Balesetezett szombaton a pénzügyminiszter

2026. március 06., péntek

Ez lehet az utolsó, sízésnek kedvező hétvége Hargita megyében

A Hargita megyei sípályák nagy része még nyitva tart a hétvégén, de ha tovább melegszik az idő, a jövő héttől már csak a magasabban fekvők lesznek alkalmasak a sízésre.