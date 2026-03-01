Családon belüli erőszak: miért fontos a pszichológiai tanácsadás az agresszorok számára?

Az áldozatok védelmét növelő, az agresszorok büntetését szigorító javaslatot fogadott el a képviselőház

Több felelősséget ró a helyi hatóságokra, megkönnyíti a távoltartási végzés igénylését, és kötelezővé teszi a pszichológiai tanácsadást az agresszorok számára egy új törvénymódosítás. Szakembereket kérdeztünk arról, mit jelent mindez a gyakorlatban.

Idén januárban közel négyezer családon belüli erőszakkal kapcsolatos bűncselekményt jegyeztek fel. A hatóságokhoz egyetlen hónap alatt mintegy tizenkétezer bejelentés érkezett, ami napi átlagban több mint 380 esetet jelent. A bejelentések harmada bűncselekménynek minősült, és

egy hónap leforgása alatt öt nő életét vesztette

– ezekre a lesújtó számadatokra világított rá Csép Éva-Andrea parlamenti képviselő, az agresszorokra vonatkozó eljárásokat szigorító és az áldozatvédelmet erősítő törvénymódosítás egyik kezdeményezője. Hirdetés A képviselőház által elfogadott javaslat értelmében: az áldozatok a bántalmazás helyszínén is kérhetik a távoltartási végzést;

a végzés kiállítását követő három napon belül a helyi önkormányzatok kötelesek felvenni a kapcsolatot az áldozattal, továbbá legalább 14 nappal a lejárat előtt tájékoztatniuk kell őt a hosszabbítás lehetőségéről;

az agresszor számára kötelezővé válik a pszichológiai tanácsadás vagy pszichoterápia, szükség esetén önkéntes vagy kényszerkezelés. Az előírás teljesítéséről havonta kell beszámolnia a rendőrségnek – ennek elmulasztása bírságot von maga után;

visszaeső agresszor esetében a távoltartási végzés akár kétéves időtartamra is kiállítható, amennyiben az elmúlt öt évben már volt ellene hasonló intézkedés;

a távoltartási végzéseket legfeljebb öt órán belül közölni kell a helyi hatóságokkal, amelyek szintén felelősek az áldozat védelméért. A törvénytervezet a Hivatalos Közlönyben való megjelenését követően lép hatályba. Nagyobb figyelem az elkövetőn A módosítás értelmében az agresszornak pszichológiai tanácsadáson, pszichoterápián, illetve szükség esetén önkéntes vagy kényszerű kórházi kezelésen kell részt vennie. Abban az esetben, ha a bántalmazó pszichoaktív anyagokat fogyaszt, a bíróság elrendelheti, hogy egy kábítószer-fogyasztó személyekkel foglalkozó segélyprogramon vegyen részt.

Eddig az áldozatok kérhettek segítséget, és az agresszorok számára csupán ajánlott volt a részvétel, most azonban kötelezővé válik, ami jelentősen hozzájárulhat a további erőszakos cselekmények megelőzéséhez”

– mutatott rá Donciu Anett klinikai pszichológus, a sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság keretén belül működő, családon belüli erőszak esetében beavatkozó mobil csapat szakembere.

Aláhúzta: a kötelező tanácsadás szakmailag indokolt, és fontos, hogy az áldozatok mellett az elkövetőkkel is foglalkozzanak, mert csak így érhető el hosszú távon az újabb áldozatok számának csökkentése. A szakember szerint az erőszakos viselkedés általában több tényezőből áll: tanult minták (gyermekkori családi modellek),

érzelemszabályozási problémák,

impulzuskontroll-zavar,

alkohol vagy szerhasználat,

személyiségvonások. Amint magyarázta, az agresszíven viselkedő ember a kontroll, a dominancia megszerzésére törekszik ahelyett, hogy megoldaná a konfliktust, továbbá a teljesítményt helyezi előtérbe a kapcsolat rovására. Jó hír viszont az, hogy

az emberi viselkedés felnőttkorban is módosítható és fejleszthető,

például strukturált pszichológiai programokkal, felelősségvállalás erősítésével és terápiás módszerekkel. Tehát az agresszív emberek esetében is elérhető számottevő változás. Mennyit ér a terápia, ha nincs belső motiváció? A változás mértéke több tényezőtől függ, például a személy motivációjától, a probléma mélységétől és a beavatkozás minőségétől, valamint attól, hogy a szakember szakmai felkészültsége és hozzáállása révén sikerül-e bizalmi kapcsolatot kialakítson az elkövetővel. Éppen ezért felmerülhet a kérdés, hogy lehet-e érdemi változást elérni az agresszor esetében, ha kényszerből, és nem saját akaratából fordul szakemberhez?

