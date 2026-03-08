Megérett a felújításra az árkosi unitárius erődtemplom

Kis lépésekben, de annál nagyobb odafigyeléssel javítja és szépíti erődtemplomát az árkosi unitárius egyházközség
Fotó: Tuchiluș Alex
Költséges, de szükségszerű munkálatok előtt áll az árkosi unitáriusok becsben tartott kincse. Az erődtemplom, noha szerkezetileg stabil, belső felújításra szorul, hiszen a vakolat több helyen omladozni kezdett.
Kis lépésekben, de annál nagyobb odafigyeléssel javítja és szépíti erődtemplomát az árkosi unitárius egyházközség. Az elmúlt években számos értékmegőrző munkálatot sikerült elvégezni, de a templom belső felületeire ráfér a „ráncfelvarrás”, hiszen a vakolat több helyen megrepedt és lehullott. Ferenczi Z. Sámuel műemlékvédelmi szakember, az egyházközség jegyzője szerint a tervezett felújítás költsége elérheti a 200 ezer lejt.
A Székelyhon Templomtúra sorozata keretében tavaly májusban mi is meglátogattuk a szakrális épületegyüttest: a templomot védelmező várfalak, a tekintélyt sugárzó bástyák és harangtorony történetét Biró Attila unitárius lelkész idézte fel. A jelenről Ferenczi Z. Sámuel beszélt, aki már akkor jelezte, hogy csak lassan haladnak az erődtemplom felújításával. Ennek oka egyrészt az anyagi források szűkössége, másrészt az a törekvés, hogy
Továbbá, amennyiben uniós pályázati forrásokat hívnának le, megszakítás nélkül kellene elvégezni a teljes felújítást, határidőkhöz kellene alkalmazkodni, és valószínűleg hosszabb időtartamra – akár egy-két évre – be kellene zárni a templomot, ami kedvezőtlen lenne az árkosi unitárius közösség számára.
Javítást kell végezni a templom boltozatán, továbbá vakolatjavításra, meszelésre és a nyílászárók javítására is sort szeretnének keríteni
Fotó: Tuchiluș Alex
Ez az egyik utolsó olyan vártemplom Székelyföldön, ami teljes felújításra vár. Az elmúlt években több lépésből sikerült rendbe hozni az erődítményt:
több mint tíz éve az egyházközség önerőből elvégezte a templom héjazatának javítását;
2016 és 2020 között részben alapítványi támogatásból kijavította, visszaépítette, tetőszerkezettel és cserepekkel látta el a várfalakat,
ezzel együtt rendbe tette a födémeket az északnyugati bástyában, kiegészítve a gyilokjárót is ezen a részen;
2020-ban elkezdte a vártemplom felújításához sükséges kutatásokat és felméréseket
2022-ben kijavította a harangtorony sisakját és annak fedélszerkezetét a héjazattal együtt.
A szakember aláhúzta, hogy a jövőben is átgondolt munkát szeretnének végezni, továbbá bíznak benne, hogy nemsokára elkezdhetik a belső tér megszépítését. Noha
értékének megőrzéséhez időnként szükségszerű a beavatkozás. Ehhez azoknak az elköteleződésére és segítségére is szükség van, akik élettel töltik meg a templomot, hiszen ez az épület nemcsak az egyházközségé, hanem az embereké, a közösségé.
Ferenczi Z. Sámuel elmondása szerint a mostani felújítás viszonylag összetett munkálat lesz, hiszen elsősorban javítást kell végezni a templom boltozatán, és sor kell kerüljön a vakolatjavításra, meszelésre, valamint a nyílászárók javítására is.
a vártemplom története kapcsán, és értékes festéknyomokat tártak fel, amelyeket semmiképp sem szeretnének eltakarni, sőt inkább kiemelik azokat. Ilyen például a szószék bejárata mellett látható secco stílusú dekorativ falfestés és belső pillérek fejezetének festett virágos stukkómunkái.
Ferenczi Z. Sámuel műemlékvédelmi szakember, az egyházközség jegyzője
Fotó: Tuchiluș Alex
A tervezett belső munkálatok becsült értéke mintegy 200 ezer lej, ami meghaladja az egyházközség anyagi lehetőségeit, ezért a közösséghez fordultak segítségért. Arra kérik az érdekelteket, hogy személyi jövedelemadójuk 3,5 százalékát ajánlják fel az egyházközségnek az értékes örökség megóvása céljából.
A következő időszakban több eseményt is szerveznek, amelyen meghirdetik a gyűjtést, és addig is köszönettel fogadnak minden adományt, pénzt és építőanyagot, amelyet célzottan a templombelső szépítésére fordítanak. Az árkosi unitárius egyházközségnél lehet érdeklődni a részletekről.
Az árkosi unitárius vártemplom belsejében végzett régészeti kutatások során sikerült tisztázni, hogy a korábban középkorinak vélt, szabálytalan ívű „szentélyfal” valójában a reformáció utáni időszakból, legkorábban a 16–17. századból származik. Ez a felfedezés új megvilágításba helyezi az épület történetét, amely jelenlegi formáját az 1830-as évek elején nyerte el. Felszentelésére 1833-ban került sor, így a közösség hamarosan a templom kétszázadik évfordulóját ünnepelheti – a remények szerint már egy szépen felújított épületben.
Székelyföld egyik utolsó, teljes felújításra váró erődtemplomát kikezdte az idő vasfoga, de méltóságából nem veszített. Az Árkos fölött őrködő szakrális épületegyüttes helyén már a kezdetekben is unitárius templom állhatott.
Ez az egyik utolsó olyan vártemplom Székelyföldön, ami teljes felújításra vár
Fotó: Tuchiluș Alex
Az elmúlt tíz évben számos elemét sikerült felújítani az erődtemplomnak
Fotó: Tuchiluș Alex
Noha például egy átlagos, kétszobás tömbházlakás értéke az elmúlt tíz évben többszörösére nőtt, mára az ingatlanok árai, valamint a bérleti díjak elértek egy olyan „plafont”, ami fölé már a vásárlók és a bérlők nem hajlandók menni.
A digitális tér kihasználásával népszerűsíti a térség látványosságait és turisztikai szolgáltatásait a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület. Abban bíznak, hogy a tavalyi visszaesés után idén sikerül felélénkíteni a háromszéki turizmust.
Pszichológus és mentálhigiénés szakember, hagyományőrző, mézeskalács-készítő mester és költő, szerkesztő részesült elismerésben csütörtök este Kézdivásárhelyen. A Tegyünk Kézdiszékért civil tömörülés nyolcadik alkalommal osztotta ki díjait.
Benedek Elek „fiai” száz évvel ezelőtt indultak két évig tartó erdélyi turnéjukra. Ennek apropóján keresi a címben feltett kérdésre – no meg egyebekre is – a választ öt székely író pénteken a zabolai Mikes-kastélyban.
Nagyszabású keresőakció zajlik Háromszéken, az Olt mentén. A rendőrök járműveket és az erdős területeket ellenőrzik, hogy megtalálják az ismeretlen férfit, aki egyes feltételezések szerint a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottja, Emil Gânj lehet.
Az In Montes Egyesület és a Nyergestető Történelmi Kávéház hadtörténeti kiállítást szervez Amit a hegyek megőriztek címmel.
Keresési akció zajlik Kovászna megye területén, miután egy személy március 4-én arról értesítette a hatóságokat, hogy egy ismeretlen férfit látott a Olt folyó partján, Sepsibükszád térségében.
Miután a kormány erre lehetőséget biztosított, Kézdivásárhelyen jelentős mértékben csökkentik a helyi adókat. Az erre vonatkozó határozattervezetet a március 13-án, pénteken 10 órától esedékes tanácsülésen terjesztik elő.
Kész tények elé állították a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Szotyor faluközösségét: a Brassó–Bákó közötti A13-as autópálya legutóbbi terve szerint a nyomvonal a falu legjobb termőföldjeit darabolja tovább, miután az elkerülőút egyszer már megtette.
Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke mond ünnepi beszédet az idei március 15-i ünnepségen Kézdivásárhelyen – jelentette be Bokor Tibor polgármester kedden a közösségi oldalán.
szóljon hozzá!