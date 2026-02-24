Balesetekkel, tűzesetekkel teli hétvége Háromszéken

Sepsiszentgyörgyön, Csomakőrösön és Sepsibükszád térségében is baleset történt a hétvégén

Egy hétvége alatt hatvanhét bevetésük volt a Kovászna megyei tűzoltóknak, ezek közül huszonhárom sürgősségi egészségügyi ellátást igénylő eset volt. A tűzoltókat balesetekhez, lakástüzekhez, kidőlt fákhoz és leszakadt villanyvezetékekhez riasztották.

Székelyhon 2026. február 24., 18:042026. február 24., 18:04 2026. február 24., 19:282026. február 24., 19:28

Február 20-án Kurtapatakon gyulladt ki egy lakóház, amelynek tetőszerkezete a tűz következtében mintegy két négyzetméteren leégett, és kár keletkezett az egyik szoba mennyezetén is. A tüzet valószínűleg nem megfelelően szigetelt kémény okozta. Ugyanezen a napon Rétyre is riasztották a tűzoltókat, ahol egy ház kéménye gyulladt ki, miután azt feltételezhetően nem tisztították megfelelően. A tüzet időben sikerült megfékezni.

A tűz következtében jelentős kár keletkezett egy zabolai hétvégi házban Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság

Február 21-én egy zabolai hétvégi ház ötven négyzetméteres helyiségében csaptak fel a lángok. A belső falak és több berendezési tárgy megsemmisült, tizenkét ablak és az elektromos hálózat tönkrement.

Három személy sérült meg, egyiküket első- és másodfokú égési sérülésekkel szállítottak kórházba.

A tűz valószínűleg felügyelet nélkül hagyott, áram alatt lévő elektromos készülékek okozta rövidzárlat miatt keletkezett. Hirdetés A tűzoltókat három közúti balesethez riasztották: Sepsiszentgyörgyre, Csomakőrösre és Sepsibükszádra.

Kidőlt fákat is eltávolítottak a tűzoltók Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság