Újra munkatelep van a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában

Székelyudvarhelyen szerdán újrakezdték a munkálatokat a Bethlen Gábor utcában, és az elkövetkező időszakban többfelé útjavításra, illetve forgalomkorlátozásra kell számítani.

Szakács-Paál István székelyudvarhelyi polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy szerdán újrakezdődtek a munkálatok a Bethlen Gábor utcában. „A szakemberek elsőként az akna- és víznyelőemelésekkel foglalkoznak, majd

az időjárási körülmények függvényében leterítik a kopóréteget a Solymossy utca és a járóbeteg-szakrendelők (poliklinika) közötti szakaszon.

A következő időszakban elkészül a Kaufland előtti körforgalom is, és befejezik a munkálatokat az Orbán Balázs utcában is.”

A városvezető arról is beszámolt, hogy