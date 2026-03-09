Átvágta a kerítést, úgy ment éjszaka lopni, végül őrizetbe vették

Hétezer lej értekben tulajdonított el javakat február végén egy héjjasfalvi ingatlanból a 38 éves helybéli férfi, akit hétfőn vettek őrizetbe a hatóságok – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Székelyhon 2026. március 09., 19:372026. március 09., 19:37

Egy 70 éves férfi értesítette a rendőrséget, hogy több értéktárgya is eltűnt a héjjasfalvi házának udvarán lévő melléképületből február végén – tájékoztatnak a hatóságok. A helyszíni vizsgálatokból kiderült, hogy előző éjjel egy ismeretlen személy vágta át az áldozat kerítését, majd

feltörte az említett épületen lévő zárat és onnan 7 ezer lej értékben tulajdonított el javakat.