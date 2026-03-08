Több mint hatszáz gyanús személynél „jelzett be” a nemzetközi keresőrendszer

Fotó: Borbély Fanni
A február 27. és március 5. közötti héten a romániai rendőrök és európai kollégáik 579 olyan személyt azonosítottak, akik figyelmeztető jelzéssel szerepeltek a Schengeni Információs Rendszerben (SIS).
2026. március 08., 12:172026. március 08., 12:17
2026. március 08., 12:452026. március 08., 12:45
Az Országos Rendőr-főkapitányság vasárnapi közleménye szerint Románia területén 455 személyt azonosítottak a SIRENE irodák közötti információcserének köszönhetően. Emellett
Ugyanakkor őrizetbe vettek 215 személyt, akik ellen büntetőeljárás van folyamatban, és azonosítottak tíz eltűntnek nyilvánított személyt is.
Románia területén 26 okmányt és 40 járművet foglaltak le, amelyeket valamely schengeni tagállam hatóságai akartak lefoglalni vagy bizonyítékként használni büntetőeljárások keretében – számol be a rendőrségre hivatkozva az Agerpres.
Közülük 19 személyt a hazai rendőrség európai elfogatóparancs alapján keresett, tíznek a tagállamok megtagadták a belépését schengeni területre, további 44 személyt büntetőeljárásban való érintettségük miatt köröztek, kilencet pedig a román hatóságok korábban eltűntnek nyilvánítottak.
Ugyanakkor a külföldi partnerek egy gépkocsit és 90 olyan dokumentumot azonosítottak országuk területén, amelyeket a román hatóságok lefoglalás céljából vagy büntetőeljárási bizonyítékként való felhasználásra kerestek.
Az országos cégbíróság (ONRC) vasárnap közzétett adatai szerint idén januárban 5403 cég szűnt meg Romániában, 47,22 százalékkal több, mint 2025 első hónapjában (3670).
Az ország több régiójára érvényes, megerősödő szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Tavaly 2024-hez képest 9,5 százalékkal, 26 000 800-ról 28 477 600-ra nőtt a légi utasforgalom Romániában az Országos Statisztikai Intézet (INS) vasárnap közzétett adatai szerint.
Bár az utóbbi időszakra felmelegedés volt jellemző, vasárnapra virradóra lehűlt az idő, főként a Csíki-medencében lehetett ezt érezni.
Az Amicus jótékonysági verseny miatt március 8-án vasárnap lezárják Marosvásárhely főterét.
Bűnös viszony, életközépi válság, évtizedes barátságot megkérdőjelező tragédia, Sherlock Holmes-újraértelmezés – ezek közül válogathatunk márciusban a néznivalók tekintetében. Streaming-ajánló.
A tarlótüzek veszélyesek, átterjedhetnek védett területekre, háztartásokra – figyelmeztetnek a Maros megyei tűzoltók a tavasz apropóján, amikor hirtelen megnő a tarlótüzek száma.
Bogdan Ivan energiaügyi miniszter szombaton azt nyilatkozta: „rendkívül fontosnak” tartja, hogy Romániában az üzemanyag ára ne érje el a két számjegyű tartományt.
Szombaton délután közúti baleset történt a Marosvécshez tartozó Disznajón, ahova két mentőautó szállt ki.
Közlekedési balesetben volt érintett Bukarestben Alexandru Nazare pénzügyminiszter – értesült az Agerpres rendőrségi forrásokból.
szóljon hozzá!