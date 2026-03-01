Fel van adva a lecke Csernátonban, ahol négy falu igényeit kell összehangolni

Négy falu fejlesztésének feladata hárul Csernáton község vezetésére
Fotó: Tuchiluș Alex
Több beruházást készítenek elő Kézdiszék egyik legnagyobb községében: Csernátonban jelenleg a vízhálózat korszerűsítése a prioritás, de figyelmet fordítanak Kézdialbisra és Ikafalvára is. Az Anghel Saligny-program révén több kilométernyi út újul meg.
Négy falu fejlesztésének feladata hárul Csernáton község vezetésére, és úgy tűnik, a közeljövőben minden településen sikerül elindítani, illetve megvalósítani egy-egy célkitűzést. Mágori István, a község 2024-ben megválasztott, első mandátumos polgármestere nyilatkozott a Székelyhonnak.
A csernátoni községvezetés a napokban közölte a jó hírt:
A polgármester elmondása szerint a Dr. Rákossy Árpád utca 780 méteren, a Bod Péter utca 720 méteren, a Múzeum utca közel 2 kilométeren, míg a Dr. Cseh Károly utca csaknem 1,4 kilométeren kap új aszfaltburkolatot, vízelvezető árkokat, és ahol az utak szélessége megengedi, járdákat is.
Négy utca korszerűsítésére írta alá a szerződést Mágori István polgármester (jobbról) Gál Károly parlamenti képviselő (balról) jelenlétében
Fotó: Csernáton Község Polgármesteri Hivatala/Facebook
A támogatás értéke jelentős, hiszen a két beruházásra összesen 18 millió lejt nyert az önkormányzat. Ehhez önrész is társul, amelynek összege a tervezett költségvetés szerint meghaladja az egymillió lejt.
Ennél előrehaladottabb fázisban van egy másik, a község számára fontos beruházás, amelyet szintén a kormányprogram keretében valósítanak meg.
– közölte az elöljáró.
A beruházás keretében Alsó- és Felsőcsernátonban megújul a meglévő rendszer, Ikafalván pedig kiépítik a hálózatot. A községben jelentős gondot okoz a vízhálózat működése, jelenleg forrásokból és patakból biztosítják a vizet, de esőzések idején kénytelenek kizárni a patakot a vezetékekből, amelynek következtében csökken a vízhozam. A pályázat révén
továbbá egy 50, valamint egy 300 köbméteres gyűjtőmedencét alakítanak ki. A lakosság tehát kutakból származó, tisztított vízhez jut majd.
Előkészítették a terveket az ikafalvi szennyvízhálózat kiépítésére
Fotó: Tuchiluș Alex
„Sajnos ezzel még nem oldjuk meg teljesen a községünk vízellátását, mert Kézdialbisban még mindig nincs kiépítve korszerű, az egész települést ellátó vízhálózat. Ott ugyanezen a rendszeren keresztül szeretnénk megoldani az ellátást, viszont az egy külön projekt, amelynek megvannak a tervezési dokumentációi, jelenleg finanszírozási lehetőséget keresünk” – magyarázta Mágori István. Ami a falvakat illeti,
jelenleg finanszírozási forrást keresnek arra is. Egyébként Alsó- és Felsőcsernátonban ezen a téren jól állnak, mindössze pár utcában kell még kiépíteni a hálózatot.
Tavasszal újra lendületet kaphat a felsőcsernátoni Bod Péter Általános Iskola felújítása
Fotó: Tuchiluș Alex
Néhány héten belül újra lendületet kaphat a felsőcsernátoni Bod Péter Általános Iskola felújítása. A kivitelezést tavaly szerkezeti problémák hátráltatták, ezért a terveket frissíteni kellett. A tervek szerint
A felújítás idején az 5-8. osztályos diákok a felsőcsernátoni óvoda épületében tanulnak, míg az előkészítő és az 1-4. osztályos tanulók az alsócsernátoni Farkas–Konnáth-kúriában kaptak helyet.
