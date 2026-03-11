Leállították a fizetési rendszert, újraszámolják a helyi adókat Sepsiszentgyörgyön

Az adófizetési rendszert 2026. március 11-én leállították, és várhatóan március 12-én vagy 13-án indul újra
Március 11-én megszavazta a helyi adók és illetékek módosítását a sepsiszentgyörgyi tanács. Az adatok frissítése már szerdán elkezdődött, a lakosság pár napon belül már az újraszámolt adókról tájékozódhat a ghișeul.ro platformon.
Frissítés céljából leállították a helyi adók és illetékek befizetésére alkalmas online platformot Sepsiszentgyörgyön március 11-én 15 órakor. A szükséges kiigazítások bevezetése egy, legfeljebb két napot vesz igénybe, vagyis a lakosság még a
A város polgármestere abban bízik, hogy a módosításokkal lezárhatják a helyi adók körüli káoszt.
Antal Árpád polgármester a tanácsülést követő sajtótájékoztatón leszögezte: az önkormányzat a természetes személyek esetében a törvény által megengedett minimális szintre csökkentette nemcsak a telekre, lakásra, hanem a személygépkocsira vonatkozó adót is – ilyen lépésre korábban még nem volt példa Sepsiszentgyörgyön. Ez
bizonyos esetekben akár a tavalyi szint alá is csökkenhet az adó, lesznek azonban olyanok is, akik esetében a törvény által megengedett minimum is magasabb lesz 2025-höz képest.
Természetes és jogi személyek gépjárműadója: a személygépkocsik adója az adótörvénykönyv által idén engedélyezett minimális szintre csökken.
Épületadó: a természetes személyek lakás és telekadója az elmúlt években is a törvény által megengedett minimális szinten volt. A kormány döntése értelmében azonban az 50 évnél régebbi épületek esetében 15 százalékkal, a 100 évnél régebbieknél 25 százalékkal csökken az adóalap. A jogi személyek épületadója nem változott, a de minimis támogatási rendszer, amely 2013 óta működik, továbbra is érvényben marad;
Jogi személyek telekadója: a decemberi döntés az előző évhez képest jelentős emelkedést eredményezett, ez azonban most mérséklődik, körülbelül felére csökken. Azért nem a minimum szintre, mert erre nem adott lehetőséget a kormányhatározat;
A kültelkek után fizetendő adó: a területek kategóriájától és besorolásától függően a törvény által megengedett minimális szintre, illetve ahhoz közeli értékre csökken. Ami fontos, a közbirtokosság nem fog többet fizetni, mint a természetes személyek.
Ezenkívül érvényben marad a Vállalkozói Konzultatív Tanáccsal az év elején megkötött megállapodás. Amint a polgármester is elmagyarázta, a helyi cégek valójában nem fognak több adót fizetni, mint tavaly, mert a minimálisan visszapályázható összeget az épületek esetében 33 százalékról 40 százalékra emelte az önkormányzat.
A program kibővítésének köszönhetően pedig nem csak az épületek, hanem a telkek után fizetett adó egy részét is visszapályázhatják. „Ugyanakkor fontos kihangsúlyozni, hogy azok a jogi személyek, amelyek az alkalmazottainak az országos átlagfizetés feletti bért biztosítják, körülbelül 70 százalékban igényelhetik vissza az épületadójukat” – mutatott rá az elöljáró.
a telkek, lakások és a 2000 köbcentinél kisebb motorral rendelkező személygépkocsik esetében. Ezt egészítette ki az önkormányzat saját határozata, amely szerint az érintett kategóriákban befizetett adó összegét ezer lejig visszatérítik.
Azoknak, akik már befizették a 2026-os helyi adókat, a polgármesteri hivatal kérés alapján visszatéríti a különbözetet, vagy kompenzálja más adókötelezettségeknél. A kedvezményes befizetési időszak változatlanul március 31-ig tart. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a sorban állás elkerülése érdekében használják az online felületeket.
