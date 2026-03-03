Jövő héttől ismét lehet látogatni a betegeket a székelyudvarhelyi kórházban

Újra lehet látogatni a betegeket a székelyudvarhelyi kórházban jövő hét elejétől – adta hírül az intézmény Facebook-oldalán.

A kedvezően alakuló járványügyi helyzetre való tekintettel, március 9‑től, hétfőtől ismét lehetőség nyílik a hozzátartozói látogatásokra.

A látogatások az általános fertőzésmegelőzési szabályok betartásával történnek, az alábbiak szerint:

kézfertőtlenítés a kórterembe való belépéskor és távozáskor;

védőmaszk viselése légúti tünetek fennállása esetén;

a látogatás időtartamának betartása (maximum 15 perc) és legfeljebb 1 hozzátartozó/páciens jelenléte.

A kórház epidemiológus főorvosa felhívja a figyelmet arra, hogy az orvosi előírásoknak megfelelően a légúti tünetekkel jelentkező személyek tesztelése továbbra is javasolt. A járványügyi helyzet változása esetén a látogatási szabályzat is módosulhat – áll még a közleményben.