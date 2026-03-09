Egyvalamire egyáltalán ne számítsunk ezen a héten – kijött a friss kéthetes időjárás-előrejelzés

Napsütéses meleg idő várható az ünnepre. Archív
Fotó: Haáz Vince
Közzétette a következő két hétre, a március 9–23. közötti időszakra vonatkozó kéthetes előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A tavaszias melegre nem lehet panaszunk, a porra viszont igen, ugyanis csapadék szinte egyáltalán nem valószínű, legalábbis ezen a héten.
2026. március 09., 13:492026. március 09., 13:49
Március 9. és 23. között Erdély-szerte napközben várhatóan 14–16 Celsius-fokig melegszik fel a levegő,
Az éjszakai legalacsonyabb hőmérsékletek átlagosan mínusz 4 és mínusz 2 fok között lesznek ezen a héten, aztán a következő héten már csak fagypont, azaz 0 Celsius-fok köré esik vissza a hőmérséklet.
Csapadék ezen a héten szinte kizárt, enyhe eső csupán március 17. után valószínű.
A hegyvidéki területeken március 23-áig átlagosan 4–7 Celsius-fokig melegszik fel napközben, a legmagasabb értékek március 11–13. között várhatók. Az átlagos minimumhőmérséklet mínusz 4 és mínusz 2 fok között alakul.
Csapadék március 16-áig nem valószínű, csak azután, és akkor is csak kevés mennyiségben.
