Ittas autóvezetők nem akadtak fenn a rostán, gyorshajtók annál inkább

Ittas gépkocsivezetőket nem azonosítottak, de gyorshajtót annál többet vasárnap délután a Maros megyei rendőrök, akik közúti razziát tartottak.

A veszélyesnek tartott 15-ös országúton szerveztek razziát vasárnap a Maros megyei rendőrök. A Kolozs megyéből érkező országút Maroskecénél lép be a megyébe Marosvásárhely fele halad, majd Szászrégen, Palotailva felé hagyja el Maros megyét és ér át Hargita megyébe.

Vasárnap 13 helyszínen állította fel ellenőrző pontokat a megyei közlekedésügyi rendőrök és az útszakaszt helikopterből is felügyelték.

Figyelték a gyorshajtókat, de ellenőrizték a szeszes ital és a tiltott szerek használatát is. Nyolcvan gépkocsivezetőt vetettek alá alkoholszondás vizsgálatnak, de senkinek nem volt pozitív eredménye.

A rendőrök a talpasztalt szabálytalanságok nyomán 195 pénzbírságot róttak ki, ebből

135-öt gyorshajtásért,

hat bírságot szabálytalan előzésért,

tízet a biztonsági öv használatának elmulasztásáért,

egyet pedig azért, mert a sofőr vezetés közben használta a mobiltelefonját.

Szabálytalankodó kerékpárosokat és gyalogosokat is büntettek.

A pénzbírság mellett bevontak 28 gépjárművezetői engedélyt, kilenc forgalmi engedélyt és leszereltettek egy rendszámtáblát is.

A rendőrök tájékoztatták a gépkocsivezetőket a 15-ös országúton történt súlyos balesetekről, ezek okairól és a nőket megajándékozták egy-egy szál virággal is, a nemzetközi nőnap alkalmával.