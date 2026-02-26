Légiriadót szimuláltak egy kézdivásárhelyi bankfiókban

Fotó: Tuchiluș Alex
Légitámadást szimuláló védelmi gyakorlatot tartottak csütörtökön egy Kézdivásárhely központjában található bankfiókban.
A forgatókönyv szerint a hatóságok értesítést kaptak egy esetleges légitámadásról, ennek nyomán megszólaltatták a légiriadó jelzésére szolgáló szirénát. A bank alkalmazottai és ügyfelei az épület alagsorában található óvóhelyre vonultak. A gyakorlat során a Kovászna megyei katasztrófavédelem (ISU) munkatársai ismertették a jelenlévőkkel a legfontosabb biztonsági intézkedéseket légiriadó esetére.
Felhívták a figyelmet arra, hogy veszély esetén
biztonságos menedéket kell keresni – lehetőleg pincében vagy ablak nélküli, belső helyiségben;
javasolt a fej és a nyak védelme puha tárgyakkal (például takaróval, ruhadarabbal);
óvóhelyen kell maradni mindaddig, amíg a hatóságok nem jelzik a veszély elmúltát.
Kiemelték az evakuálási útvonalak ismeretének fontosságát, illetve egy úgynevezett vészhelyzeti hátizsák összeállítását, amely tartalmaz ivóvizet, tartós élelmiszert, elsősegélycsomagot, zseblámpát, rádiót, elemeket, váltóruhát és egyéb alapvető eszközöket.
A gyakorlat célja az információs és döntéshozatali folyamatok tesztelése volt. Értékelték a reagálási időt, az érintett intézmények közötti együttműködést és a közriasztási rendszer hatékonyságát is.
Biztatóan közel van már a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház által magyar állami támogatással épülő bölcsőde átadása: a helyi tanács várhatóan csütörtöki ülésén jóváhagyja, hogy a létesítményt működtetés céljából átvegye a város.
A 2025-ös pusztító árvizek után, amelyek közel kétszáz házat rongáltak meg Nagyborosnyón és Kökösbácsteleken, a hatóságok ismét a kötelező lakásbiztosítás fontosságára figyelmeztetnek. Kovászna megyében a lakások alig több mint egyötöde biztosított.
Nyilvános árverést szervez a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatal a tulajdonában lévő, nem működőképes, megrongálódott vagy használatból kivont járművek értékesítésére.
Egy hétvége alatt hatvanhét bevetésük volt a Kovászna megyei tűzoltóknak, ezek közül huszonhárom sürgősségi egészségügyi ellátást igénylő eset volt. A tűzoltókat balesetekhez, lakástüzekhez, kidőlt fákhoz és leszakadt villanyvezetékekhez riasztották.
Enyhe sérülésekkel szállítottak kórházba egy 72 éves nőt Sepsiszentgyörgyön, miután egy személyautó elgázolta. A rendőrség megállapítása szerint a gyalogos szabályosan kelt át az úton, amikor a baleset megtörtént.
Fogadóórát tart a nép ügyvédje Sepsiszentgyörgyön március 2-án, hétfőn a Kovászna Megyei Prefektusi Hivatal épületében.
Könnyebb sérüléssel megúszta egy oltszemi fiatalember azt a medvetámadást, amelyben szombaton volt része a faluhoz közeli erdőben.
Jelen vannak az iskoláknál, rendezvényeken, és figyelnek a rongálókra, kéregetőkre, utcai árusokra. A sepsiszentgyörgyi helyi rendőrök mindezt létszámhiány mellett végzik, így néha csak ott tudnak beavatkozni, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.
Új, közepes méretű bölcsőde épül Sepsiszentgyörgyön, a Penny áruház mögötti területen. A beruházás nemcsak a férőhelyek számát növeli, hanem stratégiai pontot is jelent a városi bölcsődehálózat teljes lefedettségében.
