Nevelőszülőket vettek őrizetbe kiskorúak bántalmazása miatt

Bántalmazás és családon belüli erőszak gyanújával vettek őrizetbe egy férfit és egy nőt Mezőméhesen – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
A rendőrség közlése szerint 24 órára őrizetbe vettek egy 42 éves férfit és egy 32 éves nőt, akiket rossz bánásmóddal és családon belüli erőszakkal gyanúsítanak.
A nyomozás még 2025 novemberében indult, amikor
A gyermekeket akkor a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság (DGASPC) vette gondozásba.
A további vizsgálatok során a gyermekvédelmi igazgatóság munkatársaival együttműködésében kiderült, hogy az élettársi kapcsolatban élő pár gondozásában lévő további
A hatóságok szerint a kiskorúak nem kaptak megfelelő élelmet és ruházatot, valamint testi-lelki fejlődésük is veszélybe került.
A bizonyítékok alapján a két személyt 24 órára őrizetbe vették, az ügyészség pedig 30 napos előzetes letartóztatásukat indítványozza. A többi kiskorút a gyermekvédelmi hatóság veszi gondozásba, az ügyben folytatódik a nyomozás.
