Megérett a felújításra az árkosi unitárius erődtemplom

Kis lépésekben, de annál nagyobb odafigyeléssel javítja és szépíti erődtemplomát az árkosi unitárius egyházközség

Költséges, de szükségszerű munkálatok előtt áll az árkosi unitáriusok becsben tartott kincse. Az erődtemplom, noha szerkezetileg stabil, belső felújításra szorul, hiszen a vakolat több helyen omladozni kezdett.

Farkas Orsolya 2026. március 08., 12:382026. március 08., 12:38

Kis lépésekben, de annál nagyobb odafigyeléssel javítja és szépíti erődtemplomát az árkosi unitárius egyházközség. Az elmúlt években számos értékmegőrző munkálatot sikerült elvégezni, de a templom belső felületeire ráfér a „ráncfelvarrás”, hiszen a vakolat több helyen megrepedt és lehullott. Ferenczi Z. Sámuel műemlékvédelmi szakember, az egyházközség jegyzője szerint a tervezett felújítás költsége elérheti a 200 ezer lejt. A templom minden értékét megkímélik A Székelyhon Templomtúra sorozata keretében tavaly májusban mi is meglátogattuk a szakrális épületegyüttest: a templomot védelmező várfalak, a tekintélyt sugárzó bástyák és harangtorony történetét Biró Attila unitárius lelkész idézte fel. A jelenről Ferenczi Z. Sámuel beszélt, aki már akkor jelezte, hogy csak lassan haladnak az erődtemplom felújításával. Ennek oka egyrészt az anyagi források szűkössége, másrészt az a törekvés, hogy

a munkálatokat minél körültekintőbben, az épületegyüttes minden értékét megőrizve végezzék el.

Továbbá, amennyiben uniós pályázati forrásokat hívnának le, megszakítás nélkül kellene elvégezni a teljes felújítást, határidőkhöz kellene alkalmazkodni, és valószínűleg hosszabb időtartamra – akár egy-két évre – be kellene zárni a templomot, ami kedvezőtlen lenne az árkosi unitárius közösség számára.

Javítást kell végezni a templom boltozatán, továbbá vakolatjavításra, meszelésre és a nyílászárók javítására is sort szeretnének keríteni Fotó: Tuchiluș Alex

Ez az egyik utolsó olyan vártemplom Székelyföldön, ami teljes felújításra vár. Az elmúlt években több lépésből sikerült rendbe hozni az erődítményt: több mint tíz éve az egyházközség önerőből elvégezte a templom héjazatának javítását;

2016 és 2020 között részben alapítványi támogatásból kijavította, visszaépítette, tetőszerkezettel és cserepekkel látta el a várfalakat,

ezzel együtt rendbe tette a födémeket az északnyugati bástyában, kiegészítve a gyilokjárót is ezen a részen;

2020-ban elkezdte a vártemplom felújításához sükséges kutatásokat és felméréseket

2022-ben kijavította a harangtorony sisakját és annak fedélszerkezetét a héjazattal együtt. A szakember aláhúzta, hogy a jövőben is átgondolt munkát szeretnének végezni, továbbá bíznak benne, hogy nemsokára elkezdhetik a belső tér megszépítését. Noha

a „ráncaival” együtt is szeretik, tisztelik és becsülik,

értékének megőrzéséhez időnként szükségszerű a beavatkozás. Ehhez azoknak az elköteleződésére és segítségére is szükség van, akik élettel töltik meg a templomot, hiszen ez az épület nemcsak az egyházközségé, hanem az embereké, a közösségé. Nagy munka előtt állnak Ferenczi Z. Sámuel elmondása szerint a mostani felújítás viszonylag összetett munkálat lesz, hiszen elsősorban javítást kell végezni a templom boltozatán, és sor kell kerüljön a vakolatjavításra, meszelésre, valamint a nyílászárók javítására is.

A falkutatások során számos kérdés tisztázódott

a vártemplom története kapcsán, és értékes festéknyomokat tártak fel, amelyeket semmiképp sem szeretnének eltakarni, sőt inkább kiemelik azokat. Ilyen például a szószék bejárata mellett látható secco stílusú dekorativ falfestés és belső pillérek fejezetének festett virágos stukkómunkái.

Ferenczi Z. Sámuel műemlékvédelmi szakember, az egyházközség jegyzője Fotó: Tuchiluș Alex

A tervezett belső munkálatok becsült értéke mintegy 200 ezer lej, ami meghaladja az egyházközség anyagi lehetőségeit, ezért a közösséghez fordultak segítségért. Arra kérik az érdekelteket, hogy személyi jövedelemadójuk 3,5 százalékát ajánlják fel az egyházközségnek az értékes örökség megóvása céljából. A következő időszakban több eseményt is szerveznek, amelyen meghirdetik a gyűjtést, és addig is köszönettel fogadnak minden adományt, pénzt és építőanyagot, amelyet célzottan a templombelső szépítésére fordítanak. Az árkosi unitárius egyházközségnél lehet érdeklődni a részletekről. Hirdetés Az árkosi unitárius vártemplom belsejében végzett régészeti kutatások során sikerült tisztázni, hogy a korábban középkorinak vélt, szabálytalan ívű „szentélyfal” valójában a reformáció utáni időszakból, legkorábban a 16–17. századból származik. Ez a felfedezés új megvilágításba helyezi az épület történetét, amely jelenlegi formáját az 1830-as évek elején nyerte el. Felszentelésére 1833-ban került sor, így a közösség hamarosan a templom kétszázadik évfordulóját ünnepelheti – a remények szerint már egy szépen felújított épületben. korábban írtuk Tekintélyt sugárzó várfalalak védelmezik az árkosi unitárius templomot | Templomtúra Székelyföld egyik utolsó, teljes felújításra váró erődtemplomát kikezdte az idő vasfoga, de méltóságából nem veszített. Az Árkos fölött őrködő szakrális épületegyüttes helyén már a kezdetekben is unitárius templom állhatott.

Ez az egyik utolsó olyan vártemplom Székelyföldön, ami teljes felújításra vár Fotó: Tuchiluș Alex