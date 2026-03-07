Veszélyesen gyorsan terjednek a tarlótüzek

A tarlótüzek veszélyesek, átterjedhetnek védett területekre, háztartásokra – figyelmeztetnek a Maros megyei tűzoltók a tavasz apropóján, amikor hirtelen megnő a tarlótüzek száma.

Simon Virág 2026. március 07., 18:492026. március 07., 18:49

A Maros megyei tűzoltók 2024-ben 283 tarlótűzhöz szálltak ki, míg 2025-ben ezek száma 289-re emelkedett. Hirdetés A tűzoltóság sajtóirodája arra kéri a mezőgazdasági területek tulajdonosait, hogy

ne ezzel a módszerrel tisztítsák meg területeiket, mert ez nagyon veszélyes.

„Sok ember számára a száraz növényzet felégetésével történő területtisztítás gyors megoldásnak tűnik. A tűz azonban sokkal gyorsabban terjedhet, mint gondolnánk.

A szél, a száraz növényzet és az időjárási feltételek néhány perc alatt egy látszólag ellenőrzött tüzet is nehezen kezelhető tűzvésszé alakíthatnak”