A lakásadók már csökkentek Marosvásárhelyen, a gépkocsik esetében szavazni kell

A régi lakások adója csökkent
Fotó: Haáz Vince
A marosvásárhelyi városháza adóügyi osztálya a vonatkozó kormánydöntés alapján csökkentette az ötven és száz évnél idősebb lakások adóit, jelenleg a fogyatékossággal élőket érintő kedvezményeken dolgoznak. A személygépkocsik esetében helyi tanácsi határozatra van szükség.
Mint ismert, a kormány február 27-én fogadta el azt a sürgősségi rendelet, amellyel csökkenti a régi épületek adóit, valamint a fogyatékos személyekre kirótt pénzügyi terheket. A döntés értelmében a 100 évnél régebbi épületek esetében 25, az 50 és 100 év közötti épületeknél 15 százalékos ingatlanadó-kedvezményt vezetnek be.
Szövérfi László, a marosvásárhelyi városháza adóügyi osztályának vezetője a Székelyhonnak elmondta, a lakásokra vonatkozó változásokat már bevezették a rendszerbe, ezt már meg lehet nézni online. Aki korábban kifizette az egész évre esedékes adót, és többet fizetett, annak több lehetősége is van:
vagy írásos kérvényt nyújt be a hivatalhoz, amelyben visszaigényli a pluszban befizetett összeget,
vagy szó nélkül ott hagyja a különbözetet, és az adóhivatal a jövő évi kirovásokból majd levonja.
Pluszmunkát jelent azonban a hivatalnokok számára a fogyatékossággal élő személyek adójának újraszámítása. Ők a fogyatékuk besorolása szerint 25–50 százalékos ingatlan- és gépjárműadó-kedvezményben részesülnek, ami egy ingatlanra és egy 2000 köbcenti alatti gépjárműre érvényes. Akik esetében nincs pontosan nyilvántartva a besorolás, azok után be kell kérniük a naprakész adatokat. Az adóváltozások bevezetése folyamatban van.
Mint korábban beszámoltunk róla, a marosvásárhelyi városvezetés, már a kormányhatározat elfogadása előtt közzétett egy határozattervezetet, amelyben az áll, hogy
Ezt továbbra is közvita tárgyát képezi, hamarosan szavaznak róla a tanácsosok.
A gépkocsiadókról ezután döntenek Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
Szövérfi László a Székelyhonnak elmondta, míg a lakásadók és a fogyatékossággal élők kirovásainak csökkenését a kormányrendelet alapján alkalmazták, a járművek adójának megváltoztatását jóvá kell hagynia a helyi képviselő-testületnek. Az erre vonatkozó határozattervezet már megjelent, előreláthatóan kedden döntenek erről a tanácsosok rendkívüli ülésen. Erre azért van szükség, mert korábban pótlólagos kulcsokat alkalmaztak a gépkocsik esetében, vagyis nem a minimum értéket vették figyelembe.
