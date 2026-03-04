Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nem tűrik tovább az agresszorokat a székelyudvarhelyi szociális lakásokban – elkezdődtek a kilakoltatások

Nem a nehéz sorsú embereket, hanem az antiszociális személyeket szeretnék kilakoltatni • Fotó: Olti Angyalka

Nem a nehéz sorsú embereket, hanem az antiszociális személyeket szeretnék kilakoltatni

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Elsősorban a társaikat rettegésben tartó embereket fogják kilakoltatni a székelyudvarhelyi szociális lakásokból a már megkezdett folyamat során, ugyanakkor a felhalmozott tartozásokat sem tűrik a végtelenségig. Dávid Endre alpolgármestert kérdeztük.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 04., 17:552026. március 04., 17:55

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nem igényelhet újra szociális lakást az, akit korábban már kilakoltattak egyből a nem megfelelő viselkedése vagy éppen a tartozások felhalmozása miatt – ezzel a feltétellel bővítették a szociális lakások igénylésének szabályzatát a képviselők a januári soros tanácsülésen.

„Ez fontos passzus, hiszen eddig, ha ki kellett lakoltatni valakit, akkor másnap sorban állhatott egy új lakrészért. Így pedig gyakorlatilag csak áthelyeztük a problémát az egyik épületből a másikba” – magyarázta lapunknak Dávid Endre alpolgármester.

Félelemben élő lakók, felhalmozott tartozások

„Több platformon jelezték az emberek, nekem személyesen is, hogy a szociális lakásokban vannak, akik rettegésben tartják a többieket. Volt olyan helyszín is, ahol

Idézet
aláírásokat gyűjtöttek a félelemben élő lakók az antiszociális személyek kilakoltatása érdekében”

– vágott a probléma közepébe az elöljáró. Mint mondta, voltak konkrét esetek, amikor a szülők nem merték kiengedni otthonról a gyerekeiket, ha az agresszorok éppen a tömbház előtt voltak, vagy ők maguk is féltek esténként hazamenni ilyenkor.

„Vannak tömbházak, ahol a mosdók nem a lakásokban, hanem a folyosón vannak, a lakók pedig félnek azokat használni, ha az agresszorok éppen ott tartózkodnak” – példázódott. Közölte, az antiszociális személyek miatt

több konfliktus volt, még a rendőrségtől is kapott átiratokat emiatt a hivatal.

Ezt a helyzetet mindenképp meg szeretnék szüntetni.

Az sem ritka, hogy az említett személyek némelyike nem csak hónapokig, hanem hosszabb ideig nem fizeti ki a közös költséget vagy a lakhatásra meghatározott bért (ez bizonyos tömbházakban havi 40-50 lejt jelent). Így több ezer lejes tartozásokat felhalmoznak fel.

Hirdetés

„Sajnos, ha ezek felett szemet hunyunk, az precedenst teremt, hiszen ha valaki megtagadja a fizetést, akkor a szomszéd is elgondolkodik, hogy miért kellene törlesszen, ha ellenkező esetben sem történik semmi” – fejtette ki Dávid Endre. Egyébként azt is megtudtuk tőle, hogy

a fogyatékkal élők többsége nem kell bért fizessen,

de a közös költség törlesztésének kötelezettsége rájuk is vonatkozik a törvények értelmében.

Elkezdődtek a kilakoltatások

Dávid Endre a hét elején jelentette be, hogy már elkezdődtek a bírósági végzések alapján történő kilakoltatások a tartozásaikat felhalmozó, illetve társaikat rettegésben tartó személyek esetében. Eddig három szociális lakás ürült meg ilyen módon. Az elöljáró azt is közölte, hogy a bírósági ügyek alapján

év végéig körülbelül húsz helyszínen fognak kilakoltatást végezni.

Ezek megoldását végrehajtókra bízzák. Egyébként jelenleg 583 szociális lakás van Székelyudvarhelyen.

Amiben nem rugalmasak

Az alpolgármester hangsúlyozta, a bérek kifizetése szempontjából igyekeznek rugalmasak lenni, hiszen tisztában vannak vele, hogy szociális szempontból nehéz helyzetben lévő emberekről van szó, de azért valahol határt kell szabjanak. Nem hunyhatnak szemet afelett, ha valaki évekig halmozza a tartozásokat. Mindemellett

az agresszív és társaikat félelemben tartó személyekkel kapcsolatban egyáltalán nem lesznek elnézők.

„Vállalnunk kell a konfliktust, hiszen nem nézhetjük tétlenül, hogy egy személy miatt egy egész közösség szenved. Nincs az rendben, hogy nehéz sorsú, de tisztességes lakók rettegésben éljenek. Meg kell érteni, a célunk nem az, hogy szegény embereket lakoltassunk ki, amiért nem tudják fizetni a bért. Sokszor éppen az antiszociális személyek azok, akik nem is fizetnek” – szögezte le.

Hozzátette, ha sikerül eltávolítani az antiszociális embereket, akkor a

helyükre tisztességes lakók költözhetnek

– így is sokan várják, hogy lakáshoz juthassanak.

A városvezetés abban is bízik, hogy a kilakoltatásokat tapasztalva lesznek olyan személyek is, akik jó útra térnek és betartják a szabályokat. „Tény, hogy a korábban kiküldött, következmények nélküli felszólításokat sokan nem vették komolyan, reméljük, ez most megváltozik” – szögezte le Dávid Endre.

korábban írtuk

Túljelentkezés van sok városban a szociális lakásokra
Túljelentkezés van sok városban a szociális lakásokra

A székelyföldi városok többsége nincsen híján olyan szociális lakásoknak, amelyeket a rászorulóknak tudnak biztosítani jelképes összegű házbérért, mégis sok helyen túljelentkezés van az ingatlanokra.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 04., szerda

Öt fesztivállal számolnak idén, és megújult gasztroközponttal indítják az évet

Szintet lép Erdély gasztrofesztiválja 2026-ban: az eddigi gyimesi központ mellett négy új állomással, köztük egy magyarországi helyszínnel bővül a rendezvénysorozat. A szervezők célja nem kevesebb, mint 40 ezer látogató megszólítása.

