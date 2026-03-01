Családon belüli erőszak: miért fontos a pszichológiai tanácsadás az agresszorok számára?

Az áldozatok védelmét növelő, az agresszorok büntetését szigorító javaslatot fogadott el a képviselőház
Több felelősséget ró a helyi hatóságokra, megkönnyíti a távoltartási végzés igénylését, és kötelezővé teszi a pszichológiai tanácsadást az agresszorok számára egy új törvénymódosítás. Szakembereket kérdeztünk arról, mit jelent mindez a gyakorlatban.
Idén januárban közel négyezer családon belüli erőszakkal kapcsolatos bűncselekményt jegyeztek fel. A hatóságokhoz egyetlen hónap alatt mintegy tizenkétezer bejelentés érkezett, ami napi átlagban több mint 380 esetet jelent. A bejelentések harmada bűncselekménynek minősült, és
– ezekre a lesújtó számadatokra világított rá Csép Éva-Andrea parlamenti képviselő, az agresszorokra vonatkozó eljárásokat szigorító és az áldozatvédelmet erősítő törvénymódosítás egyik kezdeményezője.
A képviselőház által elfogadott javaslat értelmében:
az áldozatok a bántalmazás helyszínén is kérhetik a távoltartási végzést;
a végzés kiállítását követő három napon belül a helyi önkormányzatok kötelesek felvenni a kapcsolatot az áldozattal, továbbá legalább 14 nappal a lejárat előtt tájékoztatniuk kell őt a hosszabbítás lehetőségéről;
az agresszor számára kötelezővé válik a pszichológiai tanácsadás vagy pszichoterápia, szükség esetén önkéntes vagy kényszerkezelés. Az előírás teljesítéséről havonta kell beszámolnia a rendőrségnek – ennek elmulasztása bírságot von maga után;
visszaeső agresszor esetében a távoltartási végzés akár kétéves időtartamra is kiállítható, amennyiben az elmúlt öt évben már volt ellene hasonló intézkedés;
a távoltartási végzéseket legfeljebb öt órán belül közölni kell a helyi hatóságokkal, amelyek szintén felelősek az áldozat védelméért.
A törvénytervezet a Hivatalos Közlönyben való megjelenését követően lép hatályba.
A módosítás értelmében az agresszornak pszichológiai tanácsadáson, pszichoterápián, illetve szükség esetén önkéntes vagy kényszerű kórházi kezelésen kell részt vennie. Abban az esetben, ha a bántalmazó pszichoaktív anyagokat fogyaszt, a bíróság elrendelheti, hogy egy kábítószer-fogyasztó személyekkel foglalkozó segélyprogramon vegyen részt.
– mutatott rá Donciu Anett klinikai pszichológus, a sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság keretén belül működő, családon belüli erőszak esetében beavatkozó mobil csapat szakembere.
A szakemberek szerint erősebb védelmi hálót alapoz meg az új törvénymódosítás
Aláhúzta: a kötelező tanácsadás szakmailag indokolt, és fontos, hogy az áldozatok mellett az elkövetőkkel is foglalkozzanak, mert csak így érhető el hosszú távon az újabb áldozatok számának csökkentése. A szakember szerint az erőszakos viselkedés általában több tényezőből áll:
tanult minták (gyermekkori családi modellek),
érzelemszabályozási problémák,
impulzuskontroll-zavar,
alkohol vagy szerhasználat,
személyiségvonások.
Amint magyarázta, az agresszíven viselkedő ember a kontroll, a dominancia megszerzésére törekszik ahelyett, hogy megoldaná a konfliktust, továbbá a teljesítményt helyezi előtérbe a kapcsolat rovására. Jó hír viszont az, hogy
például strukturált pszichológiai programokkal, felelősségvállalás erősítésével és terápiás módszerekkel. Tehát az agresszív emberek esetében is elérhető számottevő változás.
A változás mértéke több tényezőtől függ, például a személy motivációjától, a probléma mélységétől és a beavatkozás minőségétől, valamint attól, hogy a szakember szakmai felkészültsége és hozzáállása révén sikerül-e bizalmi kapcsolatot kialakítson az elkövetővel. Éppen ezért felmerülhet a kérdés, hogy lehet-e érdemi változást elérni az agresszor esetében, ha kényszerből, és nem saját akaratából fordul szakemberhez?
A családon belüli erőszak legtöbb esetben nőket érint, de férfiak is lehetnek áldozatok
Donciu Anett szerint a kezdeti motiváció hiánya nem zárja ki a fejlődés lehetőségét, de önmagában a kötelező részvétel természetesen nem garantál eredményt.
