te tudtad, hogy a székelykapu már 2023 óta hungarikumként van számon tartva, és hogy a székely himnusz a „várományos” listán szerepel? Ilyen ismeretekkel akár döntőt is lehet nyerni Magyarországon, de előbb nevezni kell a vetélkedőre!

2026. március 11., szerda

