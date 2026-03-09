A lakásadók már csökkentek Marosvásárhelyen, a gépkocsik esetében szavazni kell

A marosvásárhelyi városháza adóügyi osztálya a vonatkozó kormánydöntés alapján csökkentette az ötven és száz évnél idősebb lakások adóit, jelenleg a fogyatékossággal élőket érintő kedvezményeken dolgoznak. A személygépkocsik esetében helyi tanácsi határozatra van szükség.

Mint ismert, a kormány február 27-én fogadta el azt a sürgősségi rendelet, amellyel csökkenti a régi épületek adóit, valamint a fogyatékos személyekre kirótt pénzügyi terheket. A döntés értelmében a 100 évnél régebbi épületek esetében 25, az 50 és 100 év közötti épületeknél 15 százalékos ingatlanadó-kedvezményt vezetnek be.

Meg lehet nézni a változásokat

Szövérfi László, a marosvásárhelyi városháza adóügyi osztályának vezetője a Székelyhonnak elmondta, a lakásokra vonatkozó változásokat már bevezették a rendszerbe, ezt már meg lehet nézni online. Aki korábban kifizette az egész évre esedékes adót, és többet fizetett, annak több lehetősége is van:

vagy írásos kérvényt nyújt be a hivatalhoz, amelyben visszaigényli a pluszban befizetett összeget,

vagy szó nélkül ott hagyja a különbözetet, és az adóhivatal a jövő évi kirovásokból majd levonja.

A fogyatékossággal élők adóit most számolják újra

Pluszmunkát jelent azonban a hivatalnokok számára a fogyatékossággal élő személyek adójának újraszámítása. Ők a fogyatékuk besorolása szerint 25–50 százalékos ingatlan- és gépjárműadó-kedvezményben részesülnek, ami egy ingatlanra és egy 2000 köbcenti alatti gépjárműre érvényes. Akik esetében nincs pontosan nyilvántartva a besorolás, azok után be kell kérniük a naprakész adatokat. Az adóváltozások bevezetése folyamatban van.

Mint korábban beszámoltunk róla, a marosvásárhelyi városvezetés, már a kormányhatározat elfogadása előtt közzétett egy határozattervezetet, amelyben az áll, hogy