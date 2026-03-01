Rovatok
Fel van adva a lecke Csernátonban, ahol négy falu igényeit kell összehangolni

Négy falu fejlesztésének feladata hárul Csernáton község vezetésére • Fotó: Tuchiluș Alex

Négy falu fejlesztésének feladata hárul Csernáton község vezetésére

Fotó: Tuchiluș Alex

Több beruházást készítenek elő Kézdiszék egyik legnagyobb községében: Csernátonban jelenleg a vízhálózat korszerűsítése a prioritás, de figyelmet fordítanak Kézdialbisra és Ikafalvára is. Az Anghel Saligny-program révén több kilométernyi út újul meg.

Farkas Orsolya

2026. március 01., 16:072026. március 01., 16:07

Négy falu fejlesztésének feladata hárul Csernáton község vezetésére, és úgy tűnik, a közeljövőben minden településen sikerül elindítani, illetve megvalósítani egy-egy célkitűzést. Mágori István, a község 2024-ben megválasztott, első mandátumos polgármestere nyilatkozott a Székelyhonnak.

Útfelújítások és közműfejlesztés

A csernátoni községvezetés a napokban közölte a jó hírt:

sikerült aláírni két fontos támogatási szerződést az Anghel Saligny-programban.

A polgármester elmondása szerint a Dr. Rákossy Árpád utca 780 méteren, a Bod Péter utca 720 méteren, a Múzeum utca közel 2 kilométeren, míg a Dr. Cseh Károly utca csaknem 1,4 kilométeren kap új aszfaltburkolatot, vízelvezető árkokat, és ahol az utak szélessége megengedi, járdákat is.

Négy utca korszerűsítésére írta alá a szerződést Mágori István polgármester (jobbról) Gál Károly parlamenti képviselő (balról) jelenlétében • Fotó: Csernáton Község Polgármesteri Hivatala/Facebook

Négy utca korszerűsítésére írta alá a szerződést Mágori István polgármester (jobbról) Gál Károly parlamenti képviselő (balról) jelenlétében

Fotó: Csernáton Község Polgármesteri Hivatala/Facebook

A támogatás értéke jelentős, hiszen a két beruházásra összesen 18 millió lejt nyert az önkormányzat. Ehhez önrész is társul, amelynek összege a tervezett költségvetés szerint meghaladja az egymillió lejt.

Ennél előrehaladottabb fázisban van egy másik, a község számára fontos beruházás, amelyet szintén a kormányprogram keretében valósítanak meg.

Idézet
Február 23-án adtuk ki a munkakezdési parancsot a vízhálózat bővítését, korszerűsítését célzó projektünkre”

– közölte az elöljáró.

A beruházás keretében Alsó- és Felsőcsernátonban megújul a meglévő rendszer, Ikafalván pedig kiépítik a hálózatot. A községben jelentős gondot okoz a vízhálózat működése, jelenleg forrásokból és patakból biztosítják a vizet, de esőzések idején kénytelenek kizárni a patakot a vezetékekből, amelynek következtében csökken a vízhozam. A pályázat révén

új kutakat fúrnak, és ami még fontosabb, új víztisztító állomást is létrehoznak,

továbbá egy 50, valamint egy 300 köbméteres gyűjtőmedencét alakítanak ki. A lakosság tehát kutakból származó, tisztított vízhez jut majd.

Előkészítették a terveket az ikafalvi szennyvízhálózat kiépítésére • Fotó: Tuchiluș Alex

Előkészítették a terveket az ikafalvi szennyvízhálózat kiépítésére

Fotó: Tuchiluș Alex

„Sajnos ezzel még nem oldjuk meg teljesen a községünk vízellátását, mert Kézdialbisban még mindig nincs kiépítve korszerű, az egész települést ellátó vízhálózat. Ott ugyanezen a rendszeren keresztül szeretnénk megoldani az ellátást, viszont az egy külön projekt, amelynek megvannak a tervezési dokumentációi, jelenleg finanszírozási lehetőséget keresünk” – magyarázta Mágori István. Ami a falvakat illeti,

előkészítették Ikafalván a szennyvízhálózat kiépítését is,

jelenleg finanszírozási forrást keresnek arra is. Egyébként Alsó- és Felsőcsernátonban ezen a téren jól állnak, mindössze pár utcában kell még kiépíteni a hálózatot.

Tavasszal újra lendületet kaphat a felsőcsernátoni Bod Péter Általános Iskola felújítása • Fotó: Tuchiluș Alex

Tavasszal újra lendületet kaphat a felsőcsernátoni Bod Péter Általános Iskola felújítása

Fotó: Tuchiluș Alex

Iskolák, óvodák újulhatnak meg

Néhány héten belül újra lendületet kaphat a felsőcsernátoni Bod Péter Általános Iskola felújítása. A kivitelezést tavaly szerkezeti problémák hátráltatták, ezért a terveket frissíteni kellett. A tervek szerint

a módosított dokumentáció márciusban készül el, és ezt követően folytatódhatnak a munkálatok.

A felújítás idején az 5-8. osztályos diákok a felsőcsernátoni óvoda épületében tanulnak, míg az előkészítő és az 1-4. osztályos tanulók az alsócsernátoni Farkas–Konnáth-kúriában kaptak helyet.

A kézdialbisi óvoda és iskola is felújítás előtt áll • Fotó: Tuchiluș Alex

A kézdialbisi óvoda és iskola is felújítás előtt áll

Fotó: Tuchiluș Alex

Kézdialbisban szintén előkészítés alatt áll az iskola és az óvoda épületének felújítása. Elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, jelenleg a műszaki terv kidolgozása zajlik. A beruházást önrészből, az Óbudai Egyetem támogatásából, valamint további támogatásokból tervezik megvalósítani, a következő lépés a közbeszerzési eljárás lesz. A polgármester hangsúlyozta: a településen viszonylag kevés tanuló van, de

ameddig a gyermeklétszám lehetővé teszi, igyekeznek fenntartani az oktatási intézményeiket minden faluban.

Régi hiányosságot pótolnának

Az Angustia LEADER-csoporthoz benyújtandó pályázat révén Alsócsernáton központjának megújítása is tervben van. A projekt parkosítást, kisebb zöldövezetek kialakítását, parkolók létesítését és a gyalogos közlekedés feltételeinek javítását célozza. Ezzel párhuzamosan

az alsócsernátoni művelődési ház felújítását is újra napirendre tűznék.

Sokba fog kerülni az alsócsernátoni kultúrotthon felújítása, támogatási lehetőségeket keresnek • Fotó: Tuchiluș Alex

Sokba fog kerülni az alsócsernátoni kultúrotthon felújítása, támogatási lehetőségeket keresnek

Fotó: Tuchiluș Alex

„A négy faluban, tehát Alsócsernátonban, Felsőcsernátonban, Albisban és Ikafalván van egy-egy művelődési ház. Közülük három egyházi tulajdon, csak az alsócsernátoni tartozik az önkormányzathoz. Utóbbi jelen pillanatban használhatatlan állapotban van, a felújítására jelenleg is finanszírozási forrást keresünk. Ez sem egy rövid távú projekt, mert nagy költségvetésű projektről van szó” – szögezte le a polgármester.

Nemzetközi focitorna Csernátonban

Közösségi rendezvények házigazdája is lesz idén Csernáton: 12–14 éves gyermekeknek szóló, nemzetközi focitornát szerveznek itt. Az Eurocamp nevű rendezvényt minden évben megszervezik, de mindig máshol: Erdélyben, Magyarországon vagy éppen Felvidéken. Idén az anyaországi testvértelepülések résztvevőit látják vendégül: érkeznek Bólyról és valószínűleg Sármellékről is, valamint a felvidéki Negyedről.

2025-ben hosszabb idő után újra megszervezték a falunapokat Csernátonban, méghozzá Bod Péter Közösségi Napok címen. Az eseményt a Csernátoni Burrogtatóval egy hétvégén szervezték meg, amely a térség híres és színvonalas rendezvénye. A falunapokat minden bizonnyal idén is megtartják.

Háromszék
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

