Sepsiszentgyörgyre látogat a nép ügyvédje

2026. február 24., kedd

A szükségesnél kevesebb emberrel próbál helytállni a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség

Jelen vannak az iskoláknál, rendezvényeken, és figyelnek a rongálókra, kéregetőkre, utcai árusokra. A sepsiszentgyörgyi helyi rendőrök mindezt létszámhiány mellett végzik, így néha csak ott tudnak beavatkozni, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.