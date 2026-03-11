Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Súlyosan beteg újszülöttek életét menthetik meg a távgyógyítás révén

A kritikus állapotban lévő újszülöttek ellátását támogatja a PULS Intensiv telemedicina-hálózat • Fotó: Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház

A kritikus állapotban lévő újszülöttek ellátását támogatja a PULS Intensiv telemedicina-hálózat

Fotó: Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház intenzív terápiás újszülöttrészlege csatlakozott a PULS Intensiv országos telemedicina-hálózathoz. Az együttműködés áttörést hozhat a kritikus állapotú újszülöttek ellátásában.

Farkas Orsolya

2026. március 11., 14:122026. március 11., 14:12

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az integrációnak köszönhetően a sepsiszentgyörgyi orvosi csapat valós időben kérhet szakmai segítséget az ország egyetemi központjaiban dolgozó szakorvosoktól, különösen olyan kulcsfontosságú területeken, mint a gyermekneurológia vagy a gyermekkardiológia.

Ez azért is fontos, mert a megyei kórház egyes szakterületekhez korlátozottan fér hozzá:

  • gyermekneurológus például csak heti egy napon érhető el,

  • a legközelebbi gyermekkardiológus pedig Brassóban dolgozik.

Sok esetben az újszülötteket további vizsgálatok céljából más kórházakba kell szállítani, ami nem kevés időt, költséget és logisztikai erőfeszítést jelent a családok és az egészségügyi rendszer számára. A telemedicina-hálózathoz való csatlakozás révén

a diagnózis és a megfelelő kezelés meghatározása is gyorsabban megtörténhet.

„Időnként összetett veleszületett rendellenességekkel is találkozunk, amelyeket néha már a várandóság alatt felismernek, és amelyek diagnózisa és kezelési terve más központok szakembereivel való együttműködést igényel. Ilyen helyzetekben a telemedicina-hálózat rendkívül értékes eszközzé válik, amely

Idézet
megkönnyíti az orvosi együttműködést és a legjobb döntések gyors meghozatalát pácienseink számára”

– hangsúlyozta Gyulai Gabriella, a neonatológiai osztály vezető főorvosa. A sepsiszentgyörgyi kórházban 2025-ben az intenzív terápiás részlegen 139, míg 2024-ben 97 újszülöttet kezeltek.

A távgyógyászat nem helyettesíti az inkubátor mellett dolgozó orvost, de támogatást nyújt számára • Fotó: Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház Galéria

A távgyógyászat nem helyettesíti az inkubátor mellett dolgozó orvost, de támogatást nyújt számára

Fotó: Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház

András-Nagy Róbert kórházmenedzser szerint a csatlakozás fontos lépés az intézmény által nyújtott egészségügyi szolgáltatások fejlesztésében.

A kórház neonatológiai osztályának intenzív terápiás újszülöttrészlegét a Cristi Vasiliu Egyesület (ACV România) csatlakoztatta az országos távgyógyászati hálózathoz, amely jelenleg harmincöt ilyen osztályt kapcsol össze Romániában, ugyanakkor további intézmények csatlakozása is folyamatban van.

Hirdetés

Az egyesület elnöke, Delia Vasiliu kiemelte: a távgyógyászat nem helyettesíti az inkubátor mellett dolgozó orvost, de támogatást nyújt számára, amikor az eset meghaladja a helyi erőforrásokat. Egy súlyosan beteg újszülött esetében a diagnózisig eltelt idő életet menthet.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Egészségügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 11., szerda

Természet női szemmel

Az elmúlt években több erdélyi városban, így Sepsiszentgyörgyön, Nagyszebenben, Székelyudvarhelyen és Brassóban is nagy sikert aratott, most újabb kiadásához érkezett. Csütörtökön 17 órakor nyílik meg a harmadik Természet női szemmel című kiállítás.

Természet női szemmel
Természet női szemmel
2026. március 11., szerda

Természet női szemmel
Hirdetés
2026. március 11., szerda

Hungarikum vetélkedő: akár a nemzeti döntő is nyerhető

Te tudtad, hogy a székelykapu már 2023 óta hungarikumként van számon tartva, és hogy a székely himnusz a „várományos” listán szerepel? Ilyen ismeretekkel akár döntőt is lehet nyerni Magyarországon, de előbb nevezni kell a vetélkedőre!

