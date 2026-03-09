Rovatok
Egyvalamire egyáltalán ne számítsunk ezen a héten – kijött a friss kéthetes időjárás-előrejelzés

Napsütéses meleg idő várható az ünnepre. Archív • Fotó: Haáz Vince

Napsütéses meleg idő várható az ünnepre. Archív

Fotó: Haáz Vince

Közzétette a következő két hétre, a március 9–23. közötti időszakra vonatkozó kéthetes előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A tavaszias melegre nem lehet panaszunk, a porra viszont igen, ugyanis csapadék szinte egyáltalán nem valószínű, legalábbis ezen a héten.

Székelyhon

2026. március 09., 13:492026. március 09., 13:49

2026. március 09., 13:532026. március 09., 13:53

Március 9. és 23. között Erdély-szerte napközben várhatóan 14–16 Celsius-fokig melegszik fel a levegő,

a legmagasabb értékek március 12–16. között várhatók.

Az éjszakai legalacsonyabb hőmérsékletek átlagosan mínusz 4 és mínusz 2 fok között lesznek ezen a héten, aztán a következő héten már csak fagypont, azaz 0 Celsius-fok köré esik vissza a hőmérséklet.

Csapadék ezen a héten szinte kizárt, enyhe eső csupán március 17. után valószínű.

A hegyvidéki területeken március 23-áig átlagosan 4–7 Celsius-fokig melegszik fel napközben, a legmagasabb értékek március 11–13. között várhatók. Az átlagos minimumhőmérséklet mínusz 4 és mínusz 2 fok között alakul.

Csapadék március 16-áig nem valószínű, csak azután, és akkor is csak kevés mennyiségben.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
A rovat további cikkei

2026. március 09., hétfő

Ellenőrzések a Hargita megyei utakon: gyorshajtók és ittas sofőrök kerültek rendőrkézre

Sűrű hétvégéjük volt a Hargita megyei közlekedésrendészet munkatársainak: átfogó ellenőrzések zajlottak a megye területén, melyek alkalmával több mint 90 bírságot szabtak ki a sofőrökre. A büntetések összértéke meghaladja az 52 ezer lejt.

2026. március 09., hétfő

2026. március 09., hétfő

Évek óta erre az aláírásra várnak a regionális vízszolgáltatónál

Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumában írták alá hétfő délben a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. 150 millió eurós nagyprojektjét. Az építőtelepeket hamarosan meg lehet nyitni.

2026. március 09., hétfő

2026. március 09., hétfő

Ezer lejes kenőpénzért tekintett volna el a rendőr a bírságtól, de minden kiderült

Vád alá helyeztek egy rendőrt, mert kenőpénzt fogadott el egy szabályt sértő sofőrtől, akinek az elsőbbségadás elmulasztása miatt a jogosítványát is fel kellett függeszteni.

2026. március 09., hétfő

2026. március 09., hétfő

Kilőttek az olajárak hétfő reggelre, öt terv van a román asztalon, hogy ne érjük el literenként a 10 lejt

Öt forgatókönyv van az asztalon annak érdekében, hogy ne jusson el az üzemanyag ára literenként 10 lejig Romániában, miután a világpiacon negyven éve nem látott heti növekedést jegyeztek fel az olajáraknál.

2026. március 09., hétfő

2026. március 09., hétfő

Sokan már lefeküdni készültek vasárnap este, amikor rengett a föld

A Richter-skála szerinti 3,3-as erősségű földrengés volt vasárnap este tíz óra előtt hét perccel.

2026. március 09., hétfő

2026. március 08., vasárnap

Ittas autóvezetők nem akadtak fenn a rostán, gyorshajtók annál inkább

Ittas gépkocsivezetőket nem azonosítottak, de gyorshajtót annál többet vasárnap délután a Maros megyei rendőrök, akik közúti razziát tartottak.

2026. március 08., vasárnap

2026. március 08., vasárnap

Negyvennyolc méteres szállítmány halad át Maros megyén

Rendőri kísérettel Ákosfalváról indul és Kolozs megye fele halad vasárnap este egy rendkívüli szállítmány, amelyre felhívják a gépkocsivezetők figyelmét.

2026. március 08., vasárnap

2026. március 08., vasárnap

Csíkszentmárton: megújult a reformátusok lelki töltekezésének és összetartozásának otthona

A csíkszentmártoni református közösség önerőből felújította a gyülekezet parókiáját és imaházát és vasárnap hálaadó istentiszteleten ünnepelték meg mindezt.

2026. március 08., vasárnap

2026. március 08., vasárnap

Újabb 183 román állampolgár érkezik haza Katarból Bukarestbe

A közel-keleti konfliktus miatt Katarban rekedt román állampolgárokat szállító repülőgép érkezik vasárnap Bukarestbe. A repatriáló járat a szaúd-arábiai Rijádból szállt fel, 183 román állampolgárral a fedélzetén.

2026. március 08., vasárnap

2026. március 08., vasárnap

Államfői jókívánságok nőnapra

A nemzetközi nőnap alkalmából a közösségi oldalán köszöntötte a nőket Nicușor Dan államfő.

2026. március 08., vasárnap

