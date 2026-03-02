Ismertették a dátumot, amikortól elérhetők a csökkentett adók Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Orbán Orsolya
Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint az adómódosításokat a törvény által előírt tíznapos közvita után, március 11-én fogadja el a helyi képviselő-testület, és másnapra minden adónak a csökkentett, aktuális értékekkel kell szerepelnie a Ghiseul.ron is.
Kétféle forgatókönyvet készített elő a sepsiszentgyörgyi önkormányzat az esetleges adócsökkentésre, egyikhez kellett a kormány döntése is, ami a napokban lett hivatalos.
A kormány pénteken elfogadta a régi épületekre vonatkozó helyi adók, valamint a fogyatékkal élők által fizetendő helyi adók és bizonyos illetékek csökkentéséről szóló sürgősségi rendeletet.
Az ötven évnél régebbi lakások esetében 15, a száz évnél régebbieknél 25 százalékos adókedvezményt adnak, ám ezzel együtt is nagyobbak lesznek az adók, mint a tavalyiak – ismerte el a polgármester, hozzátéve, hogy minden személygépkocsi adóját a törvény által megengedett minimumra csökkentik. Jogi személyek telekadóját beltelkek esetében csak mérsékelni tudja az önkormányzat, kültelkek esetében a minimális szintre csökkenti.
Az adócsökkentések miatt az önkormányzat veszít a tervezett bevételből egymillió lejt, de ennek ellenére nagy beruházásokat tervez idén, noha a megvalósítási sorrend változhat, illetve lesz olyan beruházás, amit jövőre halasztanak.
Elsőrendű cél marad továbbra is a közösségépítés és városfejlesztés – ígérte az elöljáró, kiemelve: nyilván nem az összköltségekhez képest pár százalékot jelentő adókból, hanem bukaresti, brüsszeli támogatásokból. Hozzátette, az elmúlt években is a politikai alapon megszerzett források három-négyszeresét tették ki a helyi adóbevételeknek.
A módosításokat a törvény által előírt tíznapos közvita után, március 11-én fogadja el a helyi képviselő-testület, aznapra
– tudtuk meg. A teljes évi adót egy összegben befizetőknek továbbra is jár a tízszázalékos kedvezmény,és marad az eredeti, március 31-iki határidő is.
Azok pedig, akik már befizették a teljes adót, egy kérvénnyel visszaigényelhetik a különbözetet, erre vonatkozóan az önkormányzatnak 45 napon belül rendelkeznie kell. Másik lehetőségként a pluszban befizetett pénzt levonják a jövő évi adóból, ez esetben semmi további intézkedésre nincs szükség.
Ha egyetlen család megy tönkre a szerencsejáték-függőség miatt, az is sok, ezért Sepsiszentgyörgy területéről kitiltják a játékgépeket – hangzott el a sajtótájékoztatón.
Nagy áttörésnek minősítette a polgármester, hogy most már nemcsak Bukarest dönthet arról, hogy megadja a működési engedélyt a játékbarlangoknak, hanem a helyi önkormányzatnak is lesz ebbe beleszólása. Élve ezzel a lehetőséggel, a polgármester az első adandó alkalommal kitiltja a városból a nyerőgépeket (ún. félkarú rablókat), legyenek azok külön játéktermekben, vagy akár kocsmákban, lottózókban.
Sok megválaszolatlan kérdés van még a kormány önkormányzatok érintő megszorításaival kapcsolatban, de arról alig esik szó, hogy a tervezett intézkedéscsomag pozitívumokat is tartalmaz: például ki lehet majd tiltani a játéktermeket a településekről.
„A szerencsejátékok rabjául esett emberek nemcsak a maguk életét, hanem a körülöttük lévőkét is negatívan befolyásolják” – indokolta döntését a polgármester. S miután szándékát már korábban is jelezte, nem érhette váratlanul az e téren vállalkozókat, akik – elmondása szerint – igyekeznek rábírni véleménye megváltoztatására: szerintük a kitiltás nem old meg semmit, hiszen
Nagy pénzek forognak kockán, szakértők szerint egy játékgép egy hónapban kitermeli egy alkalmazott fizetését – mondta még el a polgármester.
Újra működik a közvilágítás Miklósváron, Köpecen, Felsőrákoson és Baróton, miután tisztázták a problémákat az áramszolgáltatóval. A közel félmillió lej értékben kiállított számlát tizenhat hónap alatt kell kifizetnie a baróti önkormányzatnak.
Olvasói adományoknak köszönhetően bővült a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár állománya, miután a tavaly év végi megszorítások miatt nem tudott új olvasmányokat beszerezni az intézmény.
Családi ház és mellélépületek gyulladtak ki hétfőn hajnalban Gelencén, jelentős anyagi kár keletkezett.
Több felelősséget ró a helyi hatóságokra, megkönnyíti a távoltartási végzés igénylését, és kötelezővé teszi a pszichológiai tanácsadást az agresszorok számára egy új törvénymódosítás. Szakembereket kérdeztünk arról, mit jelent mindez a gyakorlatban.
Nőkről nőknek szól a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola, valamint a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület közös szervezésében a nőnap és március 15. tiszteletére létrejövő kulturális esemény.
Fizetős dokumentumgyárrá változott és semminemű szakmai támogatást nem nyújt tagjainak a biokémikusokat, biológusokat és kémikusokat tömörítő szakmai szervezet, ami a tagságot tüntetésre és törvénymódosítás kezdeményezésére sarkallta.
Több beruházást készítenek elő Kézdiszék egyik legnagyobb községében: Csernátonban jelenleg a vízhálózat korszerűsítése a prioritás, de figyelmet fordítanak Kézdialbisra és Ikafalvára is. Az Anghel Saligny-program révén több kilométernyi út újul meg.
Egy lehulló szikladarab rongálta meg a Vargyas-szorosban levő Almási-barlang bejáratához vezető vas feljárót és annak alsó tartószerkezetét. A feljáró alsó része jelentős károsodást szenvedett, így annak használata jelenleg balesetveszélyes.
Ünnepi hangversenyt tartanak március 14-én, szombaton a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház
nagytermében. A közönség egyetlen este során hallhatja az eredeti magyar népzenei dallamokat és azok nagyszabású, szimfonikus átdolgozásait.
A Román Színházi Szövetség nyilvánosságra hozta a 2026-os UNITER-díjak jelöltjeit. Köztük a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház két színészének, továbbá egykori igazgatójának neve is szerepel.