Hungarikum vetélkedő: akár a nemzeti döntő is nyerhető
Hungarikum vetélkedő: akár a nemzeti döntő is nyerhető
2026. március 11., szerda

Hungarikum vetélkedő: akár a nemzeti döntő is nyerhető
2026. március 10., kedd

Dimény-Haszmann Örs nyerte a kézdivásárhelyi szónokversenyt

Huszonegyedik alkalommal tartották meg a Zúg Március szónokversenyt Kézdivásárhelyen kedd délután. A tizenkettedikes Dimény-Haszmann Örs ünnepi gondolatait mi is meghallgathatjuk márciusi 15-én a Gábor Áron téri rendezvényen.

Dimény-Haszmann Örs nyerte a kézdivásárhelyi szónokversenyt
Dimény-Haszmann Örs nyerte a kézdivásárhelyi szónokversenyt
2026. március 10., kedd

Dimény-Haszmann Örs nyerte a kézdivásárhelyi szónokversenyt
2026. március 09., hétfő

Miyawaki-erdő és újabb zöldövezet létesül Sepsiszentgyörgyön

A környezet védelmét és az emberek javát szolgáló programokat tervez idén a Háromszéki Közösségi Alapítvány. Tavasszal az Olt partját tisztítják meg, a későbbiekben minierdőt ültetnek, és zöldebbé varázsolják a sepsiszentgyörgyi játszótereket is.

Miyawaki-erdő és újabb zöldövezet létesül Sepsiszentgyörgyön
Miyawaki-erdő és újabb zöldövezet létesül Sepsiszentgyörgyön
2026. március 09., hétfő

Miyawaki-erdő és újabb zöldövezet létesül Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
2026. március 09., hétfő

Honleányokat képeznek Háromszéken

Szeretnéd megtanulni a főkötő- vagy a trikolórszalag-készítést? Most itt a lehetőség, ugyanis a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy honleányképzőt szervez, amire kedd délig jelentkezhetnek középiskolások, de a nagyközönséget is várják az esti előadásokra.

Honleányokat képeznek Háromszéken
Honleányokat képeznek Háromszéken
2026. március 09., hétfő

Honleányokat képeznek Háromszéken
2026. március 09., hétfő

Lackfi János háromszéki könyvtárakban

Kovászna megyéből Barót és Kézdivásárhely csatlakozik a 18. nemzetközi felolvasómaratonhoz. Március 10-én, kedden a budapesti születésű (1971) Lackfi János műveiből lehet válogatni.

Lackfi János háromszéki könyvtárakban
Lackfi János háromszéki könyvtárakban
2026. március 09., hétfő

Lackfi János háromszéki könyvtárakban
2026. március 09., hétfő

Segítség a háromszéki gazdáknak: virtuális termelői piacteret hoz létre az AgroSIC

Online értékesítési platformot hoz létre az AgroSIC Közösségek Közti Társulás azzal a céllal, hogy segítse a térség gazdálkodóit az értékesítésben. A kezdeményezést a 2026-ra meghirdetett Helyi termelők és termékek éve keretében indították el.

Segítség a háromszéki gazdáknak: virtuális termelői piacteret hoz létre az AgroSIC
Segítség a háromszéki gazdáknak: virtuális termelői piacteret hoz létre az AgroSIC
2026. március 09., hétfő

Segítség a háromszéki gazdáknak: virtuális termelői piacteret hoz létre az AgroSIC
Hirdetés
2026. március 08., vasárnap

Megérett a felújításra az árkosi unitárius erődtemplom

Költséges, de szükségszerű munkálatok előtt áll az árkosi unitáriusok becsben tartott kincse. Az erődtemplom, noha szerkezetileg stabil, belső felújításra szorul, hiszen a vakolat több helyen omladozni kezdett.

Megérett a felújításra az árkosi unitárius erődtemplom
Megérett a felújításra az árkosi unitárius erődtemplom
2026. március 08., vasárnap

Megérett a felújításra az árkosi unitárius erődtemplom
2026. március 07., szombat

Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó

Noha például egy átlagos, kétszobás tömbházlakás értéke az elmúlt tíz évben többszörösére nőtt, mára az ingatlanok árai, valamint a bérleti díjak elértek egy olyan „plafont”, ami fölé már a vásárlók és a bérlők nem hajlandók menni.

Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó
Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó
2026. március 07., szombat

Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó
2026. március 06., péntek

Láthatóbbá teszik Háromszék turisztikai kincseit

A digitális tér kihasználásával népszerűsíti a térség látványosságait és turisztikai szolgáltatásait a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület. Abban bíznak, hogy a tavalyi visszaesés után idén sikerül felélénkíteni a háromszéki turizmust.

Láthatóbbá teszik Háromszék turisztikai kincseit
Láthatóbbá teszik Háromszék turisztikai kincseit
2026. március 06., péntek

Láthatóbbá teszik Háromszék turisztikai kincseit
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!