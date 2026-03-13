Nagy kockázatot jelentenek az elharapózó avar- és tarlótüzek

Március 6. és 12. között harminc hektáron pusztított a tűz Kovászna megye több településén. A tűzoltóság figyelmeztet: a száraz növényzet felgyújtása nemcsak törvénytelen, hanem életveszélyes is, a bírságok pedig a több tízezer lejt is elérhetik.

Egy hét alatt Bodokon, Székelyszáldoboson, Árapatakon, Uzonban, Bölönpatakon, Vargyason és Egerpatakon is avar- és tarlótüzekhez kellett kivonulniuk a tűzoltóknak.

Hirdetés

A tűzoltóság ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy a száraz növényzet felgyújtása törvényellenes cselekedet, a törvénysértők nemcsak a természetet károsítják, hanem súlyos anyagi büntetésre is számíthatnak. Az erős szél a tűz gyors elharapózását eredményezheti, a keletkező sűrű füst pedig a forgalmat veszélyeztetheti és baleseteket okozhat.