Fotó: Tuchiluș Alex
Elindította a belügyminisztérium a prefektusi hivatalok személyi állományának átalakítására irányuló eljárást.
2026. március 07., 13:512026. március 07., 13:51
A szaktárca szombati közleményében emlékeztetnek, hogy a kormány 2026/7-es számú sürgősségi rendelete a prefektúrák apparátusának átszervezését is előírja – ismerteti az Agerpres.
Ennek megfelelően a belügyminisztérium kiadta a prefektúrák álláshelyeinek maximális számát megszabó rendeletet.
A tájékoztatás szerint az álláshelyek maximális számának meghatározásakor olyan objektív szempontokat vettek figyelembe, mint
az adott megye prefektusa által ellenőrzött közigazgatási határozatok száma,
azoknak a peres ügyeknek a száma, amelyekben a prefektúra is érintett,
a megyéhez tartozó területi-közigazgatási egységek száma,
a lakosságszám és a megye fejlettségi szintje
vagy a tulajdonjoggal kapcsolatos tevékenység volumene.
Mindezek alapján a prefektúrák maximális személyzeti létszáma a következőképpen alakul: Kovászna - 33, Giurgiu - 33, Ilfov - 33, Beszterce-Naszód - 34, Călărași - 34, Mehedinți - 34, Szilágy - 34, Tulcea - 34, Bihar - 35, Botoșani - 35, Brăila - 35, Buzău - 35, Krassó-Szörény - 35, Dâmbovița - 35, Hunyad - 35, Hargita - 35, Ialomița - 35, Maros - 35, Neamț - 35, Szatmár - 35, Szeben - 35, Teleorman - 35, Vaslui - 35, Vâlcea - 35, Vrancea - 35, Fehér - 36, Arad - 36, Brassó - 36, Gorj - 36, Máramaros - 36, Argeș - 37, Bákó - 37, Dolj - 37, Galac - 37, Olt - 37, Prahova - 37, Suceava - 37, Kolozs - 39, Konstanca - 39, Iași - 39, Temes - 39, Bukarest - 45.
A minisztérium illetékesei a továbbiakban is együttműködnek a prefektusokkal és alprefektusokkal a 2026/7-es sürgősségi kormányrendelet végrehajtása és a „funkcionális átmenet” biztosítása érdekében – tették hozzá a közleményben.
A szállításügyi miniszter március 6-án aláírta az építkezési engedélyét a segesvári kerülőútnak – jelentette be közösségi oldalán a város polgármestere, Iulian Sîrbu. Maros megyében ez lesz az első kerülőút.
Ronthatja Románia államadós-besorolásának kilátásait a Moody's Ratings, ha a kormány nem tudja hatékonyan végrehajtani fiskális konszolidációs tervét – derül ki a nemzetközi hitelminősítő időszakos elemzéséből.
Két személyautó ütközött szombaton reggel Marosvécs közelében, három felnőtt és két kiskorú sérült meg a balesetben.
A szerződéskötésre várnak azokban a Hargita megyei községekben, amelyekben EU-s finanszírozásból alkalmazott, három fős munkacsoportokkal erősítenék a szociális hálót. A leépítési kötelezettség nem akadályozza ezeket a személyzetbővítéseket.
A Hargita megyei sípályák nagy része még nyitva tart a hétvégén, de ha tovább melegszik az idő, a jövő héttől már csak a magasabban fekvők lesznek alkalmasak a sízésre.
Két hétig is inkább az átlagosnál magasabb hőmérsékletre lehet számítani márciusban, aztán pedig dátum szerint is belemegyünk a tavaszba.
A villanyszámla-támogatás eddigi kedvezményezettjei a továbbiakban is automatikusan megkapják a segélyt, nem kell ezt ismét kérelmezniük a program meghosszabbítása miatt – hívta fel a figyelmet az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség.
Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken telefonon tárgyalt Mohamed bin Zayed Al-Nahyan sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével.
Több civil szervezet bejelentette, hogy pénteken a Cotroceni-palota előtt tüntet a legfőbb ügyészség, a korrupcióellenes ügyészség és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség vezetői tisztségébe javasolt személyek kinevezése ellen.
Óvodai csoporttól nyolcadik osztályig várják a jelentkezőket a Sepsi Metropoliszövezet környezettudatosságra nevelő programjára. A kiskertészek idén is könnyen termeszthető zöldségeket fognak ültetni, de meglepetés is vár rájuk.
