Tarlótűz miatt kellett leállítani a vasúti közlekedést Maros megyében

Két vonat esetében okozt késést a vasúti forgalom ideiglenes leállítása • Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Két vonat esetében okozt késést a vasúti forgalom ideiglenes leállítása

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Leállították a vonatközlekedést a Segesvár melletti Erked és Szederjes települések között kialakult tarlótűz miatt szerdán kora délután.

Székelyhon

2026. március 11., 15:192026. március 11., 15:19

A segesvári tűzoltók szálltak ki szerdán a Maros megyei Erked és Szederjes települések közé, ahol a vonatsínek melletti száraz növényzet gyulladt meg. A Maros megyei tűzoltóság sajtóirodája szerint több tűzgóc alakult ki, néhol magasba csaptak a lángok, füst lepte el az egész környéket.

A tarlótűz miatt ideiglenesen, megelőző céllal felfüggesztették a környékén a vonatközlekedést.

Az intézkedés két szerelvényt érintett: a Kolozsvár és Bukarest között közlekedő gyorsvonatot, amely a vasúttársaság honlapja szerint több mint másfél órás késéssel fog megérkezni a célállomáshoz, valamint a Bukarest és Kolozsvárt összekötő járatot.

Marosszék Közlekedés Segesvár
A rovat további cikkei

2026. március 11., szerda

Házkutatások zajlottak lopás és csalás ügyében Maroskeresztúr községben – két férfit őrizetbe vettek

Öt házkutatást tartottak végre Maroskeresztúr községben a rendőrök lopás és csalás megalapozott gyanúja miatt, két személyt őrizetbe is vettek az akció alkalmával szerdán.

Házkutatások zajlottak lopás és csalás ügyében Maroskeresztúr községben – két férfit őrizetbe vettek
Házkutatások zajlottak lopás és csalás ügyében Maroskeresztúr községben – két férfit őrizetbe vettek
2026. március 11., szerda

Házkutatások zajlottak lopás és csalás ügyében Maroskeresztúr községben – két férfit őrizetbe vettek
2026. március 11., szerda

Ajtók kilátással – könyvbemutató a Gemmában

Csinta Samu Ajtók kilátással című könyvét mutatják be Marosvásárhelyen a Gemma kávézóban.

Ajtók kilátással – könyvbemutató a Gemmában
Ajtók kilátással – könyvbemutató a Gemmában
2026. március 11., szerda

Ajtók kilátással – könyvbemutató a Gemmában
2026. március 10., kedd

Hosszú és fáradságos küzdelem: idén is átadták a kormány helyi megbízottjának a Székelyföld autonómiáját követelő kiáltványt

Marosvásárhelyen a Székely vértanúk emlékművénél gyűltek össze idén is mintegy háromszázan, hogy megemlékezzenek a székely szabadság napjáról. Most is átadták a prefektus képviselőjének a kiáltványt, amelyben Székelyföld területi autonómiáját kérik.

Hosszú és fáradságos küzdelem: idén is átadták a kormány helyi megbízottjának a Székelyföld autonómiáját követelő kiáltványt
Hosszú és fáradságos küzdelem: idén is átadták a kormány helyi megbízottjának a Székelyföld autonómiáját követelő kiáltványt
2026. március 10., kedd

Hosszú és fáradságos küzdelem: idén is átadták a kormány helyi megbízottjának a Székelyföld autonómiáját követelő kiáltványt
2026. március 10., kedd

Nemcsak emlékeznek a székelyek, hanem kiállnak a székely szabadságért

A marosvásárhelyi Postaréten, a székely vértanúk emlékművénél a Fehérvári induló felcsendülésével vette kezdetét az idei székely szabadság napi nagygyűlés. Idén is több százan gyűltek össze, hogy kifejezzék a székelység autonómiaigényét.

