Ismertették a dátumot, amikortól elérhetők a csökkentett adók Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint az adómódosításokat a törvény által előírt tíznapos közvita után, március 11-én fogadja el a helyi képviselő-testület, és másnapra minden adónak a csökkentett, aktuális értékekkel kell szerepelnie a Ghiseul.ron is.

Kétféle forgatókönyvet készített elő a sepsiszentgyörgyi önkormányzat az esetleges adócsökkentésre, egyikhez kellett a kormány döntése is, ami a napokban lett hivatalos.

korábban írtuk Újabb adókedvezményeket kapnak a fogyatékkal élők és a régi házak tulajdonosai A kormány pénteken elfogadta a régi épületekre vonatkozó helyi adók, valamint a fogyatékkal élők által fizetendő helyi adók és bizonyos illetékek csökkentéséről szóló sürgősségi rendeletet.

Az ötven évnél régebbi lakások esetében 15, a száz évnél régebbieknél 25 százalékos adókedvezményt adnak, ám ezzel együtt is nagyobbak lesznek az adók, mint a tavalyiak – ismerte el a polgármester, hozzátéve, hogy minden személygépkocsi adóját a törvény által megengedett minimumra csökkentik. Jogi személyek telekadóját beltelkek esetében csak mérsékelni tudja az önkormányzat, kültelkek esetében a minimális szintre csökkenti.

Az adócsökkentések miatt az önkormányzat veszít a tervezett bevételből egymillió lejt, de ennek ellenére nagy beruházásokat tervez idén, noha a megvalósítási sorrend változhat, illetve lesz olyan beruházás, amit jövőre halasztanak.

Elsőrendű cél marad továbbra is a közösségépítés és városfejlesztés – ígérte az elöljáró, kiemelve: nyilván nem az összköltségekhez képest pár százalékot jelentő adókból, hanem bukaresti, brüsszeli támogatásokból. Hozzátette, az elmúlt években is a politikai alapon megszerzett források három-négyszeresét tették ki a helyi adóbevételeknek.

