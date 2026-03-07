Elindította a belügyminisztérium a prefektusi hivatalok személyi állományának átalakítására irányuló eljárást.

A szaktárca szombati közleményében emlékeztetnek, hogy a kormány 2026/7-es számú sürgősségi rendelete a prefektúrák apparátusának átszervezését is előírja – ismerteti az Agerpres.

Hirdetés

Ennek megfelelően a belügyminisztérium kiadta a prefektúrák álláshelyeinek maximális számát megszabó rendeletet.

A tájékoztatás szerint az álláshelyek maximális számának meghatározásakor olyan objektív szempontokat vettek figyelembe, mint