Március 10-én választja meg a parlament az új ombudsmant

A képviselőház és a szenátus március 10-én 13 órától együttes ülést tart, amelyen megválasztják az új ombudsmant, az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) vezetőségének több tagját és a Számvevőszék egyik tanácsosát.

A CNCD vezetőtestületének 11 tagja közül hatnak jár le a mandátuma. A jelöléseket február 27-én 12 óráig lehet benyújtani,

az új tagokról pedig a képviselőház és a szenátus március 10-i együttes ülésén döntenek

– ismerteti az Agerpres. Hirdetés Ugyanezen az ülésen választják meg az új ombudsmant is. A tisztséget jelenleg betöltő Renate Weber ötéves mandátuma 2024 júniusában lejárt.

A parlamenti frakciók március 6-ig tehetnek jelöléseket, ezután a jogi szakbizottságok meghallgatják a jelölteket, és március 9-ig közös jelentést készítenek az alkalmasságukról.