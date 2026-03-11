Rovatok
Újra munkatelep van a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában

Archív • Fotó: László Ildikó

Archív

Fotó: László Ildikó

Székelyudvarhelyen szerdán újrakezdték a munkálatokat a Bethlen Gábor utcában, és az elkövetkező időszakban többfelé útjavításra, illetve forgalomkorlátozásra kell számítani.

Simon Virág

2026. március 11., 11:092026. március 11., 11:09

Szakács-Paál István székelyudvarhelyi polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy szerdán újrakezdődtek a munkálatok a Bethlen Gábor utcában. „A szakemberek elsőként az akna- és víznyelőemelésekkel foglalkoznak, majd

Idézet
az időjárási körülmények függvényében leterítik a kopóréteget a Solymossy utca és a járóbeteg-szakrendelők (poliklinika) közötti szakaszon.

A következő időszakban elkészül a Kaufland előtti körforgalom is, és befejezik a munkálatokat az Orbán Balázs utcában is.”

A városvezető arról is beszámolt, hogy

idén a Székelytámadt-vár körüli belvárosi utcák is megújulnak.

Ugyanakkor figyelmezteti a városlakókat és az áthaladó gépkocsivezetőket, hogy a munkálatok ideje alatt foglomkorlátozásokra kell számítani.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Közlekedés
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
