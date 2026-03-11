Véget ért az ülés, máris kiszivárgott, hogy mit jelentene az amerikai katonai erősítés Romániában

Véget ért a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülése Bukarestben, a román sajtó pedig máris kiszivárogtatta, hogy mint kérhettek az amerikaiak a Konstanca megyei légibázissal kapcsolatban.

Lezárult a szerdán délelőttre összehívott Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülése Bukarestben, Nicușor Dan államfő várhatóan délután fél kettőkor ad sajtónyilatkozatot a fejleményekről. A Digi24 hírportál viszont forrásokra hivatkozva már azt közölte, hogy

az Egyesült Államok két légi utántöltésre használt tankerrepülőgép áthelyezését kérte a Mihail Kogălniceanu-légibázisra a Közel-Keleten zajló konfliktus kapcsán,

valamint 100–300 fős katonai személyzetet, akik a repülőgépek őrzéséről és karbantartásáról gondoskodnak.

Mint arról beszámoltunk, Nicușor Dan államfő összehívta szerdára a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülését. Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint a Cotroceni-palotában megtartott ülés napirendjén a közel-keleti helyzet alakulása és annak a romániai olajpiacra gyakorolt hatása szerepelt.

Emellett elemezték „bizonyos katonai erők Románia területén történő ideiglenes állomásoztatásának” lehetőségét is – írta korábban az Agerpres hírügynökség.