Öt fesztivállal számolnak idén, és megújult gasztroközponttal indítják az évet
Öt fesztivállal számolnak idén, és megújult gasztroközponttal indítják az évet
2026. március 04., szerda

Öt fesztivállal számolnak idén, és megújult gasztroközponttal indítják az évet
Hirdetés
2026. március 04., szerda

Bontják a Tamási Áron Gimnázium bentlakásának leomlott épületrészét

Megkezdődtek a bontási munkálatok a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál. Ezt követően a magyar állam támogatásával az elbontott részeket újjáépítik, máshol pedig teljes felújítást végeznek.

Bontják a Tamási Áron Gimnázium bentlakásának leomlott épületrészét
Bontják a Tamási Áron Gimnázium bentlakásának leomlott épületrészét
2026. március 04., szerda

Bontják a Tamási Áron Gimnázium bentlakásának leomlott épületrészét
2026. március 03., kedd

Elbontott hidak és felmart aszfaltréteg – újrakezdték a munkát Udvarhelyszéken

Elbontott hidak és nagyobb szakaszon felmart aszfaltréteg is jelzi, hogy ismét hozzáláttak a kilenc éve megpályázott udvarhelyszéki nagyberuházás megvalósításához, amely során mintegy 50 kilométernyi utat korszerűsítenek.

Elbontott hidak és felmart aszfaltréteg – újrakezdték a munkát Udvarhelyszéken
Elbontott hidak és felmart aszfaltréteg – újrakezdték a munkát Udvarhelyszéken
2026. március 03., kedd

Elbontott hidak és felmart aszfaltréteg – újrakezdték a munkát Udvarhelyszéken
2026. március 03., kedd

Meghalt Kerestély Zsolt zeneszerző

Kedden, 91 éves korában elhunyt Kerestély Zsolt zeneszerző – közölte a bukaresti Constantin Tănase Revüszínház.

Meghalt Kerestély Zsolt zeneszerző
Meghalt Kerestély Zsolt zeneszerző
2026. március 03., kedd

Meghalt Kerestély Zsolt zeneszerző
Hirdetés
2026. március 03., kedd

Kézzel, vízzel, baltával – fotókon a Rózsa utcai tűzoltás

Tűz ütött ki kedden délután egy székelyudvarhelyi lakóházban. A Rózsa utcába több tűzoltó- és mentőegységet vezényeltek ki, két embert pedig kórházba vittek.

Kézzel, vízzel, baltával – fotókon a Rózsa utcai tűzoltás
Kézzel, vízzel, baltával – fotókon a Rózsa utcai tűzoltás
2026. március 03., kedd

Kézzel, vízzel, baltával – fotókon a Rózsa utcai tűzoltás
2026. március 03., kedd

Lakóház ég Székelyudvarhelyen

Kigyulladt egy lakóház kedden délután Székelyudvarhelyen, a tulajdonosa egészségügyi ellátásra szorul. A tűzoltók a tűz továbbterjedését próbálják megfékezni.

Lakóház ég Székelyudvarhelyen
Lakóház ég Székelyudvarhelyen
2026. március 03., kedd

Lakóház ég Székelyudvarhelyen
2026. március 03., kedd

Jövő héttől ismét lehet látogatni a betegeket a székelyudvarhelyi kórházban

Újra lehet látogatni a betegeket a székelyudvarhelyi kórházban jövő hét elejétől – adta hírül az intézmény Facebook-oldalán.

Jövő héttől ismét lehet látogatni a betegeket a székelyudvarhelyi kórházban
Jövő héttől ismét lehet látogatni a betegeket a székelyudvarhelyi kórházban
2026. március 03., kedd

Jövő héttől ismét lehet látogatni a betegeket a székelyudvarhelyi kórházban
Hirdetés
2026. március 03., kedd

Színes programsorozattal ünneplik a nőket Székelyudvarhelyen

Előadásokkal, kerekasztal-beszélgetéssel, színházi produkcióval és koncerttel ünneplik a nőnapot március 7–9. között Székelyudvarhelyen.

Színes programsorozattal ünneplik a nőket Székelyudvarhelyen
Színes programsorozattal ünneplik a nőket Székelyudvarhelyen
2026. március 03., kedd

Színes programsorozattal ünneplik a nőket Székelyudvarhelyen
2026. március 02., hétfő

Elkezdik a bontást a részben összeomlott székelyudvarhelyi bentlakásnál

Megkezdik a héten az épületrész bontását a 2023 decemberében részben összeomlott székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál – adta hírül hétfőn este Szakács-Paál István polgármester.

Elkezdik a bontást a részben összeomlott székelyudvarhelyi bentlakásnál
Elkezdik a bontást a részben összeomlott székelyudvarhelyi bentlakásnál
2026. március 02., hétfő

Elkezdik a bontást a részben összeomlott székelyudvarhelyi bentlakásnál
2026. március 02., hétfő

Négy autó ütközött, ketten megsérültek Székelyudvarhelyen

Két ember megsérült, miután négy autó ütközött hétfő délután a Bethlenfalvi úton, a kadicsfalvi eltérőnél – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

Négy autó ütközött, ketten megsérültek Székelyudvarhelyen
Négy autó ütközött, ketten megsérültek Székelyudvarhelyen
2026. március 02., hétfő

Négy autó ütközött, ketten megsérültek Székelyudvarhelyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!