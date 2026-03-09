Elhúzódik a bérpótlék-csökkentés miatt indított per

A bérpótlékcsökkentés jelentősége még inkább megnőtt az utóbbi időben, hiszen idéntől egyéb juttatásokat is elveszített az alkalmazottak egy része

Még várniuk kell a bírósági ítéletre azoknak az egészségügyben dolgozóknak, akiknek a nevében perel a szakszervezet a kormány által múlt évben elrendelt bérpótlékcsökkentés miatt.

Széchely István 2026. március 09., 21:052026. március 09., 21:05

A napokban kellett volna tárgyalnia a táblabíróságnak a Sanitas szakszervezet által tavaly jogi útra terelt bérpótlék-csökkentések ügyét, ám ezt több hónapra elhalasztották. Az érdekvédelmi tömörülés központja tavaly nyár végén indított pert a kormány által meghozott megszorító intézkedés miatt, és novemberben még abban bíztak, hogy ez év elején ítélet születhet az ügyben. Hirdetés A következő tárgyalást május elejére halasztotta a bukaresti táblabíróság – tájékoztatott Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének vezetője, aki szerint

időhúzási céllal történt a halasztás.

Mint mondta, eközben folyamatosan érdeklődnek az ügy alakulásáról azok az egészségügyben dolgozók, akiknek a nevében perel a szakszervezet, a napokban is sokan keresték őt ez ügyben. A bérpótlék-csökkentés jelentősége még inkább megnőtt az utóbbi időben, ugyanis

ettől az évtől az étkezési támogatást és az üdülési jegyeket is megvonták azoktól az alkalmazottaktól, akiknek a nettó keresete – tehát a bére a különböző pótlékokkal és juttatásokkal együtt – meghaladta a 6000 lejt.

Azt, hogy ez megtörténik, ugyan már múlt év augusztusa óta tudni lehet, az érintett alkalmazottak többsége számára azonban mégis múlt hónapban vált kézzel foghatóvá, amikor megkapták januári bérüket – magyarázta a szakszervezet megyei szervezetének elnöke. Több mint tízszázalékos bércsökkenésről van szó A bérpótlék-csökkentést – amely miatt a perel a szakszervezet – már múlt év augusztusától bevezette a kormány. Az érdekvédelem által kifogásolt törvény

300 lejben határozta meg a veszélyes és ártalmas besorolásba tartozó munkakörülményekért járó bérpótlék maximumát

– a korábbi százalékos arány helyett –, ami fizetéscsökkenéshez vezetett bizonyos munkakörökben dolgozó alkalmazottaknál. A jogszabály ugyanakkor az említett körülmények miatt biztosított többletszabadnapokat is 3–5-re csökkentette a korábbi 10-ről.

Fotó: Haáz Vince

Mindezeket figyelembe véve, továbbá azt, hogy a bérpótlékok értékét már hosszú évek óta nem aktualizálták, azaz

még mindig a 2017-2018-as alapbérek alapján számítják ki, lényegében nem 10 százalékos bércsökkentést szenvedtek el az ágazatban dolgozók, hanem annál többet