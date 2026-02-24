Harmincezer lej értékben lopott építkezési anyagokat és szerszámokat három fiatal Maros megyében

A gyanú szerint több építkezési cégtől is lopott a három fiatalember, köztük egy kiskorú
Fotó: Maros megyei rendőrség
Marosvásárhelyen, Ákosfalván és Maroskeresztúron végzett házkutatást a rendőrség február 24-én olyan személyeknél, akik a nyomozók szerint gyanúja szerint több marosvásárhelyi építkezési céget is megkárosítottak.
Minősített lopás gyanúja miatt tartottak házkutatásokat három településen a marosvásárhelyi rendőrség bűnügyi nyomozói. Információik alapján a gyanúsítottak
A házkutatások során számos bizonyítékot – ruházati cikkeket és elektromos kézi szerszámokat – foglaltak le, valamint négy személyt állítottak elő kihallgatásra.
A bizonyítékok alapján
A nyomozás az ügyészség felügyelete mellett folytatódik.
