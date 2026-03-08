Rovatok
Veszélyes útszakaszon ellenőriz a rendőrség

Vasárnap több helyszínen ellenőrizték a gépkocsikat • Fotó: Tuchiluș Alex

Vasárnap több helyszínen ellenőrizték a gépkocsikat

Fotó: Tuchiluș Alex

Vasárnap 17 óráig Hargita megyében, a 15-ös országúton fokozott rendőri jelenlétre kell számítani.

Székelyhon

2026. március 08., 15:532026. március 08., 15:53

2026. március 08., 15:542026. március 08., 15:54

Maroshévíz-Borszék között több helyen ellenőriznek vasárnap a közúti rendőrök, baleset-megelőzés céljából.

Mint a Hargita megyei rendőrség sajtóirodájától megtudtuk

a 15-ös országúton nagyon gyakran vannak balesetek, ezért választották vasárnap ezt az útszakaszt az ellenőrzések helyszínéül.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

A statisztikai adatok szerint vasárnap 13-17 óra között az említett útszakaszon nemcsak Hargita, hanem Kolozs és Maros megyében is a szabálytalan előzések és a szabálytalankodó gyalogosok miatt voltak súlyos balesetek, de az elsőbbségadás elmulasztása és a sebességkorlátozás be nem tartása is áldozatokat követelt.

Gyergyószék Rendőrség
