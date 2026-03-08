Veszélyes útszakaszon ellenőriz a rendőrség

a 15-ös országúton nagyon gyakran vannak balesetek, ezért választották vasárnap ezt az útszakaszt az ellenőrzések helyszínéül.

A statisztikai adatok szerint vasárnap 13-17 óra között az említett útszakaszon nemcsak Hargita, hanem Kolozs és Maros megyében is a szabálytalan előzések és a szabálytalankodó gyalogosok miatt voltak súlyos balesetek, de az elsőbbségadás elmulasztása és a sebességkorlátozás be nem tartása is áldozatokat követelt.