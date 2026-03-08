Tömbházban keletkezett tűz, kiürítették a lakásokat

Tizenhét személy kellett elhagyja az otthonát vasárnap délután amikor Dicsőszentmártonban egy tömbházlakásban tűz ütött ki. A lakás tulajdonosát égési sérülésekkel szállították kórházba.

Dicsőszentmártonban az Ifjúsági utcában egy tömbházlakásban tűz ütött ki. Két esetkocsival szálltak ki a tűzoltók és a mentőszolgálatosok is a helyszínre siettek. Mint a tűzoltóság sajtóirodájától megtudtuk

egyidőben oltották a lakástüzet, és segítettek a lakóknak, hogy el tudják hagyni az épületet.