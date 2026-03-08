Igazi olasz rizottó – videó

Az igazi rizottó nem a bonyolult alapanyagokról, hanem a megfelelő technikáról és odafigyelésről szól, amelytől minden falat tökéletes lesz.
Hozzávalók:
1 db salottahagyma;
2 ek. olívaolaj;
20 dkg rizottó rizs;
1 dl fehérbor;
1 l sótlan alaplé;
3 dkg parmezán sajt;
3 dkg pecorino sajt (opcionális);
3 dkg vaj;
só.
Elkészítés:
először egy magas falú serpenyőben olívaolajon elkezdjük párolni a nagyon finomra vágott salottahagymát. Ügyeljünk arra, hogy színt ne kapjon, csak addig kell sütni, amíg éppen megpuhul, ekkor rögtön beleborítjuk a rizst;
a rizst közepes hőfokon 1-2 percig fehéredésig hevítjük, majd aláöntjük a bort és folyamatosan kevergetjük, amíg a rizs már felszívta az összes folyadékot;
ezután a meleg alapléből is hozzámerünk 1–1,5 decit és folyamatosan keverjük, amíg újra száraz nem lesz a serpenyő alja. Ezt a folyamatot annyiszor megismételjük (kb. 4–8-szor), amíg a rizs al-dente lesz, vagyis még éppenhogy érzünk egy kis keménységet benne a fogunkkal;
a rizottót levesszük a tűzről és belekeverjük a reszelt sajto(ka)t, majd a hideg, kockázott vajat is;
a rizottót frissen tálaljuk, újramelegítése nem javasolt.
