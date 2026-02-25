Rovatok
Hamarosan újabb modern bölcsőde fogadja a sepsiszentgyörgyi gyermekeket

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Biztatóan közel van már a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház által magyar állami támogatással épülő bölcsőde átadása: a helyi tanács várhatóan csütörtöki ülésén jóváhagyja, hogy a létesítményt működtetés céljából átvegye a város.

Bodor Tünde

2026. február 25., 19:552026. február 25., 19:55

Az új intézmény a magyar állam bölcsődeépítési programjának pályázati támogatásából jött létre Sepsiszentgyörgyön, az építkezés 2021-ben kezdődött és mára befejeződött, már csak az udvar rendezése van hátra.
A George Enescu utcai 1875 négyzetméteres területen épült, 293 négyzetméter hasznos alapterületű bölcsőde

két csoport (40 fő) befogadására lesz alkalmas.

Az illetékesek remélik, hogy az utolsó engedélyeket a közegészségügytől, tűzoltóságtól mielőbb és bonyodalmak nélkül sikerül beszerezni, noha az új építésű közintézmények esetében rendkívül szigorú és néha ellentmondásos törvényeknek és rendeleteknek kell megfelelni.

Albert Andreától, a város összes bölcsődés csoportját magába foglaló Sepsi Bölcsi vezetőjétől megtudtuk, amennyiben minden jól alakul,

még ebben a tanévben átköltözhetnek ide azok a csoportok, amelyek a különböző tanintézmények felújítása miatt átmenetileg máshol találtak befogadásra,

mint jelenleg a Hófehérke és a Napsugár óvodák. Bútorostól, személyzettel együtt költöznek – tájékoztatott az igazgatónő –, így felszusszanhatnak a helyhiánnyal küszködő, nagy (20-as) létszámú csoportok.

A bölcsőde a népes Szemerja negyedet szolgálja ki, két csoportnak kínálja a legjobb körülményeket

Miután az utóbbi években szinte minden iskola jelentős felújításokon esett át, az osztályokat és az óvodai, bölcsődei csoportokat is sokat kellett költöztetni, ami nem zajlott bonyodalommentesen. Az intézményvezető azonban úgy gondolja, ez volt a jobbik megoldás, mintsem, hogy leépítsék a személyzetet és nehéz helyzetbe hozzák azokat a szülőket, akik nem tudják másképp megoldani a gyermekfelügyeletet. Inkább vállalták az átmeneti kényelmetlenségeket.

Az unitárius egyház által építtetett bölcsődére nagy igény van a sűrűn lakott szemerjai városrészben,

ráadásul Illyefalváról is ide hozzák a gyermekeket, az egykori svájci villa és a Hófehérke óvoda befogadóképessége pedig korlátozott, mondta Albert Andrea. A sepsiszentgyörgyi bölcsődékbe jelenleg közel 400 kisgyermek van beíratva, míg 20 évvel ezelőtt ennek a létszámnak a tizedét sem tudták befogadni az intézmények. Az összesen 18 csoportból 15 magyar és 3 román nyelven működik.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
