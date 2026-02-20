Decemberben már javították, most újra be kell tömni a gödröket

Már másodjára kell javítani a tavaly nyáron átadott parkolót a marosvásárhelyi nagykórház környékén. A hely népszerű az autósok körében, de jelenleg termetes kátyúk fogadják a sofőröket. Az odavezető út pedig sártengerhez hasonlít.

Simon Virág 2026. február 20., 15:292026. február 20., 15:29

Tavaly júniusban készült el a 338 férőhelyes parkoló, amire nagyon nagy szükség volt a nagykórház környékén. A Maros megyei önkormányzat közművesítette a telket, napelemes világítást szereltek és tört kővel szórták meg a 6500 négyzetméteres területet. Ideiglenes megoldás Már elkészültekor elhangzott, hogy ez egy ideiglenes megoldás,

hároméves garanciát vállalt a kivitelező, és ez idő alatt valahányszor szükséges, újrakövezi a területet.

Azért ideiglenesen, mert két nagylélegzetű munkálat is zajlik a közelben: épül a szívtranszplantációs intézet és az égési sérültek kórháza is. A nagykórház környéke e munkálatok után nyerheti el végleges formáját, akkor fogják majd leaszfaltoztatni a parkolót.

Fotó: Haáz Vince

Sár és gödrök Az első gödröket tavaly késő ősszel jelezték, most pedig az olvadó hó és a sár miatt azt sem tudni, hogy mit és merre kell, illetve lehet kikerülni. Gondot jelent a nagy sár is, ami főleg a bevezető útra és arra a részre jellemző, amely nincs lekövezve. Utóbbi hivatalosan nem is parkoló, de mégis tele van autókkal, hiszen az ide érkezők minden tenyérnyi helyet igyekeznek kihasználni. Hirdetés A működő kórházban több százan dolgoznak, nem beszélve a járóbeteg-rendelőkhöz érkezőkről, valamint a két munkatelepen dolgozó szakemberekről. Keresik a megoldást A marosvásárhelyi sürgősségi kórház mögötti parkolóban az átadás óta egyszer volt javítás, tavaly decemberben – tudtuk meg a megyei tanács sajtóirodájától. Lukács Katalin sajtószóvivő elmondta, már idén is felszólították egyszer a parkoló kivitelezőjét, hogy töltse fel a gödröket.

Amennyiben a kivitelező nem tesz eleget ebbéli kötelezettségének, újabb felszólítást küldenek, mivel a szerződés értelmében a hároméves garanciaidőszak alatt kötelesek elvégezni a szükséges javításokat.

„Jövő hétre tanácskozásra hívjuk a kivitelező cég képviselőit, a tervezőt és a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal képviselőit, hogy próbáljunk hosszabb távú megoldást találni a parkolási körülmények javítására. A parkoló mellett a bekötőút állapota is problémát jelent. Ezzel kapcsolatban a helyi önkormányzattal egyeztetünk a probléma mielőbbi megoldása érdekében. A marosvásárhelyi közterület-fenntartó igazgatóságtól csütörtökön kaptunk tájékoztatást, hogy a következő napokban a helyszínen javítják a parkolóhoz vezető utat” – mondta még el az illetékes.

Fotó: Haáz Vince

Nagyon sok a parkoló autó a nagykórház környékén Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Ez itt nem a hivatalos parkoló, de itt is hagynak autókat Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince