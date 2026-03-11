Rovatok
Leállították a fizetési rendszert, újraszámolják a helyi adókat Sepsiszentgyörgyön

Az adófizetési rendszert 2026. március 11-én leállították, és várhatóan március 12-én vagy 13-án indul újra • Fotó: Tuchiluș Alex

Az adófizetési rendszert 2026. március 11-én leállították, és várhatóan március 12-én vagy 13-án indul újra

Fotó: Tuchiluș Alex

Március 11-én megszavazta a helyi adók és illetékek módosítását a sepsiszentgyörgyi tanács. Az adatok frissítése már szerdán elkezdődött, a lakosság pár napon belül már az újraszámolt adókról tájékozódhat a ghișeul.ro platformon.

Farkas Orsolya

2026. március 11., 17:142026. március 11., 17:14

Frissítés céljából leállították a helyi adók és illetékek befizetésére alkalmas online platformot Sepsiszentgyörgyön március 11-én 15 órakor. A szükséges kiigazítások bevezetése egy, legfeljebb két napot vesz igénybe, vagyis a lakosság még a

hétvége előtt tájékozódhat az újraszámolt adókról a ghișeul.ro oldalon.

A város polgármestere abban bízik, hogy a módosításokkal lezárhatják a helyi adók körüli káoszt.

Így csökkennek az adók

Antal Árpád polgármester a tanácsülést követő sajtótájékoztatón leszögezte: az önkormányzat a természetes személyek esetében a törvény által megengedett minimális szintre csökkentette nemcsak a telekre, lakásra, hanem a személygépkocsira vonatkozó adót is – ilyen lépésre korábban még nem volt példa Sepsiszentgyörgyön. Ez

számottevő csökkenést jelenthet a januárban közölt összegekhez képest,

bizonyos esetekben akár a tavalyi szint alá is csökkenhet az adó, lesznek azonban olyanok is, akik esetében a törvény által megengedett minimum is magasabb lesz 2025-höz képest.

  • Természetes és jogi személyek gépjárműadója: a személygépkocsik adója az adótörvénykönyv által idén engedélyezett minimális szintre csökken.

  • Épületadó: a természetes személyek lakás és telekadója az elmúlt években is a törvény által megengedett minimális szinten volt. A kormány döntése értelmében azonban az 50 évnél régebbi épületek esetében 15 százalékkal, a 100 évnél régebbieknél 25 százalékkal csökken az adóalap. A jogi személyek épületadója nem változott, a de minimis támogatási rendszer, amely 2013 óta működik, továbbra is érvényben marad;

  • Jogi személyek telekadója: a decemberi döntés az előző évhez képest jelentős emelkedést eredményezett, ez azonban most mérséklődik, körülbelül felére csökken. Azért nem a minimum szintre, mert erre nem adott lehetőséget a kormányhatározat;

  • A kültelkek után fizetendő adó: a területek kategóriájától és besorolásától függően a törvény által megengedett minimális szintre, illetve ahhoz közeli értékre csökken. Ami fontos, a közbirtokosság nem fog többet fizetni, mint a természetes személyek.

Ezenkívül érvényben marad a Vállalkozói Konzultatív Tanáccsal az év elején megkötött megállapodás. Amint a polgármester is elmagyarázta, a helyi cégek valójában nem fognak több adót fizetni, mint tavaly, mert a minimálisan visszapályázható összeget az épületek esetében 33 százalékról 40 százalékra emelte az önkormányzat.

A program kibővítésének köszönhetően pedig nem csak az épületek, hanem a telkek után fizetett adó egy részét is visszapályázhatják. „Ugyanakkor fontos kihangsúlyozni, hogy azok a jogi személyek, amelyek az alkalmazottainak az országos átlagfizetés feletti bért biztosítják, körülbelül 70 százalékban igényelhetik vissza az épületadójukat” – mutatott rá az elöljáró.

A fogyatékkal élők számára a kormány 25, illetve 50 százalékos adókedvezményt vezetett be

a telkek, lakások és a 2000 köbcentinél kisebb motorral rendelkező személygépkocsik esetében. Ezt egészítette ki az önkormányzat saját határozata, amely szerint az érintett kategóriákban befizetett adó összegét ezer lejig visszatérítik.

Azoknak, akik már befizették a 2026-os helyi adókat, a polgármesteri hivatal kérés alapján visszatéríti a különbözetet, vagy kompenzálja más adókötelezettségeknél. A kedvezményes befizetési időszak változatlanul március 31-ig tart. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a sorban állás elkerülése érdekében használják az online felületeket.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

2026. március 10., kedd

2026. március 10., kedd

2026. március 09., hétfő

2026. március 09., hétfő

2026. március 09., hétfő

2026. március 09., hétfő

2026. március 09., hétfő

2026. március 09., hétfő

2026. március 09., hétfő

2026. március 09., hétfő

2026. március 08., vasárnap

2026. március 08., vasárnap

2026. március 07., szombat

2026. március 07., szombat

