Ezt üzenete Nicușor Dan az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján

Ukrajna mindannyiunkért harcol, és csodálatra méltó bátorsággal és kitartással fenntartja az egész kontinens biztonságát – üzente Nicușor Dan államelnök az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján.
2026. február 24., 16:052026. február 24., 16:05
Keddi Facebook-bejegyzésben, amelyet ukrán hivatali kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel közösen készült fotóval illusztrált, Nicușor Dan elnök felidézte, hogy „négy évvel ezelőtt az Európa számára egyik legszörnyűbb forgatókönyv vált valósággá”.
Azóta Ukrajna mindannyiunkért harcol, és csodálatra méltó bátorsággal és kitartással fenntartja egész kontinensünk biztonságát. Szétszakított családok, elképzelhetetlen drámák, elveszett életek, mindezek hatalmas áldozatokat és erőfeszítéseket jelentenek, amelyekért hálásak vagyunk az ukrán népnek” – idézi az államfőt az Agerpres.
Nicușor Dan hangsúlyozta ugyanakkor, hogy
„Európai Uniós partnereinkkel együtt azt állítjuk, hogy a háború lezárására irányuló tárgyalásoknak mindaddig folytatódniuk kell, amíg az igazságos béke feltételei nem teljesülnek, olyan biztonsági garanciákkal, amelyek megakadályozzák az új konfliktusok kialakulásának lehetőségét. Az ukrajnai béke békét jelent Európa számára is. Bárkinek, aki polgárainkat fenyegeti, tudnia kell, hogy erőnk az egységben rejlik. Az Európai Unió pedig egyre erősebbé és szolidárisabbá válik” – olvasható az elnök bejegyzésében.
Négy évvel ezelőtt, 2022. február 24-én reggel Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette az úgynevezett „különleges katonai művelet” megindítását, amelyet Ukrajna keleti területeinek biztosításával és Ukrajna állítólagos „náci” vezetés aluli „felszabadításával” indokolt. Az ukrán néppel való szolidaritás jegyében a Cotroceni-palotát az ukrán százló színeivel világítják meg kedd este.
