Erdei sétára mentek, egyiküket megtámadta egy medve

Fotó: Pál Árpád
Könnyebb sérüléssel megúszta egy oltszemi fiatalember azt a medvetámadást, amelyben szombaton volt része a faluhoz közeli erdőben.
2026. február 24., 16:062026. február 24., 16:06
Két fiatalember két pásztorkutyával ment egy erdei sétára, elmondásuk szerint azért, hogy megjárassák a kutyákat – mesélt annak a medvetámadásnak az előzményeiről Fodor István bodoki polgármester, amelyről Ráduly István Kovászna megyei prefektus keddi sajtótájékoztatóján is beszámoltak.
A vadászmúlttal rendelkező polgármester szerint a fiatal anyamedvék sokkal agresszívebbek, mint az idősebbek, mert még nincs tapasztalatuk arra vonatkozóan, hogyan kerüljék el az embert. A községvezető szerint ugyanakkor az sem volt szerencsés megoldás, hogy a kutyákat szabadon engedték a gazdáik, mert azok ily módon a barlangjából kipiszkálhatták, megzavarhatták a nagyvadat.
A medve végül csak az egyik fiatalt harapta meg a lábán, illetve karmolta meg a szeme alatt, aztán elszaladt.
ahonnan aztán a sebesült fiatal szülei autóval vitték kórházba fiukat.
Az eset figyelmeztetésül szolgálhat másoknak is, akik mostanában kamerákkal járják az erdőt – hívta fel a figyelmet Fodor István.
