Véget ért az ülés, máris kiszivárgott, hogy mit jelentene az amerikai katonai erősítés Romániában

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Véget ért a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülése Bukarestben, a román sajtó pedig máris kiszivárogtatta, hogy mint kérhettek az amerikaiak a Konstanca megyei légibázissal kapcsolatban.

Székelyhon

2026. március 11., 13:33

2026. március 11., 13:392026. március 11., 13:39

Lezárult a szerdán délelőttre összehívott Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülése Bukarestben, Nicușor Dan államfő várhatóan délután fél kettőkor ad sajtónyilatkozatot a fejleményekről. A Digi24 hírportál viszont forrásokra hivatkozva már azt közölte, hogy

  • az Egyesült Államok két légi utántöltésre használt tankerrepülőgép áthelyezését kérte a Mihail Kogălniceanu-légibázisra a Közel-Keleten zajló konfliktus kapcsán,

  • valamint 100–300 fős katonai személyzetet, akik a repülőgépek őrzéséről és karbantartásáról gondoskodnak.

Mint arról beszámoltunk, Nicușor Dan államfő összehívta szerdára a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülését. Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint a Cotroceni-palotában megtartott ülés napirendjén a közel-keleti helyzet alakulása és annak a romániai olajpiacra gyakorolt hatása szerepelt.

Emellett elemezték „bizonyos katonai erők Románia területén történő ideiglenes állomásoztatásának” lehetőségét is – írta korábban az Agerpres hírügynökség.

Az Amerikai Egyesült Államok harci repülőgépeket és katonákat telepítene a Konstanca megyei Mihail Kogălniceanu-légibázisra az Iránnal fennálló háborús helyzet miatt – értesült a Digi24 hírportál különböző információs forrásokból.

Nicușor Dan államfő összehívta szerdára a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülését.

Traian Băsescu a közel-keleti események kapcsán kijelentette, hogy Nicușor Dan államfőnek és Romániának „gyorsan, halogatás és habozás nélkül kell cselekednie”, annál is inkább, mert a jelek szerint az USA-nak szüksége van a konstancai támaszpontra.

Külföld Belföld Háború
2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

2026. március 10., kedd

2026. március 10., kedd

2026. március 10., kedd

2026. március 10., kedd