Nemcsak emlékeznek a székelyek, hanem kiállnak a székely szabadságért
Nemcsak emlékeznek a székelyek, hanem kiállnak a székely szabadságért
2026. március 10., kedd

Nemcsak emlékeznek a székelyek, hanem kiállnak a székely szabadságért
2026. március 10., kedd

A Maros vízforrás, élettér, rekreációs helyszín. Tudunk vigyázni rá?

A műanyagszennyezés és az éghajlati változások okoznak gondokat a Maros vízgyűjtő medencében, de a felügyelő szakemberek a mezőgazdasági, háztartási és ipari szennyvizek ellen is próbálnak fellépni.

A Maros vízforrás, élettér, rekreációs helyszín. Tudunk vigyázni rá?
A Maros vízforrás, élettér, rekreációs helyszín. Tudunk vigyázni rá?
2026. március 10., kedd

A Maros vízforrás, élettér, rekreációs helyszín. Tudunk vigyázni rá?
2026. március 09., hétfő

A lakásadók már csökkentek Marosvásárhelyen, a gépkocsik esetében szavazni kell

A marosvásárhelyi városháza adóügyi osztálya a vonatkozó kormánydöntés alapján csökkentette az ötven és száz évnél idősebb lakások adóit. A személygépkocsik esetében helyi tanácsi határozatra van szükség.

A lakásadók már csökkentek Marosvásárhelyen, a gépkocsik esetében szavazni kell
A lakásadók már csökkentek Marosvásárhelyen, a gépkocsik esetében szavazni kell
2026. március 09., hétfő

A lakásadók már csökkentek Marosvásárhelyen, a gépkocsik esetében szavazni kell
2026. március 09., hétfő

Átvágta a kerítést, úgy ment éjszaka lopni, végül őrizetbe vették

Hétezer lej értekben tulajdonított el javakat február végén egy héjjasfalvi ingatlanból a 38 éves helybéli férfi, akit hétfőn vettek őrizetbe a hatóságok – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Átvágta a kerítést, úgy ment éjszaka lopni, végül őrizetbe vették
Átvágta a kerítést, úgy ment éjszaka lopni, végül őrizetbe vették
2026. március 09., hétfő

Átvágta a kerítést, úgy ment éjszaka lopni, végül őrizetbe vették
2026. március 09., hétfő

Részegen balesetezett, őrizetbe vette a rendőrség

Parkoló autónak ütközött egy részeg sofőr hétfőn hajnalban Szászrégenben, ezért 24 órás őrizetbe vették a hatóságok – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Részegen balesetezett, őrizetbe vette a rendőrség
Részegen balesetezett, őrizetbe vette a rendőrség
2026. március 09., hétfő

Részegen balesetezett, őrizetbe vette a rendőrség
2026. március 09., hétfő

Székely szabadság napja: kedden tartják Marosvásárhelyen a felvonulást

Kedden, március 10-én ismét megtartják Marosvásárhelyen a székely szabadság napja alkalmából tartott megemlékezést és felvonulást, 16 órától. A rendezvényt a Székely Nemzeti Tanács szervezi.

Székely szabadság napja: kedden tartják Marosvásárhelyen a felvonulást
Székely szabadság napja: kedden tartják Marosvásárhelyen a felvonulást
2026. március 09., hétfő

Székely szabadság napja: kedden tartják Marosvásárhelyen a felvonulást
2026. március 09., hétfő

Nemzetközi csalási ügy: európai elfogatóparancs alapján kaptak el két férfit Maros megyében

Három házkutatást tartottak Koronka, Maroskeresztúr és Backamadaras községekben egy európai elfogatóparancs végrehajtása keretében a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai március 8-án, vasárnap.

Nemzetközi csalási ügy: európai elfogatóparancs alapján kaptak el két férfit Maros megyében
Nemzetközi csalási ügy: európai elfogatóparancs alapján kaptak el két férfit Maros megyében
2026. március 09., hétfő

Nemzetközi csalási ügy: európai elfogatóparancs alapján kaptak el két férfit Maros megyében