A kézdialbisi óvoda és iskola is felújítás előtt áll
Fotó: Tuchiluș Alex
Kézdialbisban szintén előkészítés alatt áll az iskola és az óvoda épületének felújítása. Elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, jelenleg a műszaki terv kidolgozása zajlik. A beruházást önrészből, az Óbudai Egyetem támogatásából, valamint további támogatásokból tervezik megvalósítani, a következő lépés a közbeszerzési eljárás lesz. A polgármester hangsúlyozta: a településen viszonylag kevés tanuló van, de
Az Angustia LEADER-csoporthoz benyújtandó pályázat révén Alsócsernáton központjának megújítása is tervben van. A projekt parkosítást, kisebb zöldövezetek kialakítását, parkolók létesítését és a gyalogos közlekedés feltételeinek javítását célozza. Ezzel párhuzamosan
Sokba fog kerülni az alsócsernátoni kultúrotthon felújítása, támogatási lehetőségeket keresnek
Fotó: Tuchiluș Alex
„A négy faluban, tehát Alsócsernátonban, Felsőcsernátonban, Albisban és Ikafalván van egy-egy művelődési ház. Közülük három egyházi tulajdon, csak az alsócsernátoni tartozik az önkormányzathoz. Utóbbi jelen pillanatban használhatatlan állapotban van, a felújítására jelenleg is finanszírozási forrást keresünk. Ez sem egy rövid távú projekt, mert nagy költségvetésű projektről van szó” – szögezte le a polgármester.
Közösségi rendezvények házigazdája is lesz idén Csernáton: 12–14 éves gyermekeknek szóló, nemzetközi focitornát szerveznek itt. Az Eurocamp nevű rendezvényt minden évben megszervezik, de mindig máshol: Erdélyben, Magyarországon vagy éppen Felvidéken. Idén az anyaországi testvértelepülések résztvevőit látják vendégül: érkeznek Bólyról és valószínűleg Sármellékről is, valamint a felvidéki Negyedről.
2025-ben hosszabb idő után újra megszervezték a falunapokat Csernátonban, méghozzá Bod Péter Közösségi Napok címen. Az eseményt a Csernátoni Burrogtatóval egy hétvégén szervezték meg, amely a térség híres és színvonalas rendezvénye. A falunapokat minden bizonnyal idén is megtartják.
Egy lehulló szikladarab rongálta meg a Vargyas-szorosban levő Almási-barlang bejáratához vezető vas feljárót és annak alsó tartószerkezetét. A feljáró alsó része jelentős károsodást szenvedett, így annak használata jelenleg balesetveszélyes.
Ünnepi hangversenyt tartanak március 14-én, szombaton a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház
nagytermében. A közönség egyetlen este során hallhatja az eredeti magyar népzenei dallamokat és azok nagyszabású, szimfonikus átdolgozásait.
Multifunkcionális teret alakít ki a Bod Péter Megyei Könyvtár mögötti régi hőközpont helyén Kovászna Megye Tanácsa. A közbeszerzési eljárás még folyamatban van, a kazánház felújítása a remények szerint hamarosan elkezdődhet.
A Román Színházi Szövetség nyilvánosságra hozta a 2026-os UNITER-díjak jelöltjeit. Köztük a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház két színészének, továbbá egykori igazgatójának neve is szerepel.
Március 4-én, szerdán 18 órakor a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban (EMÜK) megnyílik a Nyomtatás folyamatban – Magyar kortárs grafika síkban és térben című kiállítás.
Megrongálták a nemrég felszerelt jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön, az Andrei Șaguna és a Vasile Goldiș utcák kereszteződésében, a rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőt.
Légitámadást szimuláló védelmi gyakorlatot tartottak csütörtökön egy Kézdivásárhely központjában található bankfiókban.
Képzeld el, hogy március 15-én Petőfivel, Vasvárival és társaival lógsz a városban matematikaóra helyett, amikor éppen kitör a forradalom. Rögvest elkap a szónoklat heve, beszélni akarsz a tömeghez. De mit mondasz?
Biztatóan közel van már a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház által magyar állami támogatással épülő bölcsőde átadása: a helyi tanács várhatóan csütörtöki ülésén jóváhagyja, hogy a létesítményt működtetés céljából átvegye a város.
A 2025-ös pusztító árvizek után, amelyek közel kétszáz házat rongáltak meg Nagyborosnyón és Kökösbácsteleken, a hatóságok ismét a kötelező lakásbiztosítás fontosságára figyelmeztetnek. Kovászna megyében a lakások alig több mint egyötöde biztosított.
