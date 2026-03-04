Nem a nehéz sorsú embereket, hanem az antiszociális személyeket szeretnék kilakoltatni

Elsősorban a társaikat rettegésben tartó embereket fogják kilakoltatni a székelyudvarhelyi szociális lakásokból a már megkezdett folyamat során, ugyanakkor a felhalmozott tartozásokat sem tűrik a végtelenségig. Dávid Endre alpolgármestert kérdeztük.

Nem igényelhet újra szociális lakást az, akit korábban már kilakoltattak egyből a nem megfelelő viselkedése vagy éppen a tartozások felhalmozása miatt – ezzel a feltétellel bővítették a szociális lakások igénylésének szabályzatát a képviselők a januári soros tanácsülésen. „Ez fontos passzus, hiszen eddig, ha ki kellett lakoltatni valakit, akkor másnap sorban állhatott egy új lakrészért. Így pedig gyakorlatilag csak áthelyeztük a problémát az egyik épületből a másikba” – magyarázta lapunknak Dávid Endre alpolgármester. Félelemben élő lakók, felhalmozott tartozások „Több platformon jelezték az emberek, nekem személyesen is, hogy a szociális lakásokban vannak, akik rettegésben tartják a többieket. Volt olyan helyszín is, ahol

aláírásokat gyűjtöttek a félelemben élő lakók az antiszociális személyek kilakoltatása érdekében”

– vágott a probléma közepébe az elöljáró. Mint mondta, voltak konkrét esetek, amikor a szülők nem merték kiengedni otthonról a gyerekeiket, ha az agresszorok éppen a tömbház előtt voltak, vagy ők maguk is féltek esténként hazamenni ilyenkor. „Vannak tömbházak, ahol a mosdók nem a lakásokban, hanem a folyosón vannak, a lakók pedig félnek azokat használni, ha az agresszorok éppen ott tartózkodnak” – példázódott. Közölte, az antiszociális személyek miatt

több konfliktus volt, még a rendőrségtől is kapott átiratokat emiatt a hivatal.

Ezt a helyzetet mindenképp meg szeretnék szüntetni. Az sem ritka, hogy az említett személyek némelyike nem csak hónapokig, hanem hosszabb ideig nem fizeti ki a közös költséget vagy a lakhatásra meghatározott bért (ez bizonyos tömbházakban havi 40-50 lejt jelent). Így több ezer lejes tartozásokat felhalmoznak fel. Hirdetés „Sajnos, ha ezek felett szemet hunyunk, az precedenst teremt, hiszen ha valaki megtagadja a fizetést, akkor a szomszéd is elgondolkodik, hogy miért kellene törlesszen, ha ellenkező esetben sem történik semmi” – fejtette ki Dávid Endre. Egyébként azt is megtudtuk tőle, hogy

a fogyatékkal élők többsége nem kell bért fizessen,

de a közös költség törlesztésének kötelezettsége rájuk is vonatkozik a törvények értelmében. Elkezdődtek a kilakoltatások Dávid Endre a hét elején jelentette be, hogy már elkezdődtek a bírósági végzések alapján történő kilakoltatások a tartozásaikat felhalmozó, illetve társaikat rettegésben tartó személyek esetében. Eddig három szociális lakás ürült meg ilyen módon. Az elöljáró azt is közölte, hogy a bírósági ügyek alapján

év végéig körülbelül húsz helyszínen fognak kilakoltatást végezni.

Ezek megoldását végrehajtókra bízzák. Egyébként jelenleg 583 szociális lakás van Székelyudvarhelyen. Amiben nem rugalmasak Az alpolgármester hangsúlyozta, a bérek kifizetése szempontjából igyekeznek rugalmasak lenni, hiszen tisztában vannak vele, hogy szociális szempontból nehéz helyzetben lévő emberekről van szó, de azért valahol határt kell szabjanak. Nem hunyhatnak szemet afelett, ha valaki évekig halmozza a tartozásokat. Mindemellett

az agresszív és társaikat félelemben tartó személyekkel kapcsolatban egyáltalán nem lesznek elnézők.

„Vállalnunk kell a konfliktust, hiszen nem nézhetjük tétlenül, hogy egy személy miatt egy egész közösség szenved. Nincs az rendben, hogy nehéz sorsú, de tisztességes lakók rettegésben éljenek. Meg kell érteni, a célunk nem az, hogy szegény embereket lakoltassunk ki, amiért nem tudják fizetni a bért. Sokszor éppen az antiszociális személyek azok, akik nem is fizetnek” – szögezte le. Hozzátette, ha sikerül eltávolítani az antiszociális embereket, akkor a

helyükre tisztességes lakók költözhetnek