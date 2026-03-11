Súlyosan beteg újszülöttek életét menthetik meg a távgyógyítás révén

A kritikus állapotban lévő újszülöttek ellátását támogatja a PULS Intensiv telemedicina-hálózat
Fotó: Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház
A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház intenzív terápiás újszülöttrészlege csatlakozott a PULS Intensiv országos telemedicina-hálózathoz. Az együttműködés áttörést hozhat a kritikus állapotú újszülöttek ellátásában.
Az integrációnak köszönhetően a sepsiszentgyörgyi orvosi csapat valós időben kérhet szakmai segítséget az ország egyetemi központjaiban dolgozó szakorvosoktól, különösen olyan kulcsfontosságú területeken, mint a gyermekneurológia vagy a gyermekkardiológia.
Ez azért is fontos, mert a megyei kórház egyes szakterületekhez korlátozottan fér hozzá:
gyermekneurológus például csak heti egy napon érhető el,
a legközelebbi gyermekkardiológus pedig Brassóban dolgozik.
Sok esetben az újszülötteket további vizsgálatok céljából más kórházakba kell szállítani, ami nem kevés időt, költséget és logisztikai erőfeszítést jelent a családok és az egészségügyi rendszer számára. A telemedicina-hálózathoz való csatlakozás révén
„Időnként összetett veleszületett rendellenességekkel is találkozunk, amelyeket néha már a várandóság alatt felismernek, és amelyek diagnózisa és kezelési terve más központok szakembereivel való együttműködést igényel. Ilyen helyzetekben a telemedicina-hálózat rendkívül értékes eszközzé válik, amely
– hangsúlyozta Gyulai Gabriella, a neonatológiai osztály vezető főorvosa. A sepsiszentgyörgyi kórházban 2025-ben az intenzív terápiás részlegen 139, míg 2024-ben 97 újszülöttet kezeltek.
A távgyógyászat nem helyettesíti az inkubátor mellett dolgozó orvost, de támogatást nyújt számára
Fotó: Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház
András-Nagy Róbert kórházmenedzser szerint a csatlakozás fontos lépés az intézmény által nyújtott egészségügyi szolgáltatások fejlesztésében.
A kórház neonatológiai osztályának intenzív terápiás újszülöttrészlegét a Cristi Vasiliu Egyesület (ACV România) csatlakoztatta az országos távgyógyászati hálózathoz, amely jelenleg harmincöt ilyen osztályt kapcsol össze Romániában, ugyanakkor további intézmények csatlakozása is folyamatban van.
Az egyesület elnöke, Delia Vasiliu kiemelte: a távgyógyászat nem helyettesíti az inkubátor mellett dolgozó orvost, de támogatást nyújt számára, amikor az eset meghaladja a helyi erőforrásokat. Egy súlyosan beteg újszülött esetében a diagnózisig eltelt idő életet menthet.
