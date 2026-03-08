Rovatok
Több mint hatszáz gyanús személynél „jelzett be” a nemzetközi keresőrendszer

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A február 27. és március 5. közötti héten a romániai rendőrök és európai kollégáik 579 olyan személyt azonosítottak, akik figyelmeztető jelzéssel szerepeltek a Schengeni Információs Rendszerben (SIS).

Székelyhon

2026. március 08., 12:172026. március 08., 12:17

2026. március 08., 12:452026. március 08., 12:45

Az Országos Rendőr-főkapitányság vasárnapi közleménye szerint Románia területén 455 személyt azonosítottak a SIRENE irodák közötti információcserének köszönhetően. Emellett

a hazai hatóságok 23 európai elfogatóparancsot hajtottak végre, és 40 olyan személyt tartóztattak fel, akiknek a tagállamok megtagadták a belépését schengeni területre.

Ugyanakkor őrizetbe vettek 215 személyt, akik ellen büntetőeljárás van folyamatban, és azonosítottak tíz eltűntnek nyilvánított személyt is.

Románia területén 26 okmányt és 40 járművet foglaltak le, amelyeket valamely schengeni tagállam hatóságai akartak lefoglalni vagy bizonyítékként használni büntetőeljárások keretében – számol be a rendőrségre hivatkozva az Agerpres.

A SIRENE-irodán keresztül történő információcserének köszönhetően a szóban forgó időszakban a román hatóságok által körözött 124 személyt azonosítottak a partnerországok területén.

Közülük 19 személyt a hazai rendőrség európai elfogatóparancs alapján keresett, tíznek a tagállamok megtagadták a belépését schengeni területre, további 44 személyt büntetőeljárásban való érintettségük miatt köröztek, kilencet pedig a román hatóságok korábban eltűntnek nyilvánítottak.

Ugyanakkor a külföldi partnerek egy gépkocsit és 90 olyan dokumentumot azonosítottak országuk területén, amelyeket a román hatóságok lefoglalás céljából vagy büntetőeljárási bizonyítékként való felhasználásra kerestek.

Külföld Belföld
Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 08., vasárnap

Tavaly januárhoz képest közel 50 százalékkal több cég szűnt meg az idei év első hónapjában

Az országos cégbíróság (ONRC) vasárnap közzétett adatai szerint idén januárban 5403 cég szűnt meg Romániában, 47,22 százalékkal több, mint 2025 első hónapjában (3670).

2026. március 08., vasárnap

2026. március 08., vasárnap

Szelesre fordulhat az időjárás az elkövetkező napokban

Az ország több régiójára érvényes, megerősödő szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

2026. március 08., vasárnap

2026. március 08., vasárnap

Közel 10 százalékkal nőtt tavaly a romániai repterek utasforgalma

Tavaly 2024-hez képest 9,5 százalékkal, 26 000 800-ról 28 477 600-ra nőtt a légi utasforgalom Romániában az Országos Statisztikai Intézet (INS) vasárnap közzétett adatai szerint.

2026. március 08., vasárnap

2026. március 08., vasárnap

Hűvösen indult a nőnap reggele

Bár az utóbbi időszakra felmelegedés volt jellemző, vasárnapra virradóra lehűlt az idő, főként a Csíki-medencében lehetett ezt érezni.

2026. március 08., vasárnap

2026. március 08., vasárnap

Lezárják vasárnap Marosvásárhely főterét

Az Amicus jótékonysági verseny miatt március 8-án vasárnap lezárják Marosvásárhely főterét.

2026. március 08., vasárnap

2026. március 07., szombat

6 + 1 új sorozat, amibe belevethetjük magunkat márciusban

Bűnös viszony, életközépi válság, évtizedes barátságot megkérdőjelező tragédia, Sherlock Holmes-újraértelmezés – ezek közül válogathatunk márciusban a néznivalók tekintetében. Streaming-ajánló.

2026. március 07., szombat

2026. március 07., szombat

Veszélyesen gyorsan terjednek a tarlótüzek

A tarlótüzek veszélyesek, átterjedhetnek védett területekre, háztartásokra – figyelmeztetnek a Maros megyei tűzoltók a tavasz apropóján, amikor hirtelen megnő a tarlótüzek száma.

2026. március 07., szombat

2026. március 07., szombat

Nem szeretné az energiaügyi miniszter, hogy kétszámjegyű legyen az üzemanyag ára

Bogdan Ivan energiaügyi miniszter szombaton azt nyilatkozta: „rendkívül fontosnak” tartja, hogy Romániában az üzemanyag ára ne érje el a két számjegyű tartományt.

2026. március 07., szombat

2026. március 07., szombat

Két autó ütközött, egyik felborult

Szombaton délután közúti baleset történt a Marosvécshez tartozó Disznajón, ahova két mentőautó szállt ki.

2026. március 07., szombat

2026. március 07., szombat

Balesetezett szombaton a pénzügyminiszter

Közlekedési balesetben volt érintett Bukarestben Alexandru Nazare pénzügyminiszter – értesült az Agerpres rendőrségi forrásokból.

2026. március 07., szombat

