Kifordulhat az esernyő

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) újabb első- és másodfokú riasztásokat adott ki havazás és hóviharok miatt az ország több régiójában.

A szakemberek szerint kedd déltől este nyolc óráig másodfokú (narancssárga) riasztás érvényes hóviharok miatt a Déli-Kárpátok és a Kárpát-kanyar 1500 méter fölötti térségeiben. Az

Kedd este nyolc órakor újabb másodfokú riasztás lép érvénybe szerda délelőtt tíz óráig az említett területeken. A Déli-Kárpátok és a Kárpát-kanyar 1700 méter fölötti régióban szerdán dél és este 8 óra között továbbra is másodfokú riasztás lesz érvényben.

Hirdetés

Kedd este nyolc óráig, majd szerda reggeltől estig elsőfokú (sárga) riasztás érvényes a Déli-Kárpátokban, a Kárpát-kanyarban és az Erdélyi-szigethegység egyes részein, ahol havazik, a szél pedig 60–85 kilométer/órás sebességgel fúj. 10–15 centiméteres új hóréteg rakódhat le.

Kedd estig elsőfokú szélriasztás van érvényben a Bánságban, Olténiában, Erdély egyes részein, Munténia délnyugati részében, ahol a széllökések sebessége elérheti az 50–70 kilométert óránként, szerdán pedig Moldva és Erdély egyes részeit, Olténia délnyugati és Dobrudzsa északi felét érinti a riasztás.

A csapadékra vonatkozóan pedig még érvényben van a hétfőn kiadott riasztás, miszerint egy csapadékzóna az északnyugati régiók felől terjeszkedik, és az ország legnagyobb részét érinteni fogja. A csapadék túlnyomórészt eső formájában jelentkezik (akár záporos, zivataros jelleggel is), de északon és a középső országrészen – illetve szerdára virradóan még kiterjedtebb területeken – havas eső és havazás is előfordulhat.