Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Új beavatkozó motorral bővült a Maros megyei tűzoltóság eszközparkja

• Fotó: Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség

Fotó: Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Új motorkerékpárral gazdagodott a Maros megyei tűzoltóság, amely jelentősen hozzájárul a reagálási gyorsaság növeléséhez.

Székelyhon

2026. február 18., 16:002026. február 18., 16:00

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A katasztrófavédelmi felügyelőség egy BMW F800GS típusú motorkerékpárt vett át február 18-án, szerdán, amelyet a beavatkozások során használnak. Az intézmény így már három ilyen járművel rendelkezik.

Az elmúlt két évben a már szolgálatban lévő két motorral

több mint 500 operatív bevetésen vettek részt a tűzoltók,

ami jól mutatja ezen eszközök gyakorlati hasznosságát, különösen a gyors reagálást igénylő helyzetekben, illetve nehezebben megközelíthető területeken.

Hirdetés

A katasztrófavédelem közlése szerint az új erőforrást is a megszokott szakmaisággal és felelősséggel, a közösség szolgálatában használják majd.

Maros megye Marosszék Tűzoltóság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 17., kedd

Humanitárius katasztrófával fenyeget az ágyszám drasztikus csökkentése

Válaszút előtt áll a dicsőszentmártoni kórház pszichiátriai osztálya: egy tavalyi botrányos ellenőrzés után a hatóságok a zsúfoltság megszüntetését követelik. Az ágyszám drasztikus csökkentése azonban humanitárius katasztrófával fenyeget.

Humanitárius katasztrófával fenyeget az ágyszám drasztikus csökkentése
Humanitárius katasztrófával fenyeget az ágyszám drasztikus csökkentése
2026. február 17., kedd

Humanitárius katasztrófával fenyeget az ágyszám drasztikus csökkentése
Hirdetés
2026. február 16., hétfő

Szovátán is szurkolnak Molnár Annának

A milánó-cortinai téli olimpián részt vevő Molnár Anna gyorskorcsolyázó édesanyja szovátai, ezért a fürdőváros polgármesteri hivatalban közös szurkolást szerveznek pénteken, így bátorítva a sportolót.

Szovátán is szurkolnak Molnár Annának
Szovátán is szurkolnak Molnár Annának
2026. február 16., hétfő

Szovátán is szurkolnak Molnár Annának
2026. február 16., hétfő

Egy donor életmentő szervei adhatnak új esélyt több betegnek

Szervek és szövetek eltávolítását végezték el vasárnap éjszaka a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban: egy 52 éves, agyhalott férfi máját, veséit és szaruhártyáit ültethetik át rászoruló betegeknek.

Egy donor életmentő szervei adhatnak új esélyt több betegnek
Egy donor életmentő szervei adhatnak új esélyt több betegnek
2026. február 16., hétfő

Egy donor életmentő szervei adhatnak új esélyt több betegnek
2026. február 16., hétfő

Felújítás közben derült ki: omlásveszélyes az egykori felekezeti iskola tűzfala

Teljesen elkorhadt gerendát, málló vakolatot találtak Dicsőszentmártonban, amikor megvizsgálták az egykori felekezeti iskola tűzfalát. Az épületben belső felújítás zajlik, de még nem tudják, mi lesz az omlásveszélyes résszel.

Felújítás közben derült ki: omlásveszélyes az egykori felekezeti iskola tűzfala
Felújítás közben derült ki: omlásveszélyes az egykori felekezeti iskola tűzfala
2026. február 16., hétfő

Felújítás közben derült ki: omlásveszélyes az egykori felekezeti iskola tűzfala
Hirdetés
2026. február 15., vasárnap

Szászrégenig menekült a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság gyanúsítottja

Szászrégenben fogták el azt a fiatalembert, akit azzal gyanúsítanak, hogy a Kolozs megyei Magyarlónán különös kegyetlenséggel megölt egy férfit, majd pénzt és ékszert lopva elmenekült az áldozat házából.

Szászrégenig menekült a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság gyanúsítottja
Szászrégenig menekült a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság gyanúsítottja
2026. február 15., vasárnap

Szászrégenig menekült a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság gyanúsítottja
2026. február 15., vasárnap

Helikopterrel szállították a szerveket, ötórás volt a transzplantáció

Katonai helikopterrel szállították Bukarestből Marosvásárhelyre a szívet, ami ötórás műtét során került be az 51 éves páciens mellkasába. Idén ez már a harmadik szívtranszplantáció Marosvásárhelyen.

Helikopterrel szállították a szerveket, ötórás volt a transzplantáció
Helikopterrel szállították a szerveket, ötórás volt a transzplantáció
2026. február 15., vasárnap

Helikopterrel szállították a szerveket, ötórás volt a transzplantáció
2026. február 15., vasárnap

Szinte semmi nem maradt az autó orrából

Súlyosan megsérült egy férfi miután felborult az autójával szombat este Sáromberkén. A sérültet egy SMURD-egység látta el a helyszínen és vitte kórházba.

Szinte semmi nem maradt az autó orrából
Szinte semmi nem maradt az autó orrából
2026. február 15., vasárnap

Szinte semmi nem maradt az autó orrából
Hirdetés
2026. február 14., szombat

Fegyelmezettebbek lettek a fogvatartottak, akkor is, ha szűk helyen osztoznak

Csaknem ezer ember fordult meg tavaly a marosvásárhelyi börtönben fogvatartottként úgy, hogy a hivatalos előírásoknak megfelelő férőhelyek száma 214. Az éves beszámolóból kiderült, senki nem szökött meg, és új börtönépületeket terveznek felhúzni.

Fegyelmezettebbek lettek a fogvatartottak, akkor is, ha szűk helyen osztoznak
Fegyelmezettebbek lettek a fogvatartottak, akkor is, ha szűk helyen osztoznak
2026. február 14., szombat

Fegyelmezettebbek lettek a fogvatartottak, akkor is, ha szűk helyen osztoznak
2026. február 13., péntek

Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy kigyulladt épülethez Dánosra

Melléképület gyulladt ki Dánoson pénteken délelőtt, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy kigyulladt épülethez Dánosra
Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy kigyulladt épülethez Dánosra
2026. február 13., péntek

Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy kigyulladt épülethez Dánosra
2026. február 13., péntek

A rendőrséggel pereskedik a marosvásárhelyi városháza

Hatalmi visszaéléssel vádolja a városi rendőrséget Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, miután a hatóságok leszereltették az illegálisan parkoló autókat elszállító vontató rendszámtábláit. A szolgáltatás leállt, az ügy a bíróságon folytatódik.

A rendőrséggel pereskedik a marosvásárhelyi városháza
A rendőrséggel pereskedik a marosvásárhelyi városháza
2026. február 13., péntek

A rendőrséggel pereskedik a marosvásárhelyi városháza
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!