Nem szeretné az energiaügyi miniszter, hogy kétszámjegyű legyen az üzemanyag ára

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Bogdan Ivan energiaügyi miniszter szombaton azt nyilatkozta: „rendkívül fontosnak” tartja, hogy Romániában az üzemanyag ára ne érje el a két számjegyű tartományt.
A tárcavezető egy besztercei eseményen beszélt erről. Mint az Agerpres beszámolója szerint kijelentette:
Ezek egyike a benzin és a gázolaj jövedéki adójának csökkentése – mondta.
Bogdan Ivan szerint az üzemanyagár-emelkedés által jelenleg leginkább érintett szakmai csoportokat, a fuvarozókat és a mezőgazdasági termelőket segítő célzott intézkedéseket is mérlegelnek.
A lehetséges forgatókönyvekről már a hét végén vagy a jövő hét elején döntés születhet, részleteket majd akkor közölnek ezekről – szögezte le a miniszter.
A tarlótüzek veszélyesek, átterjedhetnek védett területekre, háztartásokra – figyelmeztetnek a Maros megyei tűzoltók a tavasz apropóján, amikor hirtelen megnő a tarlótüzek száma.
Szombaton délután közúti baleset történt a Marosvécshez tartozó Disznajón, ahova két mentőautó szállt ki.
Közlekedési balesetben volt érintett Bukarestben Alexandru Nazare pénzügyminiszter – értesült az Agerpres rendőrségi forrásokból.
Személyautóval ütközött egy mentőautó szombaton Nagyszebenben. A balesetben heten voltak érintettek, köztük egy kiskorú.
Felszentelték és a közösség szolgálatába állították Fogaras városának új ékszerét, az evangélikus óvodát és oktatási központot. A magyar gyerekek jövőjét szolgáló intézmény a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében újult meg.
Tavaly 11 százalékkal csökkent a bűnözés Romániában 2024-hez képest – közölte Cătălin Predoiu tárcavezető a belügyminisztérium 2025-ös tevékenységi mérlegét ismertető eseményen.
Csaknem 600 jobbkormányos autó sofőrjét bírságolták meg a rendőrök egy ellenőrzés során különféle szabályszegések miatt.
Elindította a belügyminisztérium a prefektusi hivatalok személyi állományának átalakítására irányuló eljárást.
A szállításügyi miniszter március 6-án aláírta az építkezési engedélyét a segesvári kerülőútnak – jelentette be közösségi oldalán a város polgármestere, Iulian Sîrbu. Maros megyében ez lesz az első kerülőút.
Ronthatja Románia államadós-besorolásának kilátásait a Moody's Ratings, ha a kormány nem tudja hatékonyan végrehajtani fiskális konszolidációs tervét – derül ki a nemzetközi hitelminősítő időszakos elemzéséből.
szóljon hozzá!