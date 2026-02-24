Balesetekkel, tűzesetekkel teli hétvége Háromszéken

Sepsiszentgyörgyön, Csomakőrösön és Sepsibükszád térségében is baleset történt a hétvégén
Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság
Egy hétvége alatt hatvanhét bevetésük volt a Kovászna megyei tűzoltóknak, ezek közül huszonhárom sürgősségi egészségügyi ellátást igénylő eset volt. A tűzoltókat balesetekhez, lakástüzekhez, kidőlt fákhoz és leszakadt villanyvezetékekhez riasztották.
2026. február 24., 18:042026. február 24., 18:04
2026. február 24., 19:282026. február 24., 19:28
Február 20-án Kurtapatakon gyulladt ki egy lakóház, amelynek tetőszerkezete a tűz következtében mintegy két négyzetméteren leégett, és kár keletkezett az egyik szoba mennyezetén is. A tüzet valószínűleg nem megfelelően szigetelt kémény okozta. Ugyanezen a napon Rétyre is riasztották a tűzoltókat, ahol egy ház kéménye gyulladt ki, miután azt feltételezhetően nem tisztították megfelelően. A tüzet időben sikerült megfékezni.
A tűz következtében jelentős kár keletkezett egy zabolai hétvégi házban
Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság
Február 21-én egy zabolai hétvégi ház ötven négyzetméteres helyiségében csaptak fel a lángok. A belső falak és több berendezési tárgy megsemmisült, tizenkét ablak és az elektromos hálózat tönkrement.
A tűz valószínűleg felügyelet nélkül hagyott, áram alatt lévő elektromos készülékek okozta rövidzárlat miatt keletkezett.
A tűzoltókat három közúti balesethez riasztották: Sepsiszentgyörgyre, Csomakőrösre és Sepsibükszádra.
Kidőlt fákat is eltávolítottak a tűzoltók
Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság
Ezenkívül három alkalommal kidőlt fákat távolítottak el, két esetben pedig leszakadt villanyvezetékek miatt biztosították a helyszínt. A mentés mellett terepfelderítést tartottak a hajléktalan személyek felkutatására, ugyanakkor három alkalommal segédkeztek túlsúlyos személyek szállításában is.
Enyhe sérülésekkel szállítottak kórházba egy 72 éves nőt Sepsiszentgyörgyön, miután egy személyautó elgázolta. A rendőrség megállapítása szerint a gyalogos szabályosan kelt át az úton, amikor a baleset megtörtént.
Fogadóórát tart a nép ügyvédje Sepsiszentgyörgyön március 2-án, hétfőn a Kovászna Megyei Prefektusi Hivatal épületében.
Könnyebb sérüléssel megúszta egy oltszemi fiatalember azt a medvetámadást, amelyben szombaton volt része a faluhoz közeli erdőben.
Jelen vannak az iskoláknál, rendezvényeken, és figyelnek a rongálókra, kéregetőkre, utcai árusokra. A sepsiszentgyörgyi helyi rendőrök mindezt létszámhiány mellett végzik, így néha csak ott tudnak beavatkozni, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.
Új, közepes méretű bölcsőde épül Sepsiszentgyörgyön, a Penny áruház mögötti területen. A beruházás nemcsak a férőhelyek számát növeli, hanem stratégiai pontot is jelent a városi bölcsődehálózat teljes lefedettségében.
Hat év után végre befejeződött a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola udvarának felújítása és rendezése.
Altatóorvos hiánya miatt ideiglenesen a sepsiszentgyörgyi megyei kórházba irányították át a sürgősségi és szülészeti esetek egy részét Kézdivásárhelyről. A kórházigazgató abban bízik, hogy a következő hetekben pótolni tudják az orvoshiányt.
A szorongás mindig abból ered, hogy feltételezgetünk – általában rosszat –, ennek következtében beszűkül a gondolkodásunk – véli a pszichológus. Az iskolában sokféle módon konfliktusba kerülhet a pedagógus és a diák szükséglete.
Népviseletes figurákkal egészül ki a Kerestély Koppány által megalkotott, legókockákból épült székelykapu. A gazdasszony neve Julcsa, a „legszebb székely menyecske”, párja pedig Ábel, aki „akkora kópé, hogy még a kockából is kicsavarja a viccet”.
Kasszásnőt ért bántalmazásról számoltak be lapunknak, amely az egyik sepsiszentgyörgyi nagyáruház önkiszolgáló részlegénél történt. A rendőrségnél megerősítették, hogy vizsgálatot indítottak az ügyben.
szóljon hozzá!