Decemberben már javították, most újra be kell tömni a gödröket
Fotó: Haáz Vince
Már másodjára kell javítani a tavaly nyáron átadott parkolót a marosvásárhelyi nagykórház környékén. A hely népszerű az autósok körében, de jelenleg termetes kátyúk fogadják a sofőröket. Az odavezető út pedig sártengerhez hasonlít.
Tavaly júniusban készült el a 338 férőhelyes parkoló, amire nagyon nagy szükség volt a nagykórház környékén. A Maros megyei önkormányzat közművesítette a telket, napelemes világítást szereltek és tört kővel szórták meg a 6500 négyzetméteres területet.
Már elkészültekor elhangzott, hogy ez egy ideiglenes megoldás,
Azért ideiglenesen, mert két nagylélegzetű munkálat is zajlik a közelben: épül a szívtranszplantációs intézet és az égési sérültek kórháza is. A nagykórház környéke e munkálatok után nyerheti el végleges formáját, akkor fogják majd leaszfaltoztatni a parkolót.
Fotó: Haáz Vince
Az első gödröket tavaly késő ősszel jelezték, most pedig az olvadó hó és a sár miatt azt sem tudni, hogy mit és merre kell, illetve lehet kikerülni. Gondot jelent a nagy sár is, ami főleg a bevezető útra és arra a részre jellemző, amely nincs lekövezve. Utóbbi hivatalosan nem is parkoló, de mégis tele van autókkal, hiszen az ide érkezők minden tenyérnyi helyet igyekeznek kihasználni.
A működő kórházban több százan dolgoznak, nem beszélve a járóbeteg-rendelőkhöz érkezőkről, valamint a két munkatelepen dolgozó szakemberekről.
A marosvásárhelyi sürgősségi kórház mögötti parkolóban az átadás óta egyszer volt javítás, tavaly decemberben – tudtuk meg a megyei tanács sajtóirodájától. Lukács Katalin sajtószóvivő elmondta, már idén is felszólították egyszer a parkoló kivitelezőjét, hogy töltse fel a gödröket.
„Jövő hétre tanácskozásra hívjuk a kivitelező cég képviselőit, a tervezőt és a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal képviselőit, hogy próbáljunk hosszabb távú megoldást találni a parkolási körülmények javítására. A parkoló mellett a bekötőút állapota is problémát jelent. Ezzel kapcsolatban a helyi önkormányzattal egyeztetünk a probléma mielőbbi megoldása érdekében. A marosvásárhelyi közterület-fenntartó igazgatóságtól csütörtökön kaptunk tájékoztatást, hogy a következő napokban a helyszínen javítják a parkolóhoz vezető utat” – mondta még el az illetékes.
Fotó: Haáz Vince
Nagyon sok a parkoló autó a nagykórház környékén
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Ez itt nem a hivatalos parkoló, de itt is hagynak autókat
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Bántalmazás és családon belüli erőszak gyanújával vettek őrizetbe egy férfit és egy nőt Mezőméhesen – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
Jóváhagyták a marosvásárhelyi repülőtér kereskedelmi felületeinek bérleti díjait, egyben rögzítve azt is, hogy mely szolgáltatók számára kívánják ezeket bérbe adni.
Tűz ütött ki egy tömbház negyedik emeletén, egy lakás erkélyén Szászrégenben, a Pomilor utcában csütörtök délután.
Újabb drágulás érheti el a marosvásárhelyi autósokat, amennyiben a helyi tanács rábólint a legfrissebb határozattervezetre. A 9,7 százalékos inflációval kiigazított árak mellett nemcsak az óradíjak, hanem a bliccelésért járó pótdíjak is emelkedhetnek.
Új motorkerékpárral gazdagodott a Maros megyei tűzoltóság, amely jelentősen hozzájárul a reagálási gyorsaság növeléséhez.
Válaszút előtt áll a dicsőszentmártoni kórház pszichiátriai osztálya: egy tavalyi botrányos ellenőrzés után a hatóságok a zsúfoltság megszüntetését követelik. Az ágyszám drasztikus csökkentése azonban humanitárius katasztrófával fenyeget.
A milánó-cortinai téli olimpián részt vevő Molnár Anna gyorskorcsolyázó édesanyja szovátai, ezért a fürdőváros polgármesteri hivatalban közös szurkolást szerveznek pénteken, így bátorítva a sportolót.
Szervek és szövetek eltávolítását végezték el vasárnap éjszaka a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban: egy 52 éves, agyhalott férfi máját, veséit és szaruhártyáit ültethetik át rászoruló betegeknek.
Teljesen elkorhadt gerendát, málló vakolatot találtak Dicsőszentmártonban, amikor megvizsgálták az egykori felekezeti iskola tűzfalát. Az épületben belső felújítás zajlik, de még nem tudják, mi lesz az omlásveszélyes résszel.
Szászrégenben fogták el azt a fiatalembert, akit azzal gyanúsítanak, hogy a Kolozs megyei Magyarlónán különös kegyetlenséggel megölt egy férfit, majd pénzt és ékszert lopva elmenekült az áldozat házából.
szóljon hozzá!