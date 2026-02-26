Légiriadót szimuláltak egy kézdivásárhelyi bankfiókban

A forgatókönyv szerint a hatóságok értesítést kaptak egy esetleges légitámadásról, ennek nyomán megszólaltatták a légiriadó jelzésére szolgáló szirénát. A bank alkalmazottai és ügyfelei az épület alagsorában található óvóhelyre vonultak. A gyakorlat során a Kovászna megyei katasztrófavédelem (ISU) munkatársai ismertették a jelenlévőkkel a legfontosabb biztonsági intézkedéseket légiriadó esetére.

Felhívták a figyelmet arra, hogy veszély esetén

biztonságos menedéket kell keresni – lehetőleg pincében vagy ablak nélküli, belső helyiségben;

javasolt a fej és a nyak védelme puha tárgyakkal (például takaróval, ruhadarabbal);

óvóhelyen kell maradni mindaddig, amíg a hatóságok nem jelzik a veszély elmúltát.

Kiemelték az evakuálási útvonalak ismeretének fontosságát, illetve egy úgynevezett vészhelyzeti hátizsák összeállítását, amely tartalmaz ivóvizet, tartós élelmiszert, elsősegélycsomagot, zseblámpát, rádiót, elemeket, váltóruhát és egyéb alapvető eszközöket.

A gyakorlat célja az információs és döntéshozatali folyamatok tesztelése volt. Értékelték a reagálási időt, az érintett intézmények közötti együttműködést és a közriasztási rendszer hatékonyságát is.