Ilie Bolojan is fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt csütörtökön

Kétoldalú és az európai szintű együttműködés lesz a témája a találkozónak – hivatkozik a kormány közleményére az Agerpres. Az ukrán elnököt Nicușor Dan államfő is fogadja csütörtökön a Cotroceni-palotában. Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint a tárgyalásokra az Ukrajna elleni orosz háború negyedik évfordulója kapcsán kerül sor.

Az elnöki hivatal emlékeztetett, hogy Románia már a háború első napjaitól több területen támogatást nyújtott Ukrajnának, és jelenleg is részt vesz a tartós és igazságos békét célzó nemzetközi erőfeszítésekben.