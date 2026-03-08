Ittas autóvezetők nem akadtak fenn a rostán, gyorshajtók annál inkább

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Ittas gépkocsivezetőket nem azonosítottak, de gyorshajtót annál többet vasárnap délután a Maros megyei rendőrök, akik közúti razziát tartottak.
2026. március 08., 20:452026. március 08., 20:45
A veszélyesnek tartott 15-ös országúton szerveztek razziát vasárnap a Maros megyei rendőrök. A Kolozs megyéből érkező országút Maroskecénél lép be a megyébe Marosvásárhely fele halad, majd Szászrégen, Palotailva felé hagyja el Maros megyét és ér át Hargita megyébe.
Figyelték a gyorshajtókat, de ellenőrizték a szeszes ital és a tiltott szerek használatát is. Nyolcvan gépkocsivezetőt vetettek alá alkoholszondás vizsgálatnak, de senkinek nem volt pozitív eredménye.
A rendőrök a talpasztalt szabálytalanságok nyomán 195 pénzbírságot róttak ki, ebből
135-öt gyorshajtásért,
hat bírságot szabálytalan előzésért,
tízet a biztonsági öv használatának elmulasztásáért,
egyet pedig azért, mert a sofőr vezetés közben használta a mobiltelefonját.
Szabálytalankodó kerékpárosokat és gyalogosokat is büntettek.
A pénzbírság mellett bevontak 28 gépjárművezetői engedélyt, kilenc forgalmi engedélyt és leszereltettek egy rendszámtáblát is.
A rendőrök tájékoztatták a gépkocsivezetőket a 15-ös országúton történt súlyos balesetekről, ezek okairól és a nőket megajándékozták egy-egy szál virággal is, a nemzetközi nőnap alkalmával.
