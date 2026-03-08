Csíkszentmárton: megújult a reformátusok lelki töltekezésének és összetartozásának otthona

A megújult gyülekezeti ház és parókia
Fotó: Erdélyi Református Egyházkerület - Kiss Gábor
A csíkszentmártoni református közösség önerőből felújította a gyülekezet parókiáját és imaházát és vasárnap hálaadó istentiszteleten ünnepelték meg mindezt.
2026. március 08., 19:402026. március 08., 19:40
2026. március 08., 19:412026. március 08., 19:41
A megújult gyülekezeti ház és parókia
Fotó: Erdélyi Református Egyházkerület - Kiss Gábor
A Erdélyi Református Egyházkerület közösségi oldalán számolt be arról, hogy vasárnap Kolumbán Vilmos püspök Csíkszentmártonba látogatott, ahol a szórványközösség ünnepén vett részt.
Vasárnap ünnepelt a református szórványközösség
Fotó: Erdélyi Református Egyházkerület - Kiss Gábor
Mint beszámolnak róla a 150 lelkes szórványközösség, a Csíkszentmártoni Református Missziói Egyházközség
Kolumbán Vilmos református püspök
Fotó: Erdélyi Református Egyházkerület - Kiss Gábor
A missziós egyházközségbe Szatmári Szilárd csíkszeredai református lelkész szolgál be. Az alkalmon a közösség tagjaival együtt ünnepelt a székelyudvarhelyi református egyházmegye esperese, Pál Attila Csaba, de a környékbeli lelkészek és Hargita megye vezetői is.
A felújított épület a lelki töltekezés és az összetartozás otthona – hangzott el vasárnap az istentiszteleten.
Rendőri kísérettel Ákosfalváról indul és Kolozs megye fele halad vasárnap este egy rendkívüli szállítmány, amelyre felhívják a gépkocsivezetők figyelmét.
A közel-keleti konfliktus miatt Katarban rekedt román állampolgárokat szállító repülőgép érkezik vasárnap Bukarestbe. A repatriáló járat a szaúd-arábiai Rijádból szállt fel, 183 román állampolgárral a fedélzetén.
A nemzetközi nőnap alkalmából a közösségi oldalán köszöntötte a nőket Nicușor Dan államfő.
Vasárnap 17 óráig Hargita megyében, a 15-ös országúton fokozott rendőri jelenlétre kell számítani.
Tizenhét személy kellett elhagyja az otthonát vasárnap délután amikor Dicsőszentmártonban egy tömbházlakásban tűz ütött ki. A lakás tulajdonosát égési sérülésekkel szállították kórházba.
A nyárádszeredai tűzoltók siettek segíteni vasárnap kora délután Iszlóba, ahol egy családi ház gyúlt meg.
Az országos cégbíróság (ONRC) vasárnap közzétett adatai szerint idén januárban 5403 cég szűnt meg Romániában, 47,22 százalékkal több, mint 2025 első hónapjában (3670).
Az ország több régiójára érvényes, megerősödő szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
A február 27. és március 5. közötti héten a romániai rendőrök és európai kollégáik 579 olyan személyt azonosítottak, akik figyelmeztető jelzéssel szerepeltek a Schengeni Információs Rendszerben (SIS).
Tavaly 2024-hez képest 9,5 százalékkal, 26 000 800-ról 28 477 600-ra nőtt a légi utasforgalom Romániában az Országos Statisztikai Intézet (INS) vasárnap közzétett adatai szerint.
szóljon hozzá!