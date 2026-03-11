Súlyosan beteg újszülöttek életét menthetik meg a távgyógyítás révén

A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház intenzív terápiás újszülöttrészlege csatlakozott a PULS Intensiv országos telemedicina-hálózathoz. Az együttműködés áttörést hozhat a kritikus állapotú újszülöttek ellátásában.

Az integrációnak köszönhetően a sepsiszentgyörgyi orvosi csapat valós időben kérhet szakmai segítséget az ország egyetemi központjaiban dolgozó szakorvosoktól, különösen olyan kulcsfontosságú területeken, mint a gyermekneurológia vagy a gyermekkardiológia.

Ez azért is fontos, mert a megyei kórház egyes szakterületekhez korlátozottan fér hozzá:

gyermekneurológus például csak heti egy napon érhető el,

a legközelebbi gyermekkardiológus pedig Brassóban dolgozik.

Sok esetben az újszülötteket további vizsgálatok céljából más kórházakba kell szállítani, ami nem kevés időt, költséget és logisztikai erőfeszítést jelent a családok és az egészségügyi rendszer számára. A telemedicina-hálózathoz való csatlakozás révén