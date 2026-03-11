Erdélyi bázist is említenek sajtóforrások az amerikai erők telepítésére

A Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) szerdán megvitatta az Egyesült Államoknak azt a kérését, hogy ideiglenesen katonai erőket és felszereléseket telepítsen Romániába a közel-keleti válsággal összefüggésben – jelentette be a nemzetbiztonsági testület ülése után Nicușor Dan államfő. A CSAT a kérés jóváhagyását kéri a parlamenttől.

A Cotroceni-palotában tartott sajtónyilatkozatában az államfő elmondta, hogy

ezek védelmi jellegű, úgynevezett nem kinetikus, vagyis közvetlen fizikai rombolást nem okozó eszközök.

Az államfő szerint az Egyesült Államokkal folytatott együttműködés hasonló ahhoz, amelyet más NATO-tagállamok is folytatnak. Hangsúlyozta, hogy az intézkedés növeli Románia biztonságát, és

Véget ért a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülése Bukarestben, a román sajtó pedig máris kiszivárogtatta, hogy mint kérhettek az amerikaiak a Konstanca megyei légibázissal kapcsolatban.

Nicușor Dan tájékoztatása szerint a művelet az Egyesült Államok és Románia közötti partnerségi megállapodás alapján történne, de ehhez a parlament jóváhagyása szükséges, ezért a CSAT ülése után levélben kérte a parlamenttől, hogy még szerdán vitassa meg az amerikai fél kérését.

„Biztosítom a romániai polgárokat, hogy nincs okuk aggodalomra: országunk biztonságos, sőt még biztonságosabb lesz” – idézi az Agerpres hírügynökség a román államfőt.

Sajtóforrások: a Mihail Kogălniceanu és az aranyosgyéresi katonai bázisokat használhatják az amerikaiak

A Digi24 hírportál forrásai szerint az amerikai erőket és felszereléseket a Mihail Kogălniceanu és az aranyosgyéresi katonai támaszpontokra telepítenék. A hadászati berendezések működtetéséhez mintegy 400–500 fős katonai személyzet érkezne.

Ugyanezen források szerint a telepítést kilencvennapos időszakra hagynák jóvá. Amennyiben a küldetést meghosszabbítják, a befogadóeljárást újra el kellene indítani, és ismét megvizsgálni a CSAT keretében.

Kimenekítés és diplomácia

Nicușor Dan a továbbiakban hangsúlyozta, a bukaresti hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak a közel-keleti térségben tartózkodó román állampolgárok biztonságára. Közlése szerint eddig mintegy 5700 román állampolgár tért haza a konfliktusövezetből, közülük mintegy 3700-an a román hatóságok segítségével utaztak vissza az országba.

Az államfő arról is beszélt, hogy Románia az európai országokkal együtt diplomáciai eszközökkel igyekszik hozzájárulni a konfliktus lezárásához. Példaként említette az Európai Unió és az Öböl menti Együttműködési Tanács képviselőinek napokban megtartott találkozóját, amelyen elítélték Irán Perzsa-öböl térségében végrehajtott támadásait.