Erdei sétára mentek, egyiküket megtámadta egy medve

Két fiatalember két pásztorkutyával ment egy erdei sétára, elmondásuk szerint azért, hogy megjárassák a kutyákat – mesélt annak a medvetámadásnak az előzményeiről Fodor István bodoki polgármester, amelyről Ráduly István Kovászna megyei prefektus keddi sajtótájékoztatóján is beszámoltak.

A kutyák zavarhatták meg a nagyvadat, ami feltehetően egy fiatal anyamedve volt.

A vadászmúlttal rendelkező polgármester szerint a fiatal anyamedvék sokkal agresszívebbek, mint az idősebbek, mert még nincs tapasztalatuk arra vonatkozóan, hogyan kerüljék el az embert. A községvezető szerint ugyanakkor az sem volt szerencsés megoldás, hogy a kutyákat szabadon engedték a gazdáik, mert azok ily módon a barlangjából kipiszkálhatták, megzavarhatták a nagyvadat.

A medve végül csak az egyik fiatalt harapta meg a lábán, illetve karmolta meg a szeme alatt, aztán elszaladt.