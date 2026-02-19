Április elsejétől változhatnak a parkolási díjak Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
Újabb drágulás érheti el a marosvásárhelyi autósokat, amennyiben a helyi tanács rábólint a legfrissebb határozattervezetre. A 9,7 százalékos inflációval kiigazított árak mellett nemcsak az óradíjak, hanem a bliccelésért járó pótdíjak is emelkedhetnek.
2026. február 19., 10:262026. február 19., 10:26
Tavaly két alkalommal nőttek a parkolási díjak Marosvásárhelyen. Először márciusban, amikor a 2024-es évnek megfelelő inflációval emelték a tarifákat, vagyis 5,1 százalékkal. Másodszor pedig augusztusban, amikor 19 százalékról 21 százalékra módosult az áfa, így azt is hozzá kellett adni a díjakhoz.
A marosvásárhelyi városháza honlapján a napokban jelent meg az a határozattervezet, amely
Ez azt jelenti, hogy a belvárosban, a 0 zónában egy félórás állomásozásért 4 lejt kell majd fizetni (jelenleg 3,70 lejt kell), míg egy óráért az eddigi 6,70 helyett 7 lejt. Az 1-es besorolású városrészeken fél óráért a jelenlegi 2,60 lej helyett 3 lej lesz a tarifa, egy óráért 4 lej (most 3,70 lejt kell), míg az napi parkolás 13 lejbe kerül, ez jelenleg 12,1 lej. A havi bérlet, ami nem érvényes a 0 zónára, az eddigi 57 lej helyett 63 lej lesz, míg az éves parkolási bérlet 669 lejre nő a jelenlegi 610 lejről.
Aki elfelejt fizetni, annak mélyebben a zsebébe kell nyúlnia már az „önkéntes” törlesztési szakaszban is.
Így módosulhatnak a pótdíjak: aznap éjfélig történő befizetés 25 lejről 33 lejre nő. 48 órán belüli befizetés: 50 lejről 66 lejre nő.
A határozattervezet egy infrastrukturális módosítást is tartalmaz: a nagypiac mögötti Tamás Ernő utcában tíz parkolóhelyet számolnak fel. Itt a jövőben járda épül, így az autók helyett a gyalogosoké lesz a főszerep ezen a szakaszon.
Az áremelkedésre a februári soros tanácsülésen rá kell bólintsanak az önkormányzati képviselők, és ha zöld utat kap, akkor a tervek szerint április elsejétől alkalmazzák majd.
