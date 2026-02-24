UNICEF: négy évvel a háború kezdete után is minden harmadik ukrán gyermek menekültként él

Az ukrajnai háború ötödik évébe lépve az ukrán gyermekek több mint egyharmada, csaknem 2,6 millióan továbbra is menekültként élnek - közölte kedden az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF).

Az UNICEF Magyar Bizottsága által ismertetett közlemény szerint a menekült gyermekek közül több mint 791 ezren belföldön kényszerültek lakóhelyük elhagyására, csaknem 1,8 millióan pedig külföldön találtak ideiglenes menedéket. Egy biztonságos hely megtalálásához sok esetben többször is menekülni kellett: a háborús övezetekben élő 15-19 évesek harmada legalább kétszer költözött az elmúlt évek során.

Négy évvel a háború kezdete után minden harmadik gyermek még mindig átmeneti menedékhelyen él, ahonnan lehet, hogy újra el kell menekülnie, mert a háború eléri őket”

– hangsúlyozta Regina de Dominicis, az UNICEF európai és közép-ázsiai regionális igazgatója az MTI szemléje szerint. A folyamatos bombázásokban – beleértve az egyre növekvő számú távolsági támadásokat –

2022. február 24. óta több mint 3200 gyermek sérült meg, vagy vesztette életét. 2025-ben 10 százalékkal nőtt a gyermekáldozatok száma az előző évhez képest.

A háború negyedik évére minden ötödik gyermek elveszített egy hozzá közel álló személyt, és minden harmadik saját szemével látott erőszakot – mutatott rá a szervezet képviselője. Kiemelte, hogy a tél újabb frontot nyitott: az energia- és vízhálózatot ért támadások következtében családok milliói maradtak napokra fűtés, áram és víz nélkül, miközben a hőmérséklet akár mínusz 18 Celsius-fokig is süllyedt. Az újszülöttek és a csecsemők különösen veszélyeztetettek:

megfelelő fűtés és egészségügyi ellátás hiányában állapotuk rövid idő alatt életveszélyessé válhat.

Az ország energiaellátása jelenleg a háború előtti kapacitás mintegy harmadán működik, a mindennapokat gyakran 12-20 órás áramszünetek nehezítik. Ezen felül a gyermekek számára létfontosságú szolgáltatások súlyos károkat szenvedtek:

több mint 1700 iskola és oktatási intézmény rongálódott vagy semmisült meg, így a gyerekek egyharmada nem tud teljes tanítási időben és jelenléti oktatásban részt venni.

Az élő oktatás hiánya nemcsak a gyerekek tanulmányaiban okoz lemaradást, hanem a szociális kapcsolataikat, társas kapcsolódási lehetőségeiket is veszélyezteti. Tavaly csaknem kétszáz egészségügyi intézmény is elérhetetlenné vált a támadások miatt, ami tovább korlátozza az amúgy is nehézkes és akadozó ellátáshoz való hozzáférést. A közlemény szerint a fizikai veszélyeken túl a gyermekek mentális egészsége is súlyos terhelés alatt áll. A folyamatos félelem, az óvóhelyeken töltött órák és a társas kapcsolatok hiánya különösen a serdülők számára megterhelő. Egy friss felmérés szerint

a 15-19 évesek egynegyede elveszítette reményét Ukrajna felépülésében és jövőjében

– mutatott rá az UNICEF. A szervezet szerint Ukrajnán belül megközelítőleg 1,9 millió gyermeknek van szüksége sürgősen humanitárius segítségre. Az UNICEF országszerte és a befogadó országokban is támogatást nyújt a menekülőben lévő, folyamatos erőszak által fenyegetett gyermekeknek: biztonságos vízhez, egészségügyi ellátáshoz, élelmiszerhez, oktatáshoz, gyermekvédelemhez, valamint mentális egészségügyi és pszichoszociális támogatáshoz biztosít hozzáférést, miközben hozzájárul az iskolák, egészségügyi intézmények és vízrendszerek helyreállításához.

Tavaly az UNICEF 7 millió embert – köztük 2,5 millió gyermeket – ért el Ukrajnában életmentő segítséggel.