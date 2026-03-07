6 + 1 új sorozat, amibe belevethetjük magunkat márciusban

Bűnös viszony, életközépi válság, évtizedes barátságot megkérdőjelező tragédia, Sherlock Holmes-újraértelmezés – ezek közül válogathatunk márciusban a néznivalók tekintetében. Streaming-ajánló.

Bár a tavaszias időjárás egyre inkább a kinti programoknak kedvez, azért még esti kikapcsolódás gyanánt többnyire még a képernyőt választjuk. Ha pedig valami tartalmasabbat néznénk a rövid reel- és TikTok-videóknál, akkor megmutatjuk, hogy milyen sorozatokba vethetjük bele magunkat ebben a hónapban, ha még nem mondtuk le az összes streaming-előfizetésünket. Hirdetés Vladimir – Netflix, teljes évad Sokak bűnös élvezete lehet az éppen a negyedik évadának végéhez értkezett Bridgerton után Julia May Jonas regényének sorozatadaptációja, amiben egy középkorú, válságban levő házasságban élő irodalomtanár szexuálisan vonzódni kezd egy fiatalabb kollégájához. Hogy ez újabb Netflixes limonádé, silány feldolgozás, vagy szórakoztató néznivaló, azt mindenki eldönheti maga, ugyanis a mindig elbűvölő Rachel Weisz főszereplésével készült sorozat első évadának mind a nyolc része nézhető már a Netflix kínálatában.

DTF St. Louis – HBO Max, heti bontásban érkező minisorozat A Stranger Things után máris képernyőn láthatjuk a Hopper seriffet eljátszó David Harbourt az HBO Max legújabb fekete komédiájában, amiben olyan sztárokkal mesélnek el egy elcseszett történetet, mint Jason Bateman, Linda Cardellini és Richard Jenkins. Az életközépi válságban levő Clark, Floyd és Carol egy nem mindennapi szerelmi háromszögbe keverednek, amely a Harbour által eljátszott Floyd halálával végződik, a Richard Jenkins által alakított nyomozó pedig a végére akar járni ennek az egésznek. Steve Conrad sorozata az HBO egyik nagy meglepetése, vagy éppen egy újabb középszerű sorozat lehet, mi pedig reménykedünk abban, hogy év végén is emlékezni fogunk erre a néznivalóra.

Marshals: A Yellowstone Story – SkyShowtime, heti bontásban érkező évad Ha valakinek hiányozna a Kevin Costner húzd meg-ereszd meg főszereplésével befejeződött Yellowstone, az most valamennyire pótolhatja ezt a hiányt, hiszen tovább mesélik az egyik Dutton, Kayce történetét, aki törvényszolgának áll, és modern cowboyként drogcsempészek és bűnözők nyomába ered egy nyomozó és rendőrcsapat tagjaként. Nem ez lesz az új Yellowstone, szóval senki ne várjon olyan minőséget tőle, mint az anyasorozattól, ráadásul ebben Taylor Sheridan már csak producerként vett részt. Ha viszont egy igazán jó Sheridan-produkciót pótolnánk, akkor jó tudni, hogy a Netflixen is nézhető a Yellowstone legütősebb előzménysztorija, az 1883.

Az ifjú Sherlock (Young Sherlock) – Prime Video, teljes évad Itt sütnénk el, az „ezt nem láttuk” jönni kártyát, ugyanis az utóbbi időben rendkívül produktív Guy Ritchie-nek arra is volt ideje, hogy összehozzon egy újabb Sherlock Holmes-adaptációt az Amazonnak. A főszereplőket eljátszó fiatal sztárok mellett olyan nagy neveket sikerült megnyerni a produkcióhoz, mint Colin Firth és Joseph Fiennes. Az újabb sorozatos interpetáció fiatal Sherlock Holmes és James Moriarty történetét viszi képernyőre, ezúttal a viktoriánus korban, nem kevés akciószekvenciával és a Guy Ritchie-re jellemző pörgős dinamikával elmesélve. Ha egy akciódús, kosztümös sorozatot darálnánk le a hétvégén, akkor Az ifjú Sherlock-kal nem lőhetünk mellé.

Rooster – HBO Max, heti bontásban érkező évad – premier: március 8. A Dokik és a Ted Lasso készítői ezúttal az HBO-nak készítettek egy dramedy-t, aminek főszerepében Steve Carrel brillírozhat. A sorozatban egy író csetlés-botlásait követhetjük végig, aki állást kap egy egyetemen, ahová a lánya is jár, és ahol meglehetősen a tetőfokra hágnak időnként az indulatok. Az előzetes alapján egy meglepő fordulatokkal operáló vígjátékot kapunk, ami azért várhatóan a lelkünket is megdolgozza.

Scarpetta – Prime Video, teljes évad – premier: március 11. Nicole Kidman mint törvényszéki patológus? Say no more! A Patricia Cornwell-regényből készült adaptációhoz az ausztrál díva mellett Jamie Lee Curtist és Bobby Cannavale-t is sikerült megnyerni. A kilenc epizódos évadban a Nicole Kidman által játszott Kay Scarpetta ismét visszatér patológusi munkájához, miután fiatal korában egy végzetes tévedés miatt abbahagyta azt. A bűnügyi, whodunit-történet az előzetese alapján meglehetősen brutálisnak ígérkezik, várhatóan nagy csavarral, hogy majd azon izgulhassunk, hogy mi fog történni a folytatásban (már ha berendelik).

Imperfect Women – Apple TV, heti bontásban érkező évad Igazi sztrászereposztással készült Aramita Hall regényének sorozatadaptációja az Apple-nél, amelyet a Született feleségek egyik producere, Annie Weisman hozott tető alá. A Kerry Washington, Elisabeth Moss, Kate Mara és Joel Kinnaman főszereplésével készült nyolc epizódos sorozat egy több évtizedes barátságban megbújó sötét titkokról rántja le a leplet, amikor a három barátnő egyike életét veszti. Az Imperfect Women egy újabb, minőségi néznivalónak ígérkezik a minőségi HBO-sorozatok stílusjegyeit viselve magán, csak épp a konkurenciánál készült, ahol látszólag nem számít a pénz, ha sorozatkészítésről van szó.

