UNICEF: négy évvel a háború kezdete után is minden harmadik ukrán gyermek menekültként él

Ukrajnai menekült gyerekkel az orosz-ukrán háború négy évvel ezelőtti kitörésekor
Fotó: Haáz Vince
Az ukrajnai háború ötödik évébe lépve az ukrán gyermekek több mint egyharmada, csaknem 2,6 millióan továbbra is menekültként élnek - közölte kedden az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF).
Az UNICEF Magyar Bizottsága által ismertetett közlemény szerint a menekült gyermekek közül több mint 791 ezren belföldön kényszerültek lakóhelyük elhagyására, csaknem 1,8 millióan pedig külföldön találtak ideiglenes menedéket. Egy biztonságos hely megtalálásához sok esetben többször is menekülni kellett: a háborús övezetekben élő 15-19 évesek harmada legalább kétszer költözött az elmúlt évek során.
– hangsúlyozta Regina de Dominicis, az UNICEF európai és közép-ázsiai regionális igazgatója az MTI szemléje szerint.
A folyamatos bombázásokban – beleértve az egyre növekvő számú távolsági támadásokat –
A háború negyedik évére minden ötödik gyermek elveszített egy hozzá közel álló személyt, és minden harmadik saját szemével látott erőszakot – mutatott rá a szervezet képviselője.
Kiemelte, hogy a tél újabb frontot nyitott: az energia- és vízhálózatot ért támadások következtében családok milliói maradtak napokra fűtés, áram és víz nélkül, miközben a hőmérséklet akár mínusz 18 Celsius-fokig is süllyedt. Az újszülöttek és a csecsemők különösen veszélyeztetettek:
Az ország energiaellátása jelenleg a háború előtti kapacitás mintegy harmadán működik, a mindennapokat gyakran 12-20 órás áramszünetek nehezítik.
Ezen felül a gyermekek számára létfontosságú szolgáltatások súlyos károkat szenvedtek:
Az élő oktatás hiánya nemcsak a gyerekek tanulmányaiban okoz lemaradást, hanem a szociális kapcsolataikat, társas kapcsolódási lehetőségeiket is veszélyezteti. Tavaly csaknem kétszáz egészségügyi intézmény is elérhetetlenné vált a támadások miatt, ami tovább korlátozza az amúgy is nehézkes és akadozó ellátáshoz való hozzáférést.
A közlemény szerint a fizikai veszélyeken túl a gyermekek mentális egészsége is súlyos terhelés alatt áll. A folyamatos félelem, az óvóhelyeken töltött órák és a társas kapcsolatok hiánya különösen a serdülők számára megterhelő. Egy friss felmérés szerint
– mutatott rá az UNICEF.
A szervezet szerint Ukrajnán belül megközelítőleg 1,9 millió gyermeknek van szüksége sürgősen humanitárius segítségre. Az UNICEF országszerte és a befogadó országokban is támogatást nyújt a menekülőben lévő, folyamatos erőszak által fenyegetett gyermekeknek: biztonságos vízhez, egészségügyi ellátáshoz, élelmiszerhez, oktatáshoz, gyermekvédelemhez, valamint mentális egészségügyi és pszichoszociális támogatáshoz biztosít hozzáférést, miközben hozzájárul az iskolák, egészségügyi intézmények és vízrendszerek helyreállításához.
A téli időszakban 1,65 millió ember, köztük 470 ezer gyermek támogatásán dolgozik.
„A nemzetközi humanitárius jog szerinti kötelezettségeket be kell tartani. Minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a gyermekek és a polgári infrastruktúra védelme érdekében. Minden gyermeknek joga van biztonságban felnőni, és ezt a jogot kivétel nélkül tiszteletben kell tartani” – szögezte le Regina de Dominicis regionális UNICEF-igazgató.
