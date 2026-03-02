Rovatok
Ismertették a dátumot, amikortól elérhetők a csökkentett adók Sepsiszentgyörgyön

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint az adómódosításokat a törvény által előírt tíznapos közvita után, március 11-én fogadja el a helyi képviselő-testület, és másnapra minden adónak a csökkentett, aktuális értékekkel kell szerepelnie a Ghiseul.ron is.

Bodor Tünde

2026. március 02., 19:212026. március 02., 19:21

2026. március 02., 19:222026. március 02., 19:22

Kétféle forgatókönyvet készített elő a sepsiszentgyörgyi önkormányzat az esetleges adócsökkentésre, egyikhez kellett a kormány döntése is, ami a napokban lett hivatalos.

korábban írtuk

Újabb adókedvezményeket kapnak a fogyatékkal élők és a régi házak tulajdonosai
Újabb adókedvezményeket kapnak a fogyatékkal élők és a régi házak tulajdonosai

A kormány pénteken elfogadta a régi épületekre vonatkozó helyi adók, valamint a fogyatékkal élők által fizetendő helyi adók és bizonyos illetékek csökkentéséről szóló sürgősségi rendeletet.

Az ötven évnél régebbi lakások esetében 15, a száz évnél régebbieknél 25 százalékos adókedvezményt adnak, ám ezzel együtt is nagyobbak lesznek az adók, mint a tavalyiak – ismerte el a polgármester, hozzátéve, hogy minden személygépkocsi adóját a törvény által megengedett minimumra csökkentik. Jogi személyek telekadóját beltelkek esetében csak mérsékelni tudja az önkormányzat, kültelkek esetében a minimális szintre csökkenti.

Az adócsökkentések miatt az önkormányzat veszít a tervezett bevételből egymillió lejt, de ennek ellenére nagy beruházásokat tervez idén, noha a megvalósítási sorrend változhat, illetve lesz olyan beruházás, amit jövőre halasztanak.

Elsőrendű cél marad továbbra is a közösségépítés és városfejlesztés – ígérte az elöljáró, kiemelve: nyilván nem az összköltségekhez képest pár százalékot jelentő adókból, hanem bukaresti, brüsszeli támogatásokból. Hozzátette, az elmúlt években is a politikai alapon megszerzett források három-négyszeresét tették ki a helyi adóbevételeknek.

A módosításokat a törvény által előírt tíznapos közvita után, március 11-én fogadja el a helyi képviselő-testület, aznapra

leállítják a Ghiseul.ro platformot is, hogy a szükséges kiigazításokat bevezessék, és másnapra minden adó a csökkentett, aktuális értékekkel szerepeljen

– tudtuk meg. A teljes évi adót egy összegben befizetőknek továbbra is jár a tízszázalékos kedvezmény,és marad az eredeti, március 31-iki határidő is.

Azok pedig, akik már befizették a teljes adót, egy kérvénnyel visszaigényelhetik a különbözetet, erre vonatkozóan az önkormányzatnak 45 napon belül rendelkeznie kell. Másik lehetőségként a pluszban befizetett pénzt levonják a jövő évi adóból, ez esetben semmi további intézkedésre nincs szükség.

A polgármester számításai szerint egy legtöbb 1600 köbcentis autóval és kétszobás lakással rendelkező sepsiszentgyörgyi család mintegy 400 lej adót kell befizessen.

Száműzni fogják a játékgépeket

Ha egyetlen család megy tönkre a szerencsejáték-függőség miatt, az is sok, ezért Sepsiszentgyörgy területéről kitiltják a játékgépeket – hangzott el a sajtótájékoztatón.

Nagy áttörésnek minősítette a polgármester, hogy most már nemcsak Bukarest dönthet arról, hogy megadja a működési engedélyt a játékbarlangoknak, hanem a helyi önkormányzatnak is lesz ebbe beleszólása. Élve ezzel a lehetőséggel, a polgármester az első adandó alkalommal kitiltja a városból a nyerőgépeket (ún. félkarú rablókat), legyenek azok külön játéktermekben, vagy akár kocsmákban, lottózókban.

korábban írtuk

Teljesen kitiltanák a játéktermeket Sepsiszentgyörgyről
Teljesen kitiltanák a játéktermeket Sepsiszentgyörgyről

Sok megválaszolatlan kérdés van még a kormány önkormányzatok érintő megszorításaival kapcsolatban, de arról alig esik szó, hogy a tervezett intézkedéscsomag pozitívumokat is tartalmaz: például ki lehet majd tiltani a játéktermeket a településekről.

„A szerencsejátékok rabjául esett emberek nemcsak a maguk életét, hanem a körülöttük lévőkét is negatívan befolyásolják” – indokolta döntését a polgármester. S miután szándékát már korábban is jelezte, nem érhette váratlanul az e téren vállalkozókat, akik – elmondása szerint – igyekeznek rábírni véleménye megváltoztatására: szerintük a kitiltás nem old meg semmit, hiszen

online is lehet szerencsejátékokat játszani.

Nagy pénzek forognak kockán, szakértők szerint egy játékgép egy hónapban kitermeli egy alkalmazott fizetését – mondta még el a polgármester.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
