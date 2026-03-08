Lezárják vasárnap Marosvásárhely főterét

Vasárnap kora délutánig nem hajthatnak be az autók a főtérre
Fotó: Haáz Vince
Az Amicus jótékonysági verseny miatt március 8-án vasárnap lezárják Marosvásárhely főterét.
A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal közösségi oldalán közölte, hogy az Amicus jótékonysági verseny miatt március 8-án, 8-14 óra között forgalomkorlátozás lesz a főtéren, valamint a Művész, a Bartók Béla és a Tusnád utcák környékén.
A verseny útvonala: Színház tér – volt Maros Mall környéke – és vissza.
A forgalomkorlátozás a rendezvény biztonságos lebonyolítása és a résztvevők védelme érdekében szükséges.
Bűnös viszony, életközépi válság, évtizedes barátságot megkérdőjelező tragédia, Sherlock Holmes-újraértelmezés – ezek közül válogathatunk márciusban a néznivalók tekintetében. Streaming-ajánló.
A tarlótüzek veszélyesek, átterjedhetnek védett területekre, háztartásokra – figyelmeztetnek a Maros megyei tűzoltók a tavasz apropóján, amikor hirtelen megnő a tarlótüzek száma.
Bogdan Ivan energiaügyi miniszter szombaton azt nyilatkozta: „rendkívül fontosnak” tartja, hogy Romániában az üzemanyag ára ne érje el a két számjegyű tartományt.
Szombaton délután közúti baleset történt a Marosvécshez tartozó Disznajón, ahova két mentőautó szállt ki.
Közlekedési balesetben volt érintett Bukarestben Alexandru Nazare pénzügyminiszter – értesült az Agerpres rendőrségi forrásokból.
Személyautóval ütközött egy mentőautó szombaton Nagyszebenben. A balesetben heten voltak érintettek, köztük egy kiskorú.
Felszentelték és a közösség szolgálatába állították Fogaras városának új ékszerét, az evangélikus óvodát és oktatási központot. A magyar gyerekek jövőjét szolgáló intézmény a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében újult meg.
Tavaly 11 százalékkal csökkent a bűnözés Romániában 2024-hez képest – közölte Cătălin Predoiu tárcavezető a belügyminisztérium 2025-ös tevékenységi mérlegét ismertető eseményen.
Csaknem 600 jobbkormányos autó sofőrjét bírságolták meg a rendőrök egy ellenőrzés során különféle szabályszegések miatt.
Elindította a belügyminisztérium a prefektusi hivatalok személyi állományának átalakítására irányuló eljárást.
szóljon hozzá!