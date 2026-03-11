Tarlótűz miatt kellett leállítani a vasúti közlekedést Maros megyében

Leállították a vonatközlekedést a Segesvár melletti Erked és Szederjes települések között kialakult tarlótűz miatt szerdán kora délután.

Székelyhon 2026. március 11., 15:192026. március 11., 15:19

A segesvári tűzoltók szálltak ki szerdán a Maros megyei Erked és Szederjes települések közé, ahol a vonatsínek melletti száraz növényzet gyulladt meg. A Maros megyei tűzoltóság sajtóirodája szerint több tűzgóc alakult ki, néhol magasba csaptak a lángok, füst lepte el az egész környéket.

A tarlótűz miatt ideiglenesen, megelőző céllal felfüggesztették a környékén a vonatközlekedést.