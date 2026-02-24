Rovatok
Sepsiszentgyörgyre látogat a nép ügyvédje

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fogadóórát tart a nép ügyvédje Sepsiszentgyörgyön március 2-án, hétfőn a Kovászna Megyei Prefektusi Hivatal épületében.

Székelyhon

2026. február 24., 16:552026. február 24., 16:55

A Nép Ügyvédje a Brassói Területi Iroda képviselőin keresztül fogadóórát tart a Sepsiszentgyörgyön március 2-án, hétfőn 10 órától. Jelentkezni személyesen, illetve telefonon lehet a prefektúránál (0267 315 444) vagy a brassói területi irodánál (0268 471 100).

Az eljárás ingyenes, és az anyanyelv használata garantált.

A 35/1997-es törvény értelmében a Nép Ügyvédje azokat az eseteket vizsgálja, amikor közigazgatási hatóságok vagy állami vállalatok megsértették az állampolgári jogokat vagy szabadságokat.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
