Balesetezett szombaton a pénzügyminiszter

Fotó: Facebook/Alexandru Nazare
Közlekedési balesetben volt érintett Bukarestben Alexandru Nazare pénzügyminiszter – értesült az Agerpres rendőrségi forrásokból.
A fővárosi közlekedésrendészet közleményben számolt be egy szombat délelőtt az első kerületben történt balesetről, amelyben két személyautó volt érintett. A tájékoztatás szerint
A közleményben neveket nem említenek, de az Agerpres értesülései szerint
Mindkét jármű sofőrjét megszondáztatták, és az eredmény szerint egyikük sem fogyasztott alkoholt. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
Szombaton délután közúti baleset történt a Marosvécshez tartozó Disznajón, ahova két mentőautó szállt ki.
Személyautóval ütközött egy mentőautó szombaton Nagyszebenben. A balesetben heten voltak érintettek, köztük egy kiskorú.
Felszentelték és a közösség szolgálatába állították Fogaras városának új ékszerét, az evangélikus óvodát és oktatási központot. A magyar gyerekek jövőjét szolgáló intézmény a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében újult meg.
Tavaly 11 százalékkal csökkent a bűnözés Romániában 2024-hez képest – közölte Cătălin Predoiu tárcavezető a belügyminisztérium 2025-ös tevékenységi mérlegét ismertető eseményen.
Csaknem 600 jobbkormányos autó sofőrjét bírságolták meg a rendőrök egy ellenőrzés során különféle szabályszegések miatt.
Elindította a belügyminisztérium a prefektusi hivatalok személyi állományának átalakítására irányuló eljárást.
A szállításügyi miniszter március 6-án aláírta az építkezési engedélyét a segesvári kerülőútnak – jelentette be közösségi oldalán a város polgármestere, Iulian Sîrbu. Maros megyében ez lesz az első kerülőút.
Ronthatja Románia államadós-besorolásának kilátásait a Moody's Ratings, ha a kormány nem tudja hatékonyan végrehajtani fiskális konszolidációs tervét – derül ki a nemzetközi hitelminősítő időszakos elemzéséből.
Két személyautó ütközött szombaton reggel Marosvécs közelében, három felnőtt és két kiskorú sérült meg a balesetben.
A Hargita megyei sípályák nagy része még nyitva tart a hétvégén, de ha tovább melegszik az idő, a jövő héttől már csak a magasabban fekvők lesznek alkalmasak a sízésre.
