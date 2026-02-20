Rovatok
Nevelőszülőket vettek őrizetbe kiskorúak bántalmazása miatt

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Bántalmazás és családon belüli erőszak gyanújával vettek őrizetbe egy férfit és egy nőt Mezőméhesen – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

Székelyhon

2026. február 20., 14:422026. február 20., 14:42

A rendőrség közlése szerint 24 órára őrizetbe vettek egy 42 éves férfit és egy 32 éves nőt, akiket rossz bánásmóddal és családon belüli erőszakkal gyanúsítanak.

A nyomozás még 2025 novemberében indult, amikor

két – 11 és 13 éves – kiskorú elhagyta a lakóhelyét a Mezőméhesen elszenvedett fizikai bántalmazás miatt.

A gyermekeket akkor a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság (DGASPC) vette gondozásba.

A további vizsgálatok során a gyermekvédelmi igazgatóság munkatársaival együttműködésében kiderült, hogy az élettársi kapcsolatban élő pár gondozásában lévő további

hat, 10 és 15 év közötti gyermek is megalázó bánásmódnak volt kitéve.

A hatóságok szerint a kiskorúak nem kaptak megfelelő élelmet és ruházatot, valamint testi-lelki fejlődésük is veszélybe került.

A bizonyítékok alapján a két személyt 24 órára őrizetbe vették, az ügyészség pedig 30 napos előzetes letartóztatásukat indítványozza. A többi kiskorút a gyermekvédelmi hatóság veszi gondozásba, az ügyben folytatódik a nyomozás.

Marosszék Rendőrség
