Ajtók kilátással: megjelent Csinta Samu új kötete

Az Ajtók kilátással című kötetnek csütörtökön lesz az első bemutatója
Fotó: ARTprinter
Csinta Samu kapcsán legutóbb tavaly áprilisban, a Kovászna megye sporttörténetét a 18. század végétől számba vevő Háromszéki sportcsillagok kapcsán írtunk. Most az Ajtók kilátással című kötetével igyekszik eleget tenni olvasótábora elvárásainak.
A Sepsiszentgyörgyön élő, Feleki László-, báró Eötvös József- és EMKE Spectator-díjas újságíró, közíró számára a többnyire a Háromszék című napilapban megjelent interjúkat felsorakoztató, 2020 végén megjelent Por alatt parázs című beszélgetőkönyvének sikere egyértelműen visszaigazolta: az emberi kíváncsiság örök, egy jó beszélgetésre szinte bármikor kaphatók vagyunk. A folytatást így aztán mondhatni maga az olvasói érdeklődés „kényszerítette ki”.
A sepsiszentgyörgyi Artprinter Könyvkiadó gondozásában megjelent Ajtók kilátással című kötetben ugyancsak
Kommunikációs szakemberek, egyházi személyiségek, írók segítségével igyekszik körüljárni napjaink, korunk fontosnak ítélt kérdéseit, értékrendjét, szembesíteni interjúalanyait az olvasó általa valószínűsített kíváncsiságával, eme legfelsőbb „grémium” kérdéseivel.
„Úgy gondolom, rangos mezőny gyűlt össze, írók (Tompa Andrea, Visky András, Vida Gábor), színészek (Széles Anna, Szilágyi Enikő, Nemes Levente), lelkészek (Bustya János, Kovács István, Zelenák József) tekintetében is mindenképpen. Aczél Petra pedig kimondottan erős felütés, általa napjaink kommunikációjának sokat vitatott és félt elemei is terítékre kerülnek” – nyilatkozta a szerző lapunknak.
A könyvbemutatók menetrendje:
Sepsiszentgyörgy, Bod Péter Megyei Könyvtár – március 5., 18 óra
Kolozsvár, Vallásszabadság Háza – március 11., 18 óra
Marosvásárhely, Gemma Kávézó és Könyvesbolt – március 12., 17.30
Székelyudvarhely, Városi Könyvtár – március 24., 17.30 óra
Barót, Gyulai Líviusz Városi Könyvtár – március 31., 19 óra.
Az itt megjelent, „önhatalmúlag körvonalazott témák mentén sorakozó beszélgetésekkel” korábban a Háromszék, a Nőileg, a Székelyföld, a Liget és a Képmás hasábjain találkozhattunk, többnyire – de nem kizárólag – a Por alatt parázs megjelenése után.
Csinta román beszélgetőpartnernek, Petre Străchinaru egykori kultúrvezetőnek is szót ad, „hiszen bőven ránk fér, ha néha más etnikumból, kultúrkörből származó embertől tudjuk meg, milyen is kívülről a mi kis magyar világunk”.
Csinta Samu: tévhit, hogy nincs igény hosszabb írásokra
Fotó: Filep Zsombor
A 235 oldalon harminckét interjú vár olvasásra vagy újraolvasásra. „A válogatás első szempontja az volt, melyik beszélgetés hangulatát, gesztusait tudom a leginkább felidézni, aztán jöhetett maga az írásmű szerkesztése. Mivel azonban egy könyv esetében is vannak terjedelmi korlátok, amelyeket nem lehet nagyon meghaladni, egyszer csak le kellett állni. Ha az Ajtók kilátással is hasonló pályát fut be, mint a Por alatt parázs, van esély egy harmadik kötetre is.”
A szerzőnek meggyőződése – és ezt az első beszélgetőkönyv sikere is igazolta –, miszerint „tévhit, hogy nincs igény hosszabb írásokra, minden azon múlik, mit kínálunk az olvasónak. A beszélgetések kivétel nélkül nagy élménynek számítanak, általuk mérhetetlenül sokat gazdagodtam.” És vele együtt mi is gazdagodhatunk, ha időt szánunk az elolvasásukra!
A szerzőről
Csinta Samu1960-ban született Sepsiszentgyörgyön, 1992-ben diplomázott Budapesten a Bálint György Újságíró Iskolában, 1999 szeptemberéig különböző magyarországi napi- és hetilapoknál dolgozott sportújságíróként. Azt követően 2008 tavaszáig a Krónika című erdélyi napilap főszerkesztője, a 2012–2015-ös időszakban pedig az Erdélyi Napló című hetilap szakmai irányítója volt. Két publicisztikai gyűjteményben való felbukkanását követően 2014-ben, illetve 2016-ban két nagy sikerű, az erdélyi arisztokrácia újrakezdett történetéről szóló könyvet – Erdély újranemesítői, illetve Arisztokraták honfoglalása – jegyzett. 2015 tavaszán jelent meg a Plakátballada című dokumentumregénye, valamint A lélekmentő című, a híres erdélyi néprajzkutató, Kallós Zoltán első kilencven évéről szóló életregénye. A válaszúti alapítvány fennállásának huszonöt éves évfordulójára, 2017 júniusában rukkolt elő az Úton az Ararát felé című könyvével. A négyszeres olimpiai bajnok tornászról, Szabó Katiról írt, Az ötödik szer – Szabó Kati életei című életregényét 2018 januárjában mutatták be. 2020 decemberében látott napvilágot a Por alatt parázs című interjúkötete, 2021 augusztusában pedig a Bál a romkastélyban című, az arisztokraták erdélyi visszatérésének témáját tovább vivő dokumentumregénye került az olvasóközönség elé. 2021 októberében Álmok álmodói címen publikálta a Sepsi OSK tízéves fennállása, a sepsiszentgyörgyi labdarúgás száz éve alkalmával megjelent kötetet. A 2023-ban megjelent Szú, moly, rozsda című riportkötet a csíksomlyói emlékpark előkészületeinek történetét örökíti meg. 2025 elején a Háromszék sportcsillagai című kötete jött ki a nyomdából.
Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke mond ünnepi beszédet az idei március 15-i ünnepségen Kézdivásárhelyen – jelentette be Bokor Tibor polgármester kedden a közösségi oldalán.
Hét év után új kötettel jelentkezett a kézdivásárhelyi Borcsa Imola. A Majd megérted cím alatt egybefűzött, egymással szoros tartalmi kapcsolatban álló novellákból egy székelyföldi kisvárosi család története bontakozik ki.
Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint az adómódosításokat a törvény által előírt tíznapos közvita után, március 11-én fogadja el a helyi képviselő-testület, és másnapra minden adónak a csökkentett, aktuális értékekkel kell szerepelnie a Ghiseul.ron is.
Újra működik a közvilágítás Miklósváron, Köpecen, Felsőrákoson és Baróton, miután tisztázták a problémákat az áramszolgáltatóval. A közel félmillió lej értékben kiállított számlát tizenhat hónap alatt kell kifizetnie a baróti önkormányzatnak.
Olvasói adományoknak köszönhetően bővült a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár állománya, miután a tavaly év végi megszorítások miatt nem tudott új olvasmányokat beszerezni az intézmény.
Családi ház és mellélépületek gyulladtak ki hétfőn hajnalban Gelencén, jelentős anyagi kár keletkezett.
Több felelősséget ró a helyi hatóságokra, megkönnyíti a távoltartási végzés igénylését, és kötelezővé teszi a pszichológiai tanácsadást az agresszorok számára egy új törvénymódosítás. Szakembereket kérdeztünk arról, mit jelent mindez a gyakorlatban.
Nőkről nőknek szól a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola, valamint a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület közös szervezésében a nőnap és március 15. tiszteletére létrejövő kulturális esemény.
Fizetős dokumentumgyárrá változott és semminemű szakmai támogatást nem nyújt tagjainak a biokémikusokat, biológusokat és kémikusokat tömörítő szakmai szervezet, ami a tagságot tüntetésre és törvénymódosítás kezdeményezésére sarkallta.
Több beruházást készítenek elő Kézdiszék egyik legnagyobb községében: Csernátonban jelenleg a vízhálózat korszerűsítése a prioritás, de figyelmet fordítanak Kézdialbisra és Ikafalvára is. Az Anghel Saligny-program révén több kilométernyi út újul meg.
szóljon hozzá!