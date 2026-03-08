Csíkszentmárton: megújult a reformátusok lelki töltekezésének és összetartozásának otthona

A csíkszentmártoni református közösség önerőből felújította a gyülekezet parókiáját és imaházát és vasárnap hálaadó istentiszteleten ünnepelték meg mindezt.

A Erdélyi Református Egyházkerület közösségi oldalán számolt be arról, hogy vasárnap Kolumbán Vilmos püspök Csíkszentmártonba látogatott, ahol a szórványközösség ünnepén vett részt.

Mint beszámolnak róla a 150 lelkes szórványközösség, a Csíkszentmártoni Református Missziói Egyházközség

közös összefogással felújította az imaháznak és a parókiának otthont adó épület alsó szintjét, valamint részben az emeleti részt is.

A missziós egyházközségbe Szatmári Szilárd csíkszeredai református lelkész szolgál be. Az alkalmon a közösség tagjaival együtt ünnepelt a székelyudvarhelyi református egyházmegye esperese, Pál Attila Csaba, de a környékbeli lelkészek és Hargita megye vezetői is.

A felújított épület a lelki töltekezés és az összetartozás otthona – hangzott el vasárnap az istentiszteleten.