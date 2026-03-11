Erdélyi bázist is említenek sajtóforrások az amerikai erők telepítésére

Képünk illusztráció
A Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) szerdán megvitatta az Egyesült Államoknak azt a kérését, hogy ideiglenesen katonai erőket és felszereléseket telepítsen Romániába a közel-keleti válsággal összefüggésben – jelentette be a nemzetbiztonsági testület ülése után Nicușor Dan államfő. A CSAT a kérés jóváhagyását kéri a parlamenttől.
A Cotroceni-palotában tartott sajtónyilatkozatában az államfő elmondta, hogy
az Egyesült Államok légi utántöltő repülőgépeket,
megfigyelő berendezéseket
és műholdas kommunikációs eszközöket telepítene Romániába,
utóbbiak a deveselui rakétavédelmi rendszerhez kapcsolódnak. Hangsúlyozta, hogy
Nicușor Dan tájékoztatása szerint a művelet az Egyesült Államok és Románia közötti partnerségi megállapodás alapján történne, de ehhez a parlament jóváhagyása szükséges, ezért a CSAT ülése után levélben kérte a parlamenttől, hogy még szerdán vitassa meg az amerikai fél kérését.
Az államfő szerint az Egyesült Államokkal folytatott együttműködés hasonló ahhoz, amelyet más NATO-tagállamok is folytatnak. Hangsúlyozta, hogy az intézkedés növeli Románia biztonságát, és
„Biztosítom a romániai polgárokat, hogy nincs okuk aggodalomra: országunk biztonságos, sőt még biztonságosabb lesz” – idézi az Agerpres hírügynökség a román államfőt.
A Digi24 hírportál forrásai szerint az amerikai erőket és felszereléseket a Mihail Kogălniceanu és az aranyosgyéresi katonai támaszpontokra telepítenék. A hadászati berendezések működtetéséhez mintegy 400–500 fős katonai személyzet érkezne.
Ugyanezen források szerint a telepítést kilencvennapos időszakra hagynák jóvá. Amennyiben a küldetést meghosszabbítják, a befogadóeljárást újra el kellene indítani, és ismét megvizsgálni a CSAT keretében.
Nicușor Dan a továbbiakban hangsúlyozta, a bukaresti hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak a közel-keleti térségben tartózkodó román állampolgárok biztonságára. Közlése szerint eddig mintegy 5700 román állampolgár tért haza a konfliktusövezetből, közülük mintegy 3700-an a román hatóságok segítségével utaztak vissza az országba.
Az államfő arról is beszélt, hogy Románia az európai országokkal együtt diplomáciai eszközökkel igyekszik hozzájárulni a konfliktus lezárásához. Példaként említette az Európai Unió és az Öböl menti Együttműködési Tanács képviselőinek napokban megtartott találkozóját, amelyen elítélték Irán Perzsa-öböl térségében végrehajtott támadásait.