„A kötelező tanácsadás esetében a legfontosabb kérdés az, hogy az elkövető mennyire hajlandó valóban szembenézni önmagával. Előfordulhat, hogy valaki eleinte csak a büntetés elkerülése miatt jelenik meg a tanácsadáson. A folyamat során azonban döntési helyzetbe kerül: megmarad az önigazolásnál és a hárításnál, vagy elkezdi őszintén megvizsgálni saját működését. A változás ott kezdődik, amikor megszűnik a felelősség áthárítása,
– szögezte le a pszichológus.
A sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság szakemberei szerint egyre több bántalmazott kér segítséget, különösen azokban az esetekben, amikor távoltartási végzést kérelmeznek. A rendőrségi eljárás során a mobil intervenciós csapat szakembere is jelen van, aki az első pillanattól támogatja és kíséri az áldozatot, tájékoztatja a lehetőségeiről, és szükség esetén további segítséget ajánl fel.
A szociális igazgatóság munkatársai eddig is arra törekedtek, hogy a lehető legrövidebb időn belül felvegyék a kapcsolatot az áldozattal, amint tudomásukra jutott az eset. A kapcsolatfelvétel és az utánkövetés tehát nem új elem a munkájukban. Donciu Anett rámutatott:
Ez nagyobb biztonságot és kiszámíthatóságot teremt, és csökkenti annak kockázatát, hogy az áldozat információhiány miatt maradjon védelem nélkül.
Szép-Márk Linda-Mária pszichológus, a sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság ügyvezető igazgatója azt tapasztalta, hogy az évek alatt sokat változott a családon belüli erőszakhoz való viszonyulás. Régebben tabuként kezelték az emberek, a családok, sőt az intézmények is, és a mainál jóval korlátozottabbak voltak a tájékoztatási és beavatkozási módszertanok.
Szép-Márk Linda-Mária: a kapcsolati minta és a segítségkérés természetessége generációról generációra adódik át
Meglátása szerint fontos előrelépések születtek e téren jogi és szakmai szempontból is. A mostani törvénymódosítás pedig újabb előrelépés, ami több területen hoz változást:
Donciu Anett szerint ugyanakkor még mindig él az a felfogás, hogy a bántalmazás magánügy, mert a családon belüli erőszakot sokszor szégyen övezi. „Azt, hogy a családon belüli erőszak magánügy, tapasztalataink szerint, leginkább az elkövetők hangoztatják. Gyakran előfordul, hogy amikor az erőszak kiderül, akkor hangsúlyozzák, hogy ebbe másoknak nincs beleszólása, mert »ez az ő családjuk, az ő privát szférájuk«. Így próbálják tetteik súlyát minimalizálni és elhárítani a felelősségvállalást, miközben az áldozat szenvedése láthatatlanná válhat a környezet számára” – húzta alá.
A családon belüli bántalmazás nem magánügy – erre hívták fel a figyelmet a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján Háromszéken. A megyeháza előtt berendezett kiállítással a nők által átélt verbális agresszióra is rávilágítottak.
A szakemberek minden érintettet arra biztatnak, hogy merjen segítséget kérni. „A hallgatás nem az áldozatot védi, hanem az elkövetőt: minél tovább titkolja a történteket valaki, annál inkább az erőszakos fél marad kontrollban.
– húzta alá Donciu Anett.
Szép-Márk Linda-Mária arra hívta fel a figyelmet, hogy minden egyes segítségkérés generációs hatással bír. „Egy elsőként megtett lépés az áldozat vagy, akár az agresszor részéről, magába hordozza egy agressziómentesebb jövő lehetőségét is a következő generációk számára” – mutatott rá.
A családon belüli erőszak áldozatai a 0800 500 333-as ingyenes, naponta 24 órában, a hét minden napján elérhető telefonszámon kérhetnek segítséget. Vészhelyzet esetén a 112-es segélyhívószámot kell hívni. A sepsiszentgyörgyi érintettek a Szociális Támogatási Igazgatóság Erege utca 19. szám alatt lévő székhelyén személyesen is kérhetnek tájékoztatást és útmutatást hétköznaponként. Kapcsolattartó személy: Donciu Anett, telefonszám: 0711 938 603, 0267 312 111. E-mail: anett.donciu@dassepsi.ro. Amennyiben magyar nyelvű jogi segítségre van szükség, a Női Jogvédő Ügyelet elérhető a noijogvedougyelet@rmdsz.ro címen, vagy a 0725 109 757-es telefonszámon. Magyar nyelvű lelki segélyt a +40 754 800 808 telefonszámon vagy a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen lehet igényelni.
