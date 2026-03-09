Elhúzódik a bérpótlék-csökkentés miatt indított per

A bérpótlékcsökkentés jelentősége még inkább megnőtt az utóbbi időben, hiszen idéntől egyéb juttatásokat is elveszített az alkalmazottak egy része
Fotó: Haáz Vince
Még várniuk kell a bírósági ítéletre azoknak az egészségügyben dolgozóknak, akiknek a nevében perel a szakszervezet a kormány által múlt évben elrendelt bérpótlékcsökkentés miatt.
A napokban kellett volna tárgyalnia a táblabíróságnak a Sanitas szakszervezet által tavaly jogi útra terelt bérpótlék-csökkentések ügyét, ám ezt több hónapra elhalasztották.
Az érdekvédelmi tömörülés központja tavaly nyár végén indított pert a kormány által meghozott megszorító intézkedés miatt, és novemberben még abban bíztak, hogy ez év elején ítélet születhet az ügyben.
A következő tárgyalást május elejére halasztotta a bukaresti táblabíróság – tájékoztatott Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének vezetője, aki szerint
Mint mondta, eközben folyamatosan érdeklődnek az ügy alakulásáról azok az egészségügyben dolgozók, akiknek a nevében perel a szakszervezet, a napokban is sokan keresték őt ez ügyben.
A bérpótlék-csökkentés jelentősége még inkább megnőtt az utóbbi időben, ugyanis
Azt, hogy ez megtörténik, ugyan már múlt év augusztusa óta tudni lehet, az érintett alkalmazottak többsége számára azonban mégis múlt hónapban vált kézzel foghatóvá, amikor megkapták januári bérüket – magyarázta a szakszervezet megyei szervezetének elnöke.
A bérpótlék-csökkentést – amely miatt a perel a szakszervezet – már múlt év augusztusától bevezette a kormány. Az érdekvédelem által kifogásolt törvény
– a korábbi százalékos arány helyett –, ami fizetéscsökkenéshez vezetett bizonyos munkakörökben dolgozó alkalmazottaknál. A jogszabály ugyanakkor az említett körülmények miatt biztosított többletszabadnapokat is 3–5-re csökkentette a korábbi 10-ről.
Fotó: Haáz Vince
Mindezeket figyelembe véve, továbbá azt, hogy a bérpótlékok értékét már hosszú évek óta nem aktualizálták, azaz
– hívta fel a figyelmet Nyulas Emma. És ugyan a szakszervezet a kormány 10 százalékos bércsökkentési tervei miatt helyezte kilátásba a közelmúltban az általános sztrájk kirobbantását, egyelőre nem fújt még visszavonulót az érdekvédelem, annak ellenére sem, hogy végül az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben nem vezetik be a megszorító intézkedést.
A döntéssel megvárják az idei országos költségvetés megjelenését, hogy megbizonyosodjanak róla, nem tartogatnak rejtett megszorító intézkedéseket a két ágazat számára – mondta az érdekvédelem megyei szervezetének vezetője.
