Tűz ütött ki egy negyedik emeleti erkélyen

Tűz ütött ki egy tömbház negyedik emeletén, egy lakás erkélyén Szászrégenben, a Pomilor utcában csütörtök délután.

A tűz az egyik lakás erkélyén csapott fel, a helyszínre a szászrégeni tűzoltóság egységei vonultak ki, akik megkezdték a lángok oltását.

A mentés során a tűzoltók nem találtak sérülteket, és a lakók evakuálására sem volt szükség – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.

Az eset körülményeit vizsgálják, a tűz keletkezésének okát egyelőre nem közölték.