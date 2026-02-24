Kifordulhat az esernyő

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) újabb első- és másodfokú riasztásokat adott ki havazás és hóviharok miatt az ország több régiójában.
A szakemberek szerint kedd déltől este nyolc óráig másodfokú (narancssárga) riasztás érvényes hóviharok miatt a Déli-Kárpátok és a Kárpát-kanyar 1500 méter fölötti térségeiben. Az
Kedd este nyolc órakor újabb másodfokú riasztás lép érvénybe szerda délelőtt tíz óráig az említett területeken. A Déli-Kárpátok és a Kárpát-kanyar 1700 méter fölötti régióban szerdán dél és este 8 óra között továbbra is másodfokú riasztás lesz érvényben.
Kedd este nyolc óráig, majd szerda reggeltől estig elsőfokú (sárga) riasztás érvényes a Déli-Kárpátokban, a Kárpát-kanyarban és az Erdélyi-szigethegység egyes részein, ahol havazik, a szél pedig 60–85 kilométer/órás sebességgel fúj. 10–15 centiméteres új hóréteg rakódhat le.
Kedd estig elsőfokú szélriasztás van érvényben a Bánságban, Olténiában, Erdély egyes részein, Munténia délnyugati részében, ahol a széllökések sebessége elérheti az 50–70 kilométert óránként, szerdán pedig Moldva és Erdély egyes részeit, Olténia délnyugati és Dobrudzsa északi felét érinti a riasztás.
A csapadékra vonatkozóan pedig még érvényben van a hétfőn kiadott riasztás, miszerint egy csapadékzóna az északnyugati régiók felől terjeszkedik, és az ország legnagyobb részét érinteni fogja. A csapadék túlnyomórészt eső formájában jelentkezik (akár záporos, zivataros jelleggel is), de északon és a középső országrészen – illetve szerdára virradóan még kiterjedtebb területeken – havas eső és havazás is előfordulhat.
Mérsékelt mennyiségű csapadékra, hegyvidéken hóviharra, valamint a szél megerősödésére vonatkozó figyelmeztetést bocsájtott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn délelőtt 10 órától szerda este 10 óráig.
Következő ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogad el a helyi adók felülvizsgálatáról – számolt be kedden az RFI-nek adott nyilatkozatában Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.
Ukrajna mindannyiunkért harcol, és csodálatra méltó bátorsággal és kitartással fenntartja az egész kontinens biztonságát – üzente Nicușor Dan államelnök az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján.
Míg tegnap csak egyes kutaknál haladta meg a 8,2 lejt egy liter gázolaj ára, addig mára ez általánossá vált: alig találni olyan üzemanyagtöltő-állomást, ahol ezalatt kínálnák a dízelt. Sőt, van ahol egy bani híján már 8,3 lej.
Hargita megyére jellemző ételek receptjeiből készítenek kiadványt, és bevezetik a „narancslepke” minősítést a vendéglátók számára. Mindemellett számos programmal készülnek a jövő évre, amikor a megye viseli az Európa Gasztronómiai Régiója címet.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint az állami költségvetés tervezete elméletileg a jövő héten kerül megvitatásra a parlament elé.
Több tízezernyi hamisított ruházati cikket, parfümöt és bőrárut foglaltak le a román határrendészek egy olyan kamionból, amelyet az országban jegyeztek be, de török sofőr vezette. A lefoglalt áru értékét mintegy hétmillió lejre becsülik.
A Wizz Air a héten szerda éjjel és csütörtök reggel között átmenetileg szünetelteti a foglalási és digitális ügyfélszolgálati rendszereinek elérhetőségét, mivel a légitársaság ütemezett karbantartást hajt végre – közölte a Wizz Air hétfőn az MTI-vel.
Kerítésnek ütközött és felborult hétfőn este egy butángázt szállító tartálykocsi az 1-es országúton, a Szeben megyei Skorei településen.
Egy nő és egy férfi életét vesztette egy hétfő esti balesetben Brăila megyében, egy hatéves kislány és egy másik férfi pedig megsérült.
Több mint 23 ezer Hargita megyei gazda kapta meg mostanig a tavaly igényelt egységes mezőgazdasági alaptámogatásokat. Kovászna megyében is 90 százalék fölötti ez az arány. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásokat még várja a jogosultak egy része.
