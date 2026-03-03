Ajtók kilátással: megjelent Csinta Samu új kötete

Csinta Samu kapcsán legutóbb tavaly áprilisban, a Kovászna megye sporttörténetét a 18. század végétől számba vevő Háromszéki sportcsillagok kapcsán írtunk. Most az Ajtók kilátással című kötetével igyekszik eleget tenni olvasótábora elvárásainak.

2026. március 03.

A Sepsiszentgyörgyön élő, Feleki László-, báró Eötvös József- és EMKE Spectator-díjas újságíró, közíró számára a többnyire a Háromszék című napilapban megjelent interjúkat felsorakoztató, 2020 végén megjelent Por alatt parázs című beszélgetőkönyvének sikere egyértelműen visszaigazolta: az emberi kíváncsiság örök, egy jó beszélgetésre szinte bármikor kaphatók vagyunk. A folytatást így aztán mondhatni maga az olvasói érdeklődés „kényszerítette ki”. A sepsiszentgyörgyi Artprinter Könyvkiadó gondozásában megjelent Ajtók kilátással című kötetben ugyancsak

rangos beszélgetőtársakkal cserél eszmét életről, világról.

Kommunikációs szakemberek, egyházi személyiségek, írók segítségével igyekszik körüljárni napjaink, korunk fontosnak ítélt kérdéseit, értékrendjét, szembesíteni interjúalanyait az olvasó általa valószínűsített kíváncsiságával, eme legfelsőbb „grémium” kérdéseivel. Hirdetés „Úgy gondolom, rangos mezőny gyűlt össze, írók (Tompa Andrea, Visky András, Vida Gábor), színészek (Széles Anna, Szilágyi Enikő, Nemes Levente), lelkészek (Bustya János, Kovács István, Zelenák József) tekintetében is mindenképpen. Aczél Petra pedig kimondottan erős felütés, általa napjaink kommunikációjának sokat vitatott és félt elemei is terítékre kerülnek” – nyilatkozta a szerző lapunknak.

Sepsiszentgyörgy, Bod Péter Megyei Könyvtár – március 5., 18 óra

Kolozsvár, Vallásszabadság Háza – március 11., 18 óra

Marosvásárhely, Gemma Kávézó és Könyvesbolt – március 12., 17.30

Székelyudvarhely, Városi Könyvtár – március 24., 17.30 óra

Barót, Gyulai Líviusz Városi Könyvtár – március 31., 19 óra.

Az itt megjelent, „önhatalmúlag körvonalazott témák mentén sorakozó beszélgetésekkel” korábban a Háromszék, a Nőileg, a Székelyföld, a Liget és a Képmás hasábjain találkozhattunk, többnyire – de nem kizárólag – a Por alatt parázs megjelenése után. Csinta román beszélgetőpartnernek, Petre Străchinaru egykori kultúrvezetőnek is szót ad, „hiszen bőven ránk fér, ha néha más etnikumból, kultúrkörből származó embertől tudjuk meg, milyen is kívülről a mi kis magyar világunk”.

Csinta Samu: tévhit, hogy nincs igény hosszabb írásokra Fotó: Filep Zsombor

A 235 oldalon harminckét interjú vár olvasásra vagy újraolvasásra. „A válogatás első szempontja az volt, melyik beszélgetés hangulatát, gesztusait tudom a leginkább felidézni, aztán jöhetett maga az írásmű szerkesztése. Mivel azonban egy könyv esetében is vannak terjedelmi korlátok, amelyeket nem lehet nagyon meghaladni, egyszer csak le kellett állni. Ha az Ajtók kilátással is hasonló pályát fut be, mint a Por alatt parázs, van esély egy harmadik kötetre is.” A szerzőnek meggyőződése – és ezt az első beszélgetőkönyv sikere is igazolta –, miszerint „tévhit, hogy nincs igény hosszabb írásokra, minden azon múlik, mit kínálunk az olvasónak. A beszélgetések kivétel nélkül nagy élménynek számítanak, általuk mérhetetlenül sokat gazdagodtam.” És vele együtt mi is gazdagodhatunk, ha időt szánunk az elolvasásukra!