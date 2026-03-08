Több mint hatszáz gyanús személynél „jelzett be” a nemzetközi keresőrendszer

A február 27. és március 5. közötti héten a romániai rendőrök és európai kollégáik 579 olyan személyt azonosítottak, akik figyelmeztető jelzéssel szerepeltek a Schengeni Információs Rendszerben (SIS).

Az Országos Rendőr-főkapitányság vasárnapi közleménye szerint Románia területén 455 személyt azonosítottak a SIRENE irodák közötti információcserének köszönhetően. Emellett

a hazai hatóságok 23 európai elfogatóparancsot hajtottak végre, és 40 olyan személyt tartóztattak fel, akiknek a tagállamok megtagadták a belépését schengeni területre.

Románia területén 26 okmányt és 40 járművet foglaltak le, amelyeket valamely schengeni tagállam hatóságai akartak lefoglalni vagy bizonyítékként használni büntetőeljárások keretében – számol be a rendőrségre hivatkozva az Agerpres .

Ugyanakkor őrizetbe vettek 215 személyt, akik ellen büntetőeljárás van folyamatban, és azonosítottak tíz eltűntnek nyilvánított személyt is.

A SIRENE-irodán keresztül történő információcserének köszönhetően a szóban forgó időszakban a román hatóságok által körözött 124 személyt azonosítottak a partnerországok területén.

Közülük 19 személyt a hazai rendőrség európai elfogatóparancs alapján keresett, tíznek a tagállamok megtagadták a belépését schengeni területre, további 44 személyt büntetőeljárásban való érintettségük miatt köröztek, kilencet pedig a román hatóságok korábban eltűntnek nyilvánítottak.

Ugyanakkor a külföldi partnerek egy gépkocsit és 90 olyan dokumentumot azonosítottak országuk területén, amelyeket a román hatóságok lefoglalás céljából vagy büntetőeljárási bizonyítékként való felhasználásra kerestek.