Véget ért az ülés, máris kiszivárgott, hogy mit jelentene az amerikai katonai erősítés Romániában

Véget ért a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülése Bukarestben, a román sajtó pedig máris kiszivárogtatta, hogy mint kérhettek az amerikaiak a Konstanca megyei légibázissal kapcsolatban.
Lezárult a szerdán délelőttre összehívott Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülése Bukarestben, Nicușor Dan államfő várhatóan délután fél kettőkor ad sajtónyilatkozatot a fejleményekről. A Digi24 hírportál viszont forrásokra hivatkozva már azt közölte, hogy
az Egyesült Államok két légi utántöltésre használt tankerrepülőgép áthelyezését kérte a Mihail Kogălniceanu-légibázisra a Közel-Keleten zajló konfliktus kapcsán,
valamint 100–300 fős katonai személyzetet, akik a repülőgépek őrzéséről és karbantartásáról gondoskodnak.
Mint arról beszámoltunk, Nicușor Dan államfő összehívta szerdára a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülését. Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint a Cotroceni-palotában megtartott ülés napirendjén a közel-keleti helyzet alakulása és annak a romániai olajpiacra gyakorolt hatása szerepelt.
Emellett elemezték „bizonyos katonai erők Románia területén történő ideiglenes állomásoztatásának” lehetőségét is – írta korábban az Agerpres hírügynökség.
Az Amerikai Egyesült Államok harci repülőgépeket és katonákat telepítene a Konstanca megyei Mihail Kogălniceanu-légibázisra az Iránnal fennálló háborús helyzet miatt – értesült a Digi24 hírportál különböző információs forrásokból.
Nicușor Dan államfő összehívta szerdára a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülését.
Traian Băsescu a közel-keleti események kapcsán kijelentette, hogy Nicușor Dan államfőnek és Romániának „gyorsan, halogatás és habozás nélkül kell cselekednie”, annál is inkább, mert a jelek szerint az USA-nak szüksége van a konstancai támaszpontra.
Traian Băsescu a közel-keleti események kapcsán kijelentette, hogy Nicușor Dan államfőnek és Romániának „gyorsan, halogatás és habozás nélkül kell cselekednie”, annál is inkább, mert a jelek szerint az USA-nak szüksége van a konstancai támaszpontra.
Nicușor Dan államfő összehívta szerdára a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülését.
