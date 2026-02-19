Rovatok
Drágulhat a parkolás Marosvásárhelyen: inflációkövető tarifák és módosuló büntetések

Április elsejétől változhatnak a parkolási díjak Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince

Április elsejétől változhatnak a parkolási díjak Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

Újabb drágulás érheti el a marosvásárhelyi autósokat, amennyiben a helyi tanács rábólint a legfrissebb határozattervezetre. A 9,7 százalékos inflációval kiigazított árak mellett nemcsak az óradíjak, hanem a bliccelésért járó pótdíjak is emelkedhetnek.

Simon Virág

2026. február 19., 10:262026. február 19., 10:26

2026. február 19., 10:402026. február 19., 10:40

Tavaly két alkalommal nőttek a parkolási díjak Marosvásárhelyen. Először márciusban, amikor a 2024-es évnek megfelelő inflációval emelték a tarifákat, vagyis 5,1 százalékkal. Másodszor pedig augusztusban, amikor 19 százalékról 21 százalékra módosult az áfa, így azt is hozzá kellett adni a díjakhoz.

A tervezett tarifaváltozások

A marosvásárhelyi városháza honlapján a napokban jelent meg az a határozattervezet, amely

előírja, hogy a tavalyi évi infláció mértékével, vagyis 9,7 százalékkal kell emelni a parkolási díjakat.

Ez azt jelenti, hogy a belvárosban, a 0 zónában egy félórás állomásozásért 4 lejt kell majd fizetni (jelenleg 3,70 lejt kell), míg egy óráért az eddigi 6,70 helyett 7 lejt. Az 1-es besorolású városrészeken fél óráért a jelenlegi 2,60 lej helyett 3 lej lesz a tarifa, egy óráért 4 lej (most 3,70 lejt kell), míg az napi parkolás 13 lejbe kerül, ez jelenleg 12,1 lej. A havi bérlet, ami nem érvényes a 0 zónára, az eddigi 57 lej helyett 63 lej lesz, míg az éves parkolási bérlet 669 lejre nő a jelenlegi 610 lejről.

Változások a büntetések rendszerében

Aki elfelejt fizetni, annak mélyebben a zsebébe kell nyúlnia már az „önkéntes” törlesztési szakaszban is.

Bár a kihágásért járó végső pénzbírság összege (200–500 lej) nem változik, a büntetőparkolás (emelt díj) költsége jelentősen nő.

Így módosulhatnak a pótdíjak: aznap éjfélig történő befizetés 25 lejről 33 lejre nő. 48 órán belüli befizetés: 50 lejről 66 lejre nő.

A határozattervezet egy infrastrukturális módosítást is tartalmaz: a nagypiac mögötti Tamás Ernő utcában tíz parkolóhelyet számolnak fel. Itt a jövőben járda épül, így az autók helyett a gyalogosoké lesz a főszerep ezen a szakaszon.

Az áremelkedésre a februári soros tanácsülésen rá kell bólintsanak az önkormányzati képviselők, és ha zöld utat kap, akkor a tervek szerint április elsejétől alkalmazzák majd.

korábban írtuk

Vége az ingyenes parkolásnak a Somostetőn
Vége az ingyenes parkolásnak a Somostetőn

Fizetni kell a parkolásért ezután a marosvásárhelyi Somostetőn, és nem is keveset – döntötték el hétfőn a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők, akik azonban nem bólintottak rá arra, hogy a lakótelepen is fizetőssé váljanak a parkolóhelyek.

Marosszék Marosvásárhely parkolás