Donciu Anett szerint a kezdeti motiváció hiánya nem zárja ki a fejlődés lehetőségét, de önmagában a kötelező részvétel természetesen nem garantál eredményt.

Az elkövető akkor tud előrelépni, ha belátja, hogy az agresszió döntés kérdése volt, és hogy más döntéseket is hozhat.

„A kötelező tanácsadás esetében a legfontosabb kérdés az, hogy az elkövető mennyire hajlandó valóban szembenézni önmagával. Előfordulhat, hogy valaki eleinte csak a büntetés elkerülése miatt jelenik meg a tanácsadáson. A folyamat során azonban döntési helyzetbe kerül: megmarad az önigazolásnál és a hárításnál, vagy elkezdi őszintén megvizsgálni saját működését. A változás ott kezdődik, amikor megszűnik a felelősség áthárítása,

sem a partner viselkedése, sem a stressz, sem a gyermekkori sérelmek, sem az alkohol-illetve szerfogyasztás nem mentik fel a bántalmazó magatartást”

– szögezte le a pszichológus. Nő az önkormányzat és helyi hatóságok felelőssége A sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság szakemberei szerint egyre több bántalmazott kér segítséget, különösen azokban az esetekben, amikor távoltartási végzést kérelmeznek. A rendőrségi eljárás során a mobil intervenciós csapat szakembere is jelen van, aki az első pillanattól támogatja és kíséri az áldozatot, tájékoztatja a lehetőségeiről, és szükség esetén további segítséget ajánl fel. A szociális igazgatóság munkatársai eddig is arra törekedtek, hogy a lehető legrövidebb időn belül felvegyék a kapcsolatot az áldozattal, amint tudomásukra jutott az eset. A kapcsolatfelvétel és az utánkövetés tehát nem új elem a munkájukban. Donciu Anett rámutatott:

a mostani módosítással a tájékoztatási kötelezettséget konkrét időkerethez kötik.

Ez nagyobb biztonságot és kiszámíthatóságot teremt, és csökkenti annak kockázatát, hogy az áldozat információhiány miatt maradjon védelem nélkül. Leküzdeni a szégyent Szép-Márk Linda-Mária pszichológus, a sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóság ügyvezető igazgatója azt tapasztalta, hogy az évek alatt sokat változott a családon belüli erőszakhoz való viszonyulás. Régebben tabuként kezelték az emberek, a családok, sőt az intézmények is, és a mainál jóval korlátozottabbak voltak a tájékoztatási és beavatkozási módszertanok.

Meglátása szerint fontos előrelépések születtek e téren jogi és szakmai szempontból is. A mostani törvénymódosítás pedig újabb előrelépés, ami több területen hoz változást:

a távoltartási végzésekre vonatkozó módosítások mellett megalapozza a hosszú távú utánkövetést úgy az áldozatok, mint az agresszorok esetében.

Donciu Anett szerint ugyanakkor még mindig él az a felfogás, hogy a bántalmazás magánügy, mert a családon belüli erőszakot sokszor szégyen övezi. „Azt, hogy a családon belüli erőszak magánügy, tapasztalataink szerint, leginkább az elkövetők hangoztatják. Gyakran előfordul, hogy amikor az erőszak kiderül, akkor hangsúlyozzák, hogy ebbe másoknak nincs beleszólása, mert »ez az ő családjuk, az ő privát szférájuk«. Így próbálják tetteik súlyát minimalizálni és elhárítani a felelősségvállalást, miközben az áldozat szenvedése láthatatlanná válhat a környezet számára" – húzta alá. A hallgatás nem az áldozatot védi, hanem az elkövetőt

Minden lépéssel, minden segítségkéréssel az áldozat saját biztonságát és életét védi, és nem a másiknak okoz »rosszat«”

– húzta alá Donciu Anett. Szép-Márk Linda-Mária arra hívta fel a figyelmet, hogy minden egyes segítségkérés generációs hatással bír. „Egy elsőként megtett lépés az áldozat vagy, akár az agresszor részéről, magába hordozza egy agressziómentesebb jövő lehetőségét is a következő generációk számára” – mutatott rá.