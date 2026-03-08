Rovatok
Lezárják vasárnap Marosvásárhely főterét

Vasárnap kora délutánig nem hajthatnak be az autók a főtérre • Fotó: Haáz Vince

Vasárnap kora délutánig nem hajthatnak be az autók a főtérre

Fotó: Haáz Vince

Az Amicus jótékonysági verseny miatt március 8-án vasárnap lezárják Marosvásárhely főterét.

Simon Virág

2026. március 08., 10:002026. március 08., 10:00

A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal közösségi oldalán közölte, hogy az Amicus jótékonysági verseny miatt március 8-án, 8-14 óra között forgalomkorlátozás lesz a főtéren, valamint a Művész, a Bartók Béla és a Tusnád utcák környékén.

A verseny útvonala: Színház tér – volt Maros Mall környéke – és vissza.

A forgalomkorlátozás a rendezvény biztonságos lebonyolítása és a résztvevők védelme érdekében szükséges.

Marosszék Marosvásárhely Közlekedés
