Harmincezer lej értékben lopott építkezési anyagokat és szerszámokat három fiatal Maros megyében

2026. február 19., csütörtök

Drágulhat a parkolás Marosvásárhelyen: inflációkövető tarifák és módosuló büntetések

Újabb drágulás érheti el a marosvásárhelyi autósokat, amennyiben a helyi tanács rábólint a legfrissebb határozattervezetre. A 9,7 százalékos inflációval kiigazított árak mellett nemcsak az óradíjak, hanem a bliccelésért járó pótdíjak is emelkedhetnek.