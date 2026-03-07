Rovatok
Nem szeretné az energiaügyi miniszter, hogy kétszámjegyű legyen az üzemanyag ára

Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Bogdan Ivan energiaügyi miniszter szombaton azt nyilatkozta: „rendkívül fontosnak” tartja, hogy Romániában az üzemanyag ára ne érje el a két számjegyű tartományt.

Székelyhon

2026. március 07., 18:352026. március 07., 18:35

A tárcavezető egy besztercei eseményen beszélt erről. Mint az Agerpres beszámolója szerint kijelentette:

legalább öt olyan forgatókönyvön dolgoznak, amely a két számjegyű üzemanyagár elérését hivatott megelőzni.

Ezek egyike a benzin és a gázolaj jövedéki adójának csökkentése – mondta.

Bogdan Ivan szerint az üzemanyagár-emelkedés által jelenleg leginkább érintett szakmai csoportokat, a fuvarozókat és a mezőgazdasági termelőket segítő célzott intézkedéseket is mérlegelnek.

A lehetséges forgatókönyvekről már a hét végén vagy a jövő hét elején döntés születhet, részleteket majd akkor közölnek ezekről – szögezte le a miniszter.

Belföld Gazdaság
