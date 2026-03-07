Veszélyesen gyorsan terjednek a tarlótüzek

Fotó: Gazda Árpád
A tarlótüzek veszélyesek, átterjedhetnek védett területekre, háztartásokra – figyelmeztetnek a Maros megyei tűzoltók a tavasz apropóján, amikor hirtelen megnő a tarlótüzek száma.
A Maros megyei tűzoltók 2024-ben 283 tarlótűzhöz szálltak ki, míg 2025-ben ezek száma 289-re emelkedett.
A tűzoltóság sajtóirodája arra kéri a mezőgazdasági területek tulajdonosait, hogy
„Sok ember számára a száraz növényzet felégetésével történő területtisztítás gyors megoldásnak tűnik. A tűz azonban sokkal gyorsabban terjedhet, mint gondolnánk.
– írják a felhívásban a tűzoltók.
Arra figyelmeztetnek, hogy a tűz átterjedhet mezőgazdasági területekre, természetes élőhelyekre vagy a közelben lévő háztartásokra. Ezért fontos, hogy tavasszal a területeket ne tűzzel tisztítsák meg, hanem más, biztonságos módszereket alkalmazzanak.
Bogdan Ivan energiaügyi miniszter szombaton azt nyilatkozta: „rendkívül fontosnak” tartja, hogy Romániában az üzemanyag ára ne érje el a két számjegyű tartományt.
Szombaton délután közúti baleset történt a Marosvécshez tartozó Disznajón, ahova két mentőautó szállt ki.
Közlekedési balesetben volt érintett Bukarestben Alexandru Nazare pénzügyminiszter – értesült az Agerpres rendőrségi forrásokból.
Személyautóval ütközött egy mentőautó szombaton Nagyszebenben. A balesetben heten voltak érintettek, köztük egy kiskorú.
Felszentelték és a közösség szolgálatába állították Fogaras városának új ékszerét, az evangélikus óvodát és oktatási központot. A magyar gyerekek jövőjét szolgáló intézmény a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében újult meg.
Tavaly 11 százalékkal csökkent a bűnözés Romániában 2024-hez képest – közölte Cătălin Predoiu tárcavezető a belügyminisztérium 2025-ös tevékenységi mérlegét ismertető eseményen.
Csaknem 600 jobbkormányos autó sofőrjét bírságolták meg a rendőrök egy ellenőrzés során különféle szabályszegések miatt.
Elindította a belügyminisztérium a prefektusi hivatalok személyi állományának átalakítására irányuló eljárást.
A szállításügyi miniszter március 6-án aláírta az építkezési engedélyét a segesvári kerülőútnak – jelentette be közösségi oldalán a város polgármestere, Iulian Sîrbu. Maros megyében ez lesz az első kerülőút.
Ronthatja Románia államadós-besorolásának kilátásait a Moody's Ratings, ha a kormány nem tudja hatékonyan végrehajtani fiskális konszolidációs tervét – derül ki a nemzetközi hitelminősítő időszakos elemzéséből.
szóljon hozzá!